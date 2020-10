Ejército indaga obtención de Bono Clase Media por parte de funcionarios

“La institución, una vez conocida la existencia de empleados públicos que posiblemente accedieron de manera indebida al Bono Clase Media, inició oportunamente las gestiones con otros organismos del Estado para recabar los antecedentes del personal que pudiera estar involucrado en estas actuaciones”, informó el Ejército a La Tercera.

Se trata de la eventual obtención irregular de los $ 500 mil contemplados en el Bono Clase Media por parte de personas que no cumplían con los requisitos, entre ellos, los funcionarios públicos. El Ministerio Público lleva una investigación por esta causa, en la cual, por ejemplo, actualmente hay involucrados 1.370 funcionarios de Carabineros y 48 de la PDI.

Al respecto, el Ejército informó que “los antecedentes a la fecha recabados permiten establecer que habría personal perteneciente a la institución que recibió el mencionado bono, situación que, de ser debidamente comprobada, será objeto de las medidas administrativas correspondientes. Por otra parte, la Contraloría no ha solicitado a la institución algún antecedente relacionado a esta situación”.

La Armada, en tanto, informó que no cuenta “con un catastro de personal institucional que haya recibido el Bono Clase Media y tampoco hemos recibido información de parte de los organismos pertinentes respecto de personal involucrado”.

Mientras, la Fuerza Aérea de Chile indicó que “a la fecha la institución no ha recibido solicitud de la Contraloría General de la República sobre realizar algún registro de esta información (...). De la misma forma, no se ha recibido nómina alguna por parte del Servicio de Impuestos Internos, por lo que la institución no cuenta con un catastro”.