Nacional

Educación Pública: más de la mitad de los 70 SLEP que contempla la reforma estarán en funcionamiento al 2026

El Mineduc anunció que 10 SLEP iniciarán la administración de sus establecimientos educacionales el 1 de enero de 2026, mientras que los SLEP Antofagasta y Valle Cachapoal pospondrán su traspaso de establecimientos para 2027.

Daniela SilvaPor 
Daniela Silva
22. 01.15Inicio del ao escolar 2016 en el colegio Pedro de Vald

El Ministerio de Educación anunció esta jornada que de los 12 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) que se encuentran calendarizados para recibir el servicio educativo el 1 de enero de 2026, 10 lo harán a contar de esta fecha. Los dos restantes en tanto, serán pospuestos para el 1 de enero de 2027.

Con esto, se cifrarán en 36 los SLEP en funcionamiento a partir del primero de enero próximo, más de mitad de los 70 que finalmente se deben crear por ley.

Esto fue destacado por la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, quien señaló que la instalación de los Servicios Locales de Educación Pública “se va consolidando a lo largo del país, con responsabilidad y seriedad, porque lo que está en juego es la confianza de las familias y niños, niñas y jóvenes en nuestro país”

“Al término de nuestro gobierno habremos instalado más de la mitad de los 70 SLEP que contempla la reforma, dejando una base sólida para seguir fortaleciendo el Sistema de Educación Pública en nuestro país”, apuntó.

Según informaron desde la cartera de Educación, los 10 servicios locales que iniciarán la administración de sus establecimientos educacionales a partir del 1 de enero del 2026 serán los SLEP Aconcagua, Los Álamos, Los Andes, Los Parques, Marga Marga, Petorca, Puelche, Santiago Centro, Tamarugal y Valle Diguillín.

En tanto, los SLEP Antofagasta y Valle Cachapoal son los que se pospondrán para dos años más.

La decisión de esta postergación, indicaron desde Mineduc, se adoptó sobre la base de los informes fundados elaborados por la Dirección de Educación Pública (DEP), que evalúan dimensiones críticas como gestión financiera y administrativa, conformación de equipos directivos, planificación de infraestructura y acompañamiento pedagógico.

Diez nuevos Servicios Locales iniciarán en 2026 porque cumplen con los estándares técnicos que aseguran un traspaso responsable. Dos serán postergados porque nuestra prioridad es que cada SLEP comience su gestión con la madurez necesaria para garantizar continuidad y confianza”, explicó al respecto Arratia.

Así, la postergación de estos servicios permitirá reforzar sus procesos de instalación y asegurar que inicien en 2027 con todas las condiciones necesarias para un funcionamiento estable.

“Esto significa actuar con responsabilidad y seriedad. La educación pública no se mide por la rapidez de los calendarios, sino por su capacidad de entregar seguridad y calidad a las comunidades. Avanzamos con paso firme, consolidando cada etapa, porque nuestro deber es dar certezas y fortalecer lo público para que nadie quede atrás”, afirmó.

Listado de los SLEP instalados y por instalar

  • Arica y Parinacota (1/1): SLEP Chinchorro.
  • Tarapacá (2/2): SLEP Iquique, SLEP Tamarugal.
  • Antofagasta (1/2): SLEP Licancabur
  • Atacama (2/2): SLEP Huasco; SLEP Atacama.
  • Coquimbo (2/4): SLEP Puerto Cordillera; SLEP Elqui.
  • Valparaíso (6/9): SLEP Valparaíso, SLEP Costa Central, SLEP Aconcagua, SLEP Marga Marga, SLEP Petorca, SLEP Los Andes.
  • Región Metropolitana (8/16): SLEP Barrancas; SLEP Gabriela Mistral; SLEP Del Pino; SLEP Los Libertadores; SLEP Santa Corina; SLEP Santa Rosa, SLEP Los Parques, SLEP Santiago Centro.
  • O’Higgins (1/6): SLEP Colchagua.
  • Maule (2/4): SLEP Maule Costa; SLEP Los Álamos.
  • Ñuble (2/3): SLEP Punilla Cordillera; SLEP Valle Diguillín.
  • Biobío (3/8): SLEP Andalién Sur; SLEP Andalién Costa, SLEP Puelche.
  • Araucanía (1/5): SLEP Costa Araucanía.
  • Los Lagos (2/4): SLEP Llanquihue; SLEP Chiloé.
  • Los Ríos (1/2): SLEP Valdivia.
  • Aysén (1/1): SLEP Aysén.
  • Magallanes (1/1): SLEP Magallanes.
NacionalEducaciónMinisterio de EducaciónMineducSlep

