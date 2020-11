El caso que terminó por derribar a Mario Rozas

Cuatro disparos realizados por dos carabineros en el Hogar Carlos Macera, en Talcahuano, y dos adolescentes baleados. Ese fue el hecho que hizo insostenible la permanencia del general (R)Mario Rozas.

Los hechos ocurrieron a las 16.30 del miércoles en dicha residencia, que depende de la Fundación Ciudad del Niño “Ricardo Espinosa”, organismo colaborador del Sename, que pertenece al Arzobispado de Concepción. Según explicó este jueves la fundación mediante un comunicado, Carabineros llegó al hogar “con la finalidad de apoyar a una ambulancia del Samu para verificar la descompensación de uno de nuestros niños y acompañar su traslado a un centro de salud”.

En cuanto al motivo de los disparos, el organismo agregó que un grupo de al menos seis niños también se descompensaron y se alteraron ante la presencia de los uniformados: “Por lo ya descrito, un funcionario hace uso de su armamento de servicio efectuando disparos, los que impactan en las extremidades inferiores de dos niños”. Los dos funcionarios que hicieron uso de su arma fueron el sargento segundo John Mograve Villegas y el cabo primero Javier Canales Canales. Mograve realizó tres disparos e impactó en sus piernas a dos adolescentes y Canales hizo un disparo.

De inmediato la Fiscalía de Talcahuano inició una investigación, a cargo del fiscal Julián Muñoz. Luego de las primeras diligencias, la PDI detuvo a Mograve, quien será formalizado este viernes por el delito de apremios ilegítimos. Carabineros, por su parte, inició un sumario.

Los adolescentes, según informó el Hospital Las Higueras, están “hospitalizados en buenas condiciones y con apoyo de salud mental”.

Una de las dudas que ronda al caso es por qué llegó Carabineros al hogar si existía un adolescente que estaba descompensado. Este jueves, luego de visitar a los jóvenes en el hospital, la directora del Sename, Rosario Martínez, dijo que “el protocolo del servicio es que cuando un menor se descompensa, se llama a Salud, pidiendo apoyo para poder contener al menor, y en ese procedimiento, Salud se acompaña con Carabineros de Chile para poder hacer ese procedimiento”. Por su parte, el director del Servicio de Salud de Talcahuano, Carlos Vera, explicó que el equipo del Samu llegó después de Carabineros, debido a que estaban en otra emergencia.

Manuel Jelves, padre del adolescente de 14 años que resultó herido de bala, viajó desde Santiago a Talcahuano para visitar a su hijo.

Lo pasé a ver y está de buen ánimo. Es horrible lo que pasó, haremos todo lo judicialmente necesario para que esto no quede impune (...). Ni siquiera me avisaron del hogar de su situación. Vamos a esperar que lo den de alta y haré las gestiones para llevármelo a Santiago, acá no puede estar más.