Duro golpe para la Fiscalía: las frases más duras del tribunal contra el Ministerio Público tras absolución del caso SQM

La mañana de este miércoles, en la sala 201 del Centro de Justicia se llevó a cabo la jornada 560 del juicio por presunto financiamiento ilegal de la política, en el denominado caso SQM.

La última audiencia del caso estuvo marcada por la lectura del veredicto tras 11 años del caso, el que terminó con la absolución de los ocho acusados.

Así, tras casi tres años de juicio, las magistradas del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago arribaron a la convicción de que la Fiscalía Regional de Valparaíso no logró acreditar los delitos de cohecho, soborno y delitos tributarios en contra del exsenador de la UDI Pablo Longueira, el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (ME-O) y el exgerente general de SQM Patricio Contesse.

Así como tampoco los de Carmen Valdivieso, exsecretaria de Longueira; Marisol Cavieres, exsecretaria de la UDI; Cristián Warner, exsecretario general del PRO y asesor de MEO; Roberto León, exdiputado de la DC, y Marcelo Rozas, asesor e histórico militante de la DC.

Pero antes de entregar su veredicto, la previa de la audiencia estuvo marcada por la llegada de ME-O, quien a diferencia del resto que ingresó al Centro de Justicia a través del estacionamiento, el candidato presidencial lo hizo rodeado de adherentes por el frontis del edificio ubicado en Avenida Pedro Montt.

En un cuidado despliegue de adherentes que portaban una bandera y pancartas, ME-O era filmado en todo momento por un equipo de grabación, lo que hizo pensar a los asistentes a que se trataba de parte de su franja electoral.

“La verdad más importante de mi vida va a ocurrir en 20 minutos más. Voy a escuchar un veredicto”, dijo el candidato en medio de los gritos de sus seguidores.

El rol de la Fiscalía

Ya al interior de la sala, y con todos los asistentes individualizados, la jueza presidenta del tribunal María Teresa Barrientos comenzó a leer el veredicto, lo que se extendió por más de una hora.

La decisión del tribunal, que tuvo dos votos a favor y uno en contra, sería una derrota absoluta para el Ministerio Público, el que representado en esta ocasión por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, debió escuchar una a una las principales críticas de parte del tribunal a la investigación del ente persecutor.

Pero no fueron los únicos, porque las magistradas también emplazaron al Servicio de Impuestos Internos (SII), al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y a la Fundación Ciudadano Inteligente.

A continuación, las principales frases que marcara la criticada labor del Ministerio Público: