Lagos ficha abogado que deberá alegar nulidad de declaración en que arremetió contra Vivanco por “vender fallos”

El pasado 6 de enero la declaración de Eduardo Lagos en la trama bielorrusa no sólo terminó con el imputado querellándose en contra del fiscal Marcos Muñoz, sino que también perdió a su abogado, José Luis Andrés.

Como quedó registrado en el expediente de la causa, el profesional renunció al día siguiente al patrocinio del imputado, el miércoles 7 de enero, tras lo cual la Defensoría Penal Público (DPP) tomó su representación.

“Por este acto renuncio al patrocinio y poder conferido por mi representado, quien se encuentra personalmente informado de esta renuncia así como del estado de la causa”, informó ese día Andrés al tribunal.

Desde ese momento, Lagos y su entorno comenzaron a analizar el escenario. Sondearon varias opciones, hasta que esta semana se inclinaron por Marcelo Abujiar, quien en el sitio web de su estudio destaca que acumula “más de 1.500 causas judiciales tramitadas en los distintos tribunales del país”.

Y la primera misión que tendrá está clara, pues producto de las situaciones que Lagos dice haber enfrentado en medio de su declaración -acusó que enfrentó apremios ilegítimos y que estuvo horas engrillado y esposado-, se fijó audiencia para discutir la nulidad de la diligencia, para el próximo 10 de febrero.

Ese día, el abogado tendrá que argumentar por qué ese testimonio no puede ser considerado válido y sobre las razones para que se excluya de la carpeta investigativa.

Lo anterior, pese a que durante la formalización de la exministra Ángela Vivanco querellantes leyeron parte de su contenido, dado que ahí indicaba que Gonzalo Migueles efectivamente vendía los fallos de la otrora jueza y que se pagó por esos servicios, lo que servía para ratificar la teoría del caso. Funcionaba como una confesión.

Pese a ello, y a que el Ministerio Público ya ha sumado dicha declaración como un insumo más, la apuesta de Lagos y Abujiar será que quede excluido.

Ese mismo 10 de febrero, además, Lagos expondrá sus argumentos para que se autorice cambio de medidas cautelares.

Preparación

Considerando la relevancia de la discusión que se dará en los próximos días, el nuevo abogado de Lagos diseñó una estrategia preliminar para interiorizarse de todos los pormenores de la investigación.

Por lo mismo, ya requirió autorización especial al tribunal a fin de entrevistarse con su representado en horario extendido.

“Que existiendo fijada respecto de mi representado, audiencia de revisión de prisión preventiva para el día 10 de febrero de los corrientes, y habiendo asumido recién el día 27 de enero el patrocinio y poder en la presente causa, se hace de vital importancia contar con el mayor detalle posible respecto de los antecedentes con los cuales cuenta mi representado para asegurar así una defensa eficaz, atendida la complejidad y extensión de los hechos detallados en la formalización y fundamentos con los cuales se resuelve la medida cautelar vigente", expresó en primer punto ante el 7° Juzgado de Garantía.

Pidió, en ese sentido, que se le autorice el ingreso a Capitán Yáber en “un bloque de 5 horas, en horario PM, los días Lunes 2 y Lunes 9 de febrero del presente año, con el fin de asegurar el derecho a defensa de don Carlos Eduardo Lagos”.