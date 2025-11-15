Elecciones 2025: Servel reporta un 27,4% de mesas constituidas en Chile y el extranjero
Este domingo se realizan las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile. Siete regiones tendrán comicios para definir senadores.
La tarde del sábado, el Servicio Electoral (Servel) entregó un reporte sobre la constitución de mesas receptoras de sufragios de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias de este 16 de noviembre.
Al respecto, la presidenta del Consejo Directivo del organismo, Pamela Figueroa, detalló que, hasta las 18.00 horas, de un total de 40.900 mesas, tanto en Chile como en el extranjero, estaban constituidas 11.208, equivalente al 27,4% del total.
“En Chile, de un total de 40.473 mesas, se han constituido 11.148, correspondientes al 27,54%”, comentó.
De igual forma, precisó que “en el extranjero, de un total de 427 mesas habilitadas, se han constituido 60, correspondientes al 14,05%”.
Por lo pronto, a las 08.00 horas de este domingo está fijada la apertura de mesas en todo Chile. En la jornada se zanjará la primera vuelta, donde ocho candidatos compiten por la máxima magistratura del país; todas las regiones escogerán a diputados; y siete regiones tendrán elecciones senatoriales.
Servel llama a la ciudadanía a revisar sus datos electorales
La presidenta del Consejo Directivo del Servel también aprovechó la instancia para poder subrayar la posibilidad que tienen los ciudadanos de poder revisar datos relevantes de cara a este domingo.
“Los electores y electoras podrán consultar si están habilitados para sufragar, si han sido designados vocales de mesa o miembros del colegio escrutador; y la ubicación de su local de votación”, comentó Pamela Figueroa.
En esa línea, apuntó que dicha información puede obtenerse a través del sitio web de Servel; o bien llamando, en Chile, al 600 6000 166, o al +56 2 2915 3265, en el extranjero.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.