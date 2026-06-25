En encuentro naval internacional: comandante en jefe de la Armada propone realizar operativos conjuntos en el Pacífico

Hasta Panamá llegó esta semana el comandante en Jefe de la Armada, el almirante Fernando Cabrera. La visita del jefe de dicha Fuerza Armada al país centroamericano, fue para participar en la XXXII Conferencia Naval Interamericana 2026 y la cual reúne a los representantes navales de 17 países, además de la participación como observadores de Francia y Países Bajos.

El principal objetivo del encuentro era fortalecer la cooperación, intercambio de experiencias e interoperabilidad de las instituciones navales. Esto, con el fin de afrontar desafíos como la protección de los espacios marítimos, respuesta ante desastres naturales y el combate al crimen organizado.

Almirante Fernando Cabrera.

En ese contexto, el almirante Cabrera aseguró que existe la necesidad de “generar operaciones conjuntas en el Pacífico Sur Oriental con el fin de mejorar la interoperatividad, mantener las rutas marítimas libres de amenazas como la piratería, el narcotráfico, y el resguardo de la biodiversidad ”.

Junto con eso, el comandante en jefe de la Armada aseguró que “es importante afianzar las relaciones entre nuestras marinas para operar ante catástrofes y acudir como una fuerza de ayuda humanitaria”.

Por otro lado, el almirante Cabrera también hizo un llamado junto a su par de la Marina de Guerra de Perú a participar de las actividades que se desarrollarán en 2029 para conmemorar los 150 años del Combate Naval de Iquique y Punta Gruesa.