En la billetera del Tren de Aragua: cómo la banda lavó en Chile US$ 17 millones en impuestos criminales

“Yo le di una plata a Harold pa’ la corredora (burrera de drogas), hermano, pa’ los pasajes. ¿Me entiendes? Y habíamos quedado en que cuando ellas llegaran a Iquique, que se regresaran, a él le íbamos a pagar lo otro ahí. Allá pues, como 800 o 700 dólares puestos allá en Perú ”, dijo en una interceptación telefónica de enero de 2023 el venezolano Edward Nava Navarro (29).

Del otro lado de la línea, el interlocutor era su jefe, Larry Álvarez Núñez (48) -apodado como Larry Changa-, uno de los líderes en nuestro país del temido Tren de Aragua, quien llegó de manera legal junto a su esposa e hijas en 2018 con la misión de expandir -mediante su facción “La Compañía”- los negocios de la organización en la Región Metropolitana. Hoy, detenido en Colombia, enfrenta un proceso de extradición para ser traído a Chile.

Larry Álvarez Núñez, conocido como "Larry Changa", creó en Chile la facción "La Compañía" del Tren de Aragua y fue uno de sus máximos líderes.

Sin embargo, a fines de 2022, acorralado por las diligencias de la Policía de Investigaciones, Álvarez arrancó de territorio nacional por un paso no habilitado en la frontera norte. Su preocupación, aseguran los investigadores, era no correr la misma suerte que el primer gran líder del Tren en Chile: Carlos González Vaca, alias “Estrella”, detenido en marzo de 2022 y condenado la semana pasada a presidio perpetuo calificado por un secuestro con homicidio y a 45 años más de prisión por otros diversos delitos.

“¿Cuánto están cobrando ellas (las burreras) por medio de Harold?”, preguntó Larry Changa desde el extranjero, en referencia a Harold Rangel Villa, jefe de la banda en Iquique y dedicado, principalmente, al tráfico de drogas por la frontera entre Chile y Bolivia.

“Hermano, por medio de Harold eran como 1.200 dólares, o sea como un millón de pesos. Por eso, cuando te mandé la ganancia, le mandé unos 2.500 dólares de Estrella”, respondió Nava sobre una operación de tráfico, en la que pese a ya estar detenido, González Vaca seguía recibiendo tributos.

Además, tras la huida de Larry Changa de Chile, Nava asumió como el lugarteniente de sus intereses y sus negocios en el país.

Molestos con lo que creían una “demora” de Harold Rangel en gestionar a los burreros, Edward Nava confesó en la interceptación una modalidad de pagos que era inédita para los policías: “Le voy a escribir a Harold, ¿oíste? Para que nos regrese la plata que yo le mandé, pa’ mandársela al pana ahí. Dile que te mande la cuenta. Si tiene Binance aún mejor, pa’ ir mandándole esa plata”, dijo hablando sobre la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo.

La plataforma de criptomonedas Binance permite convertir dinero real en criptomonedas y venderlas o enviarlas a cualquier lugar del planeta. DADO RUVIC

“Bello, bello. Yo le voy a escribir a Julio”, respondió Álvarez. “Sí, porque Julio tiene una cuenta en soles DSP, le pasa los Binance a Western, subasta y le pone los soles al pana en la cuenta, más cortito pues”, complementó Nava. Con el tiempo, “Julio” se convertiría en un nombre crucial en la causa.

Detrás de toda esa compleja terminología se escondía el corazón de una de las operaciones de lavado de dinero más grandes y complejas que se hayan investigado en el país: la fórmula, a través de la cual el Tren de Aragua planificó desde sus inicios en Chile cómo recolectar, depositar y blanquear - mediante el uso de cuentas bancarias, empresas y criptoactivos - cerca de US$ 17 millones, lo que policías y fiscales han denominado “impuestos criminales” : vacunas, tráfico de drogas, explotación sexual, tráfico de migrantes, secuestros y extorsiones.

