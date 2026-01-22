SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    El despliegue del Servicio Médico Legal para identificar a las víctimas de los incendios

    Desde el inicio de los incendios forestales en Biobío y Ñuble, el organismo enfrenta un complejo proceso de identificación de las víctimas fatales. Hasta ahora se han identificado 11 de los 20 fallecidos confirmados.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales
    Comienza la entrega de cuerpos a familiares de fallecidos producto del incendio en Penco y Lirquen, en la region del BioBio Carlos Acuna/Aton Chile CARLOS ACUNA/ATON CHILE

    El sábado una nueva emergencia por incendios golpeó al país. Ahora en las regiones del Biobío y Ñuble.

    Lo que partió como focos independientes terminó convirtiéndose, en pocas horas, en un frente de gran magnitud que avanzó sobre zonas urbanas y rurales, arrasando con miles de hectáreas y viviendas y un saldo humano que, hasta ahora, llega a 20 personas fallecidas.

    Se trata de un escenario que abre un proceso particularmente complejo para las autoridades y los equipos especializados encargados de la identificación de quienes perdieron la vida .

    Ahora, los esfuerzos del Servicio Médico Legal están puestos en la identificación de las personas fallecidas. Aunque los contactos se iniciaron durante el fin de semana, el trabajo no empezó hasta este lunes cuando se instaló una Unidad de Atención a Víctimas y Testigos en el organismo para realizar el proceso de entrega y la toma de muestras para efectos de cotejo de ADN.

    El Servicio Médico Legal trabaja con tres métodos de identificación: la extracción de huellas dactilares, el análisis dental — ambos requieren que los cuerpos se encuentren en condiciones que permitan estos procedimientos— y, finalmente, la técnica de ADN, un proceso más lento que exige comparar las muestras con las de familiares directos.

    La directora del organismo, Marisol Prado, quien viajó a la Región del Biobío para apoyar las diligencias, informó que hasta ahora se ha logrado confirmar la identidad de 11 víctimas: seis mediante huella dactilar y cinco a través de ADN. En paralelo, el servicio continúa trabajando en otras nueve muestras y en la ubicación de familiares que aún deben concurrir para la toma de muestras necesarias para avanzar en las identificaciones.

    Lo más difícil ha sido el estado en que han sido encontrados los fallecidos, lo que ha significado que algunas muestras sean más difíciles de procesar para ADN. Aun así, estamos avanzando lo más rápido posible con el equipo de genética de la región para poder concretar estas identificaciones. También hemos tenido algunas dificultades para obtener las muestras de algunos familiares directos de las víctimas, porque no se encontraban en la región”, detalló la psiquiatra.

    El desafió de la búsqueda

    La identificación de las personas fallecidas no es la única labor que está desarrollando el Servicio Médico Legal en la zona. Las autoridades han advertido, constantemente, que el número de víctimas podría aumentar, considerando que aún existen sectores de difícil acceso y otros donde recién se están iniciando las pericias.

    En ese contexto, la directora del organismo explicó que el Servicio Médico Legal está trabajando de manera coordinada con la Fiscalía y la Policía de Investigaciones. Así, explicó que este martes inició un proceso de búsqueda en el sitio del suceso junto a la fiscal regional, Marcela Cartagena, con un equipo de antropólogas del SML desplegado en Lirquén y el apoyo de dos técnicos especialistas provenientes de la Región de Valparaíso.

    En este contexto, Prado explicó que “el trabajo que está realizando la fiscal Cartagena es muy importante, porque si bien sabemos que los procesos de reconstrucción y limpieza de los terrenos son significativos, debemos tener la certeza de que no existen otras víctimas en esta tragedia”.

    “Por lo tanto, los tiempos de este trabajo responden a lo específico, respetuoso y prolijo que debe ser el avance de la búsqueda, lugar por lugar. Estos tiempos se están evaluando en el mismo sitio del suceso con la PDI, su equipo especializado, el equipo del Servicio Médico Legal y la Fiscalía a cargo de la fiscal Cartagena”, coluyo la encargada del SML.

