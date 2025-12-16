SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Se buscan profesionales: el headhunting para el gobierno de Kast que asesoran Sebastián Figueroa, Isamit y exrector Sánchez

    Este martes se lanzó un programa que busca capacitar a 100 menores de 35 años para trabajar en el Estado. Dentro del consejo directivo de la instancia figuran diversas exautoridades de gobiernos de Sebastián Piñera, así como miembros del actual círculo de hierro del presidente electo.

    Roberto GálvezPor 
    Roberto Gálvez

    Profesionales al servicio de Chile. Una convocatoria abierta a todos quienes quieran poner su talento al servicio del país”.

    Ese es el enunciado que hace Futuro Público, un programa intensivo de capacitación que se está lanzando este martes y que busca atraer profesionales de hasta 35 años con vocación pública. En su consejo directivo cuenta con diversas exautoridades de gobiernos de Sebastián Piñera, pero también con personeros que tienen una ascendencia real en la futura administración de José Antonio Kast.

    Esa mera razón posiciona a Futuro Público en una suerte de pole position para ser uno de los semilleros de los cientos de cargos que deben llenarse a partir del 11 de marzo de 2026, esos que van más allá de ministros, subsecretarios y jefes de servicios, pero que son relevantes a la hora de planificar la hoja de ruta de un nuevo gobierno.

    “Futuro Público surge de encontrar a las personas idóneas para los cargos que se necesitan para el Estado”, dice Cristián Stewart, miembro del consejo asesor de Futuro Público, programa que se forjó antes de los resultados eleccionarios del domingo pasado. “La idea era no esperar a ver quién sería el Presidente, cosa de que distintas sensibilidades estuvieran dispuestas a trabajar acá como consejeros”, añade.

    Contando a Stewart, quien a su vez es director ejecutivo de IdeaPaís, son en total 22 los miembros del consejo directivo de Futuro Público.

    Entre ellos se cuenta a Sebastián Figueroa, director ejecutivo de Acción Republicana, exconsejero constitucional y uno de los miembros del círculo de hierro de Kast, a tal punto de ser uno de los que están armando el puzle organizativo del nuevo gobierno, y María Jesús Wulf, subdirectora de Acción Republicana y parte del equipo programático del nuevo presidente. De ahí la relevancia que, suponen en la interna del nuevo gobierno, adquirirá Futuro Público de cara a la búsqueda de cuadros para el ensamblaje del nuevo Ejecutivo.

    “Uno de los miembros del consejo directivo es Sebastián Figueroa, uno de los encargados de reclutamiento de profesionales. Esa es la manera más natural en la cual se va a aceitar este proceso, que en todo caso serán paralelos y funcionales a dotar al Estado de la mejor gente posible”, contextualiza Stewart, sumando que la captación a cargos específicos por parte del nuevo gobierno “corre por un carril paralelo, pero si este insumo es bien hecho, se puede utilizar; debiera ser muy útil para aquellos que toman decisiones porque la cantidad de cargos que hay que buscar es alta y el tiempo es escaso. Por eso esperamos que esta plataforma se pueda tomar en cuenta”.

    Y es que también hay otros nombres llamativos dentro de los consejeros que estarán captando jóvenes, como el de Ignacio Sánchez, exrector de la Universidad Católica; Raúl Figueroa, exministro de Educación; Ernesto Silva, exdiputado; Julio Isamit, exministro de Bienes Nacionales; Alejandro Weber, exsubsecretario de Hacienda; Máximo Pavez, exsubsecretario general de la Presidencia y excomisionado del segundo proceso constitucional; Magdalena Vergara, excoordinadora programática de Evelyn Matthei, o María Emilia Undurraga, exministra de Agricultura.

    A ellos se suman María José Naudon, decana de la Escuela de Gobierno UAI y analista política; Aldo Cassinelli, exdirector de Planificación Estratégica de RR.EE.; Claudio Alvarado, director ejecutivo IES; Darío Paya, exdiputado y exembajador de Chile ante la OEA; Juan Lagos, coordinador de investigación de la Fundación para el Progreso; Pilar Hazbún, coordinadora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo; Carolina Neumann, directora de Comunicaciones de Fundación Jaime Guzmán; Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de Fundación Piensa; Luis Garreaud, socio de Egon Zehnder, y Alejandro Fernández, director ejecutivo de Fundación Pacto Social y exjefe de División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia. También Bettina Horst, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo e integrante del Consejo de Alta Dirección Pública, relevante para este tipo de procesos de selección.

    Tanto Stewart como Alejandro Fernández fueron los encargados de convocar a esa veintena de profesionales. “Lo que se pretende es que las más amplias sensibilidades puedan estar representadas en este consejo para atraer a todas las personas que, respetando los principios de Futuro Público, puedan trabajar en el Estado”, contextualiza Stewart, quien añade que desde esta plataforma están intentando transmitir “que hay una oportunidad muy importante para resolver problemas. La expectativa de la ciudadanía es alta y por eso mismo la idea es que quienes se sientan llamados y tengan los talentos puedan ponerse al servicio del país”.

    El cronograma de Futuro Público dice que este martes se lanza formalmente y todos los menores de 35 años que quieran postular tienen hasta el 4 de enero para hacerlo a través de un formulario dispuesto en su página web. El 11 de enero se anunciarán los 100 seleccionados y entre el 16 y 17 del mismo mes se realizará el programa presencial en Santiago.

    Dicho programa de capacitación constará de nueve partes. Una de ellas es ‘el Estado al servicio de Chile’, que busca enseñar los fundamentos morales que explican el principio de servicialidad del Estado, “y entender de qué manera dicho principio se lleva a la práctica en el contexto de la crisis social, económica y de orden público que atraviesa el país”, según se lee en el detalle.

    Las otras temáticas tienen relación con el valor de los programas sociales; el rol estratégico de los asesores y jefes de gabinete; manejo de crisis comunicacionales; probidad, transparencia y lobby; presupuesto público; relaciones políticas; gestión de equipos públicos; y un laboratorio político, donde se buscará desarrollar la capacidad de los participantes para enfrentar escenarios de alta complejidad política y crisis institucional.

    ¿Y en qué principios se basa Futuro Público? En que el Estado está al servicio de la persona, la familia y el bien común; que la colaboración público-privada es la base para un desarrollo integral; que la democracia se sostiene en ciudadanos activos y virtuosos; que Chile tiene que volver a progresar en lo económico, social y cultural, y que el despliegue de la libertad requiere de orden público.

