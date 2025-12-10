Elecciones presidenciales: ciudadanos tardarían un minuto en ejercer el voto y resultados podrían estar cerca de las 20.00 horas

Ya está todo listo para las elecciones que se llevarán a cabo este domingo 14 de diciembre, donde los candidatos Jeannette Jara (oficialismo y DC) y José Antonio Kast (oposición) se enfrentarán para definir al próximo Presidente de Chile.

En ese marco, la mañana de este miércoles, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, junto a la presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Pamela Figueroa y el director nacional del Servel, Raúl García, encabezaron una reunión de revisión del despliegue de los diversos servicios públicos y medidas especiales para la jornada electoral.

Desde el Palacio de La Moneda, las autoridades emitieron un punto de prensa donde retiraron que el voto será obligatorio para los chilenos que se encuentran en el territorio nacional y voluntario para los connacionales que residen en el extranjero.

“La legislación establece que aquellas personas que tienen obligatoriedad de votar y no ejercen su derecho a voto están sujetos a multas que pueden ascender hasta alrededor de los 100.000 pesos”, informó Figueroa.

Además, la presidenta del Servel recalcó que las 203 mil personas que ejercieron como vocales de mesa en las elecciones del 16 de noviembre, tendrán que volver a cumplir ese rol en la segunda vuelta.

A diferencia de los últimos comicios, en el balotaje se le entregará a los votantes una sola papeleta con dos opciones.

En consecuencia, Figueroa señaló que desde el Servel estiman que " más o menos los electores van a tomar alrededor de un minuto en ejercer todo el proceso su derecho a voto".

Además, indicó que, si las mesas se constituyen "de manera temprana como fue el día domingo 16 de noviembre donde los vocales de mesa instalaron muy tempranamente las mesas, eso haría que cumpliéramos el horario de votación, cerrando los locales de votación a las 18.00 horas″.

“Por tanto, en las siguientes dos horas que se cierren los locales de votación (es decir, 20.00 horas) ya el servicio electoral va a estar entregando los resultados preliminares de la segunda votación presidencial”, sostuvo.