Una red que ejecutó -sin mayores alertas- miles de depósitos en efectivo en cajas de Servipag, Caja Vecina y ServiEstado, y que utilizó a destajo cuentas de los más diversos bancos. Todo, apuntan las mismas fuentes, con un solo objetivo: cumplir con las órdenes de sacar a como diera lugar las ganancias del país, ya sea para que llegaran a manos de los líderes del Tren y sus familiares en el extranjero, o para “reinvertirlas” en los mismos negocios ilícitos de la banda.

“Mata y come”

En una reservada audiencia realizada en el Tribunal de Garantía de Pozo Almonte el pasado 26 de junio, la Fiscalía formalizó a 15 miembros -tres de ellos en ausencia- de lo que denominó como “una estructura logística, independiente de lo operativo, pero funcional a los intereses del Tren de Aragua”, que colaboró para “ocultar y disimular el origen ilícito” de las ganancias de las facciones lideradas por Estrella y Larry Changa.

En paralelo, otras dos estructuras de asociación criminal para el lavado de dinero fueron también formalizadas en Valparaíso -vinculada al grupo llamado “Tren del Mar”- y en Puerto Montt, Región de Los Ríos -enlazada con la facción de los “Hermanos Cartier”-.

En el caso de Pozo Almonte, estableció el Ministerio Público, se habrían logrado lavar al menos US$ 6.815.960 . Y en su exposición, la fiscal -cuyo nombre fue mantenido en anonimato por temor a represalias- dejó en claro que todo partió por los denominados “prestacuentas”: ciudadanos venezolanos que, por su residencia regular en el país, podían abrir cuentas bancarias en diversas instituciones.

Ricardo Cabarcas y Greisy Carrillo participaron de la organización para explotar a mujeres y lavar el dinero cobrado a ellas.

Un ejemplo de ello fue lo que ocurrió con la formalizada Greisy Carrillo Pérez (31): de acuerdo a las investigaciones de la PDI, en sus cuentas de los bancos Estado, Falabella, Ripley, Bci y Santander ingresaron por goteo -sin justificación comercial- cerca de $ 292 millones entre 2020 y 2025, en su mayoría, dijo la fiscal, del “cobro de vacunas (extorsiones) a mujeres sometidas a explotación sexual”.

Greisy Carrillo, a ojos de los miembros del Tren de Aragua, no era cualquier persona. Durante años fue la pareja del ciudadano venezolano Wacris Ricardo Cabarcas Piña (31), cabecilla del grupo “Los Hijos de Dios”. Hoy, Cabarcas está detenido en Perú y a la espera de su extradición a nuestro país por el secuestro extorsivo de un matrimonio venezolano y su hija de cuatro años, ocurrido en Las Cabras, Región de O’Higgins, el 14 de febrero de 2024.

¡Cayó sujeto buscado por INTERPOL HQ! En un nuevo golpe al crimen, agentes #Dirincri de la Policía Nacional del Perú capturaron a Wacris Cabarcas, un venezolano que contaba con una alerta roja internacional por el delito de secuestro cometido en #Chile. #UnidosVenceremosLaDelincuencia Publicada por Ministerio del Interior del Perú en Miércoles, 16 de abril de 2025

En las escuchas telefónicas realizadas por la PDI al número de Cabarcas Piña quedó de manifiesto su rol en la trata de mujeres para explotación sexual. “Móntate pa’ la vuelta, porque a mí no me gusta que me hables así. Pero ustedes de pana que abusan de la confianza, ¿si me entiendes? Lo que tú debes es una miseria”, le reclamó Cabarcas a una de las mujeres que al llegar a Chile deben pagar con sus servicios sexuales una “multa” por los supuestos costos de traerlas y mantenerlas en el país.

“ Tú cuando ya termines de pagar lo tuyo, ya tu dejas de trabajar. Si quieres trabajas. Si no te quieres bañar no te bañas. Si no te quieres poner bonita, no te pongas. Ya ese es problema tuyo, porque ya saliste de tu responsabilidad . Pero mientras tenga la responsabilidad de nosotros tienes que montarte en la película. Mata y come. Porque yo no voy a estar a cada ratito regañándote como si fueras hija mía”, dijo el hombre en la llamada.

