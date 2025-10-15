El fenómeno al alza de la vasectomía en hombres sin hijos: estudio atribuye la decisión a mayor responsabilidad

Los cambios culturales y sociales constantemente moldean la forma en que los hombres perciben su paternidad y sus responsabilidades reproductivas. Y en Chile un reciente estudio reveló una llamativa tendencia: cada vez más hombres deciden hacerse la vasectomía sin haber tenido previamente hijos. Esto, según anticipan expertas en la materia, podría marcar un cambio significativo en la concepción de la masculinidad, la responsabilidad del hombre en la fertilidad y la planificación familiar, justo en momentos de un marcado descenso en la tasa de natalidad en el país.

El trabajo actual llamado Gender Privilege and Vasectomy Experiences of Childless Men in Chile (Privilegio de género y experiencias de vasectomía de hombres sin hijos en Chile), lo han realizado las investigadoras del Instituto de Sociología de la Universidad Católica, Loreto Watkins y Martina Yopo.

A través de entrevistas cualitativas semiestructuradas a hombres que se realizaron vasectomía sin tener hijos, las investigadoras analizaron el fenómeno y gracias a esto se pudo revelar que muchos de ellos optaron por este procedimiento como parte de una decisión consciente de no ser padres.

“Antes en Chile la vasectomía se usaba como método anticonceptivo para lograr el tamaño familiar ideal. Esta distinción de realizarse la cirugía antes de tener hijos es, de alguna manera, mucho más radical, o con implicancia mucho más profunda”, señala Yopo.

Martina Yopo. Foto: La Tercera MARIO TELLEZ

La vasectomía es un método anticonceptivo quirúrgico permanente que consiste en bloquear los conductos deferentes. Con esto se impide el paso de los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra. Según datos del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Minsal, entre 2013 y 2023 el número de procedimientos pasó de 768 a 7.580, lo que representa un incremento del 887%.

Puede ser reversible entre el 85% y el 90% de los casos cuando se realiza dentro de los primeros cinco a diez años de haberse hecho la operación. Sin embargo, Alfredo Aliaga, urólogo de Clínica Dávila Vespucio, remarca que esta intervención se recomienda como un procedimiento definitivo. “Alrededor de un 3% de los hombres que se realizan una vasectomía solicitan después una reversión de ésta. Principalmente es debido a que tienen pareja nueva y quieren recuperar su fertilidad”, detalla.

Martina Yopo comenta que antiguamente la vasectomía tenía una serie de prejuicios que impedía que los hombres consultaran sobre este procedimiento, y mucho menos que se la realizaran. Incluso, se asociaba a esta intervención como una reducción de la masculinidad, asociado a creencias culturales vinculadas a la impotencia.

“Es una cirugía que no afecta para nada la vida sexual de los pacientes, no cambia ni el deseo sexual, tampoco la erección o la potencia. Los pacientes siguen conservando su vida sexual absolutamente igual que siempre”, remarca Cristóbal Mülchi, urólogo de Clínica Ciudad del Mar.

Además, Yopo destaca que socialmente está cambiando la percepción sobre este procedimiento, según lo retratado en la investigación. “Se está empezando a ver la vasectomía como un acto de responsabilidad y una reafirmación de la masculinidad moderna”, agrega.

Aliaga complementa que efectivamente ha notado un aumento de hombres sin hijos que han consultado por esta intervención, “pero diría que este aumento está más relacionado desde que se aprobó en el bono PAD (en 2020, beneficio de Fonasa que permite acceder a un paquete de atenciones de salud), aunque sí vemos a muchos pensando en postergar la paternidad. Y en dicho escenario nosotros no recomendamos esa cirugía porque si bien puede ser irreversible, no es lo mismo que sea definitivo”, menciona el especialista.

No obstante, aunque muchos hombres expresaron en el estudio que su motivación a hacerse una vasectomía se basaba en un deseo de ser más responsables en la planificación familiar, Yopo detectó matices en sus dichos. Algunos de ellos confesaron que la idea de hacerse la vasectomía fue impulsada por sus parejas, sugiriendo que, aunque estén tomando un papel activo, todavía persisten dinámicas de género tradicionales en juego. “El discurso sobre la equidad de género es fuerte, pero a menudo se revela que ellos son más reactivos que proactivos en su decisión”, destaca la socióloga.

El análisis de esta nueva “masculinidad híbrida” que emerge de la vasectomía, según destaca el estudio, muestra tanto un avance hacia la equidad de género como la perpetuación de desigualdades, donde los hombres, aunque están dispuestos a compartir responsabilidades, también enfrentan menos cuestionamientos al hacerlo en comparación con las mujeres.

Además, la vasectomía se presenta como un método de control de la paternidad que se contrapone a la carga que históricamente ha recaído sobre las mujeres en este ámbito. Yopo señala que según lo arrojado por el estudio, muchos hombres que se someten a la vasectomía lo hacen también para aliviar a sus parejas de los efectos secundarios de los anticonceptivos hormonales.

La investigación pone de relieve cambios sutiles, pero significativos en la forma en que los hombres chilenos están redefiniendo sus roles en la familia y la sociedad. “Lo que estamos observando es un nuevo perfil de hombres en Chile que, a través de la vasectomía, están redefiniendo no solo lo que significa ser padre, sino también lo que significa ser hombre”, concluye Yopo. Tales transformaciones no son solo individuales, según dice, sino que están en el centro de un cambio social más amplio que podría tener profundas repercusiones sobre la equidad de género en el país.

La investigación detallada fue aceptada para su pronta publicación en la revista científica Gender & Society, una de las más prestigiosas en estudios de género.