    Nacional

    Eduardo Lagos juega sus últimas fichas para anular la declaración con la que acusó a Vivanco de vender fallos

    Este martes se realizará la audiencia donde el abogado Marcelo Abujiar expondrá las razones para dejar sin efecto el testimonio. Como indica la defensa, no hay registro de que él haya dicho lo que se planteó en el acta de la declaración.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Eduardo Lagos. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Este martes 10 febrero se desarrollará la audiencia en la que Eduardo Lagos y su abogado, Marcelo Abujiar, expondrán sus argumentos ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago con el objetivo de solicitar que se anule la declaración que uno de los principales imputados en la trama bielorrusa prestó a inicios de enero, y donde acusó que la exministra Ángela Vivanco vendía fallos.

    Según comentó Abujiar en conversación con La Tercera, la idea es que se examine la validez de un testimonio que se prestó, como ha sostenido Lagos, bajo fuertes medidas de coerción que incluso lo llevaron a querellarse en contra del fiscal Marcos Muñoz por apremios ilegítimos.

    Para Lagos, como indicó en entrevista con este medio hace algunos días, lo que se planteó como su declaración corresponde a palabras que él nunca dijo. Según él, jamás sostuvo que pagó a la exministra Vivanco para favorecer los intereses de Belaz Movitec.

    Lo primero que ocurrirá en la audiencia será el debate en torno a si una declaración prestada ante la Fiscalía es anulable, en tanto es una diligencia que se desarrolla durante el proceso investigativo y que no proviene de una resolución judicial. De hecho hay penalistas que sostienen que la exclusión de una prueba, como sería una declaración, es un asunto que se discute más adelante durante la preparación del juicio oral y no en esta instancia.

    La postura que defenderá Abujiar es que no se puede entender que fue una declaración propiamente tal, en tanto no hay un registro fiel de lo expresado por Lagos.

    El problema es que estamos hablando de una declaración de la cual no existe un testimonio fiel o algún registro que permita hacer un contraste de las palabras y los medios realmente efectuados en este caso por mi representado. ¿Por qué lo señalo así? Porque hay que entender que un imputado tiene derechos y garantías constitucionales en todo proceso. Cuando un imputado declara o accede a colaborar, a declarar, a aportar a la investigación, él renuncia a ese derecho, está renunciando a una garantía fundamental. En este sentido, al renunciar, él precisamente lo que da es una muestra de colaboración con el sistema (...) Y es importante que toda declaración debe contener las palabras precisas que fueron emitidas en este caso por la parte", sostuvo el abogado.

    De esta forma, también planteó que “al haber discordancia entre lo que se declaró y lo que se le presentó en el documento, obviamente no se puede firmar cuando existen cosas que no se dijeron y que constan en el papel. Al ser de esa manera, claramente nosotros discutimos que ni siquiera estamos hablando de la validez o no de la declaración. Ese documento no es parte de la declaración, porque si no existe un registro audiovisual, la única manera de realmente dar fe de lo que ahí se contiene son las palabras de mi representado, sería su firma o alguna otra señal manifiesta de su aprobación".

    Por lo mismo es que insistirán en que el acta donde estaría lo que supuestamente dijo su representado, no se incorpore como documento válido en la carpeta investigativa.

    Asimismo, durante la audiencia la defensa apostará a la reducción de las medidas cautelares que pesan sobre Lagos, ya que permanece en prisión preventiva desde el 15 de noviembre. Esperan que al menos se rebaje la medida a arresto domiciliario total.

    Preocupación

    Justo en los días en que la defensa se preparaba para la audiencia de este martes, la Fiscalía los sorprendió con un escrito al tribunal donde se pedía trasladar al imputado nuevamente a las dependencias del OS7 en Providencia, donde había declarado a inicios de enero.

    Sin embargo, en esta oportunidad, de acuerdo con lo señalado por Abujiar, no tenían conocimiento de aquello ni habían pactado una nueva comparecencia. Por lo mismo, dice, de inmediato les causó extrañeza y preocupación.

    El defensor escribió para conocer sobre el motivo de la solicitud, de la que, según él, no tuvieron respuesta, pues simplemente se dejó sin efecto la diligencia.

    “Queríamos saber de qué trata la diligencia, porque la intención es poder colaborar, entonces pedimos si podía ser por Zoom, por teléfono o en dependencias de Capitán Yáber. Pero la respuesta a ese correo es, en atención a lo que usted expresa, se deja sin efecto la diligencia”, comentó Abujiar.

    En ese sentido, agregó que la desconfianza se ha instalado. “Hoy día tenemos una audiencia fijada precisamente por una declaración que se prestó en dependencia del OS7. Mi representado renunció a su derecho a guardar silencio, y hoy día está en duda la confianza que él tiene respecto a las instituciones que participan de la investigación, porque es una desconfianza legítima si tiene que hacer una audiencia solicitando la nulidad de una declaración que se prestó”, dijo el defensor.

    El análisis de las resoluciones emitidas por los jueces que ya han tomado audiencias relativas a la trama bielorrusa, además, llevó al abogado de Lagos -el pasado viernes 6 de febrero- a recusar a tres magistrados del 7°Juzgado de Garantía: a los magistrados Mario Cayul y Cristián Sánchez y la jueza Patricia Ibacache. Por esta razón ahora es la Corte de Apelaciones de Santiago la que deberá dirimir.

