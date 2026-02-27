SUSCRÍBETE
    Nacional

    El simbólico último inicio escolar de Boric se realizará en Juan Fernández

    En la definición se involucró directamente el Presidente, considerando que se trata de un compromiso asumido durante su primera Cuenta Pública, en 2022. Eso sí, debido a la compleja logística que implica el traslado, el único secretario de Estado que lo acompañará será el ministro de Educación, Nicolás Cataldo.

    Por 
    Roberto Gálvez
     
    David Tralma

    El próximo miércoles 4 de marzo arranca un nuevo año escolar en Chile. Será el último de la administración del Presidente Gabriel Boric, lo que ha implicado escoger con pinzas el lugar para la inauguración oficial, decisión en la que el propio Mandatario se involucró.

    Y así, durante el último consejo de gabinete del 13 de febrero, uno de los compromisos que el Mandatario adoptó públicamente fue comenzar el año escolar en Juan Fernández, específicamente en el Colegio Insular Robinson Crusoe, que cumplirá 16 años realizando sus clases en instalaciones modulares luego de que el maremoto de 2010 lo destrozara. De ahí en más, una serie de dificultades, procesos fallidos y tratativas con Conaf, dueño del terreno provisorio, llevaron a que generaciones completas de estudiantes realizaran toda su etapa escolar en dependencias que debían ser transitorias.

    Pero el pasado 9 de diciembre el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, encabezó la ceremonia de instalación de la primera piedra de la nueva escuela, cuya licitación fue adjudicada durante agosto del año pasado. El nuevo recinto tendrá una inversión aproximada de 23 mil millones de pesos y capacidad para recibir a 225 alumnos. Su sostenedor será el Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso.

    “En Educación se está trabajando para implementar de manera exitosa el inicio del año escolar 2026. De hecho, vamos a inaugurar el año escolar en Juan Fernández, porque logramos comenzar la construcción de la escuela que se llevó el tsunami. Muchas veces los procesos de reconstrucción en Chile toman más tiempo del que debieran. Juan Fernández es un ejemplo y nosotros estamos saldando ahí una deuda con una generación de la gente de la isla, así que me pone muy contento poder inaugurar ahí”, dijo Boric hace casi dos semanas.

    Pero esa verbalización se venía entramando desde antes. La idea, concretamente, surgió en Presidencia. De ahí en adelante los esfuerzos se concentraron en definir quiénes asistirán a la ceremonia, considerando que la logística para llegar a Juan Fernández no es menor, y que los medios de transporte tienen capacidad limitada, algo que ya provocó que, por ejemplo, para el día de la primera piedra, los equipos de las autoridades presentes debieron llegar e irse por diversas vías -marítima y terrestre- del archipiélago.

    El plan oficial

    Aunque en principio se barajó la posibilidad de que a la inauguración del año escolar 2026 asistiera también la vocera de gobierno, Camila Vallejo, y una comitiva más amplia, finalmente se definió que el viaje estará acotado solo al Presidente Gabriel Boric y al ministro de Educación, Nicolás Cataldo.

    En tal sentido, lo que mejor grafica el bajo número de personas que pueden ir es que la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, no fue considerada en el diseño, a pesar de que su repartición es la encargada del área escolar en Chile. “En cualquier otro territorio de más fácil acceso probablemente ella sí estaría, pero ahora hay que elegir”, dicen entendidos de la logística, que agregan que la elección de los representantes del Ejecutivo que estarán ese día fue un nudo en sí mismo, porque el acceso al archipiélago así lo empuja.

    Así, el mandatario abordará el buque “Aquiles” de la Armada de Chile en Valparaíso este sábado para iniciar rumbo hacia el Archipiélago Juan Fernández, a donde llegará la noche del domingo tras 36 horas de navegación.

    Su retorno, en cambio, será por vía aérea, ya que regresará a Santiago en avión el mismo día lunes en la noche.

    Finalmente, y luego de jornadas de tramitación y ajustes de agenda, se definió que el lunes 2 de marzo el presidente encabezará la ceremonia nacional de inicio del Año Escolar 2026, instancia en la que además realizará actividades en terreno en el marco de su visita a la zona.

    En la actividad estará acompañado por estudiantes, profesores, funcionarios de la escuela, familias de la localidad y el alcalde de la zona, Pablo Manríquez

    La fecha coincide con el calendario escolar, ya que ese día los docentes retoman oficialmente sus funciones. Eso sí, el ingreso de los estudiantes está fijado para el miércoles 4 de marzo, dos días después de la ceremonia.

    ¿Y por qué Juan Fernández? Los simbolismos están a la orden del día. Durante su primera cuenta pública, en junio de 2022, el Presidente Boric dijo que a los alumnos de este recinto “les habían dicho que sería transitorio, pero el año pasado (2021) egresó una generación que cursó sus estudios desde primero básico a cuarto medio en estos containers, sin las condiciones dignas que se merecen. No vamos a permitir que esto siga así”. Y prometió: “He instruido al Ministro de Educación para que en ambos casos (Juan Fernández y un liceo en Monte Patria también provisorio), cuenten con soluciones definitivas dentro de nuestro período de gobierno”. En todo caso, en su entorno señalan que se hará algún guiño a que esto es un logro de Estado, materializado por su gobierno.

    Así, como este año debiese ser el último con clases en containers, Boric mismo empujó la inauguración allí, en una aspiración que se vio reforzada cuando en febrero de 2022, siendo presidente electo, a tres semanas de asumir pasó algunos días de vacaciones en el archipiélago.

    Pero la elección, además, se enmarca en la cruzada por mostrarse activo hasta el último día y buscando hacerse cargo de pendientes, con guiño a las regiones y las zonas extremas: la semana pasada ya estuvo en Isla de Pascua y esta semana estuvo en el Maule. Los otros dos ejes de estos días finales son el todo o nada en el ámbito legislativo, con Sala Cuna como gran aspiración, e instalar en términos políticos y comunicacionales que su gobierno estabilizó al país.