Greisy Carrillo fue formalizada por facilitar sus cuentas para el lavado de dinero del Tren de Aragua.

Los datos de las cuentas bancarias de Greisy Carrillo, detectaron los investigadores en la revisión de los teléfonos de los líderes del Tren de Aragua, fueron compartidos por WhatsApp por el mismo Carlos González Vaca a sus subordinados, para que allí depositaran lo recolectado. Por ejemplo, a la cuenta de Carrillo de BancoEstado, se pesquisó, ingresaron 433 depósitos en efectivo por $ 21 millones.

Un caso similar al de otro de los formalizados, Anthony Blanco Núñez (32), por cuyas cuentas corrientes se ha establecido que pasaron $ 519 millones, entre ellos, dineros transferidos por familiares de personas secuestradas para lograr su liberación.

La fachada de Arepa Express

A inicios del año 2022, afirman fuentes de la investigación, fue una denuncia anónima la que alertó a la Brigada Investigadora contra el Crimen Organizado de la PDI: según el informante, el ciudadano venezolano Edward Nava Navarro sería el encargado del Tren de Aragua en Chile y viviría en calle Ecuador 5404, Estación Central, donde además mantendría un food truck de nombre “ Arepa Express ” .

Bastó una simple visita y la compra de una arepa para que los oficiales se dieran cuenta, por medio de la boleta, que el negocio en realidad estaba a nombre de la empresa “Lorenzo Burger SpA”, entidad que fue creada por la venezolana Arismar Filipponi Romero (42) el 5 de agosto de 2021. En las vigilancias, señalan las mismas fuentes, era Filipponi y su pareja de entonces, Miguel Domínguez Sánchez (38), quienes atendían el negocio.

De las interceptaciones telefónicas practicadas a Filipponi y Domínguez -ambos formalizados el pasado 26 de junio en Pozo Almonte-, concluyó la policía, el negocio en realidad no era de ellos: de manera constante, ambos reportaban sobre el funcionamiento de la “arepera” a Edward Nava, quien se encargó de obtener los permisos sanitarios y municipales respectivos.

Es más, de las pericias realizadas al teléfono Xiaomi Redmi que utilizaba Carlos González Vaca se logró detectar que el también conocido como “Estrella” estaba preocupado de manera directa sobre el food truck. “Toro, mándame un video de la arepera. ¿Y los números? ¿Cuadran los números?”, preguntó Estrella en una de las conversaciones a Nava Navarro. “Sí, mano, dan los números (...) Esta semana me llegaron $ 1.700.000. Me conformo con ganar $ 1 millón mensual”, respondió Nava sobre el negocio.

Carlos González Vaca, alias "Estrella", fue condenado a cadena perpetua por un secuestro con homicidio.

El Arepa Express era más que un simple local de arepas venezolanas: para la Fiscalía y las policías, en realidad era una “empresa pantalla”. “Edward Nava Navarro tenía un vínculo coordinado con Carlos González Vaca para que, a través del negocio Arepa Express, González también pudiese mover o transferir dineros que, efectivamente, la organización necesitaba: ya sea para financiar logística, para pagar drogas o para mandar encargos”, dijo la fiscal en la audiencia de formalización del 26 de junio.

Así, se revisó en las cartolas bancarias dinero de “Lorenzo Burger” que fue a parar, por ejemplo, a cuentas de Yexon Solano Sánchez: lugarteniente de “Estrella” y, también, condenado la semana pasada en la “causa madre” contra el Tren.

Por sobre los “prestacuentas”, sostuvo el Ministerio Público, en este “segundo nivel” de la organización financiera del Tren de Aragua estaban los “canalizadores” y “acumuladores” de dinero obtenido mediante delitos. Por ejemplo, a través de otras empresas que podían abrir cuentas corrientes de mayor envergadura: Sushi at Home, Punto Criollo Comida Rápida, Servicios González Abreu y Transportes Eduardo Millán E.I.R.L. fueron algunas de ellas.

El local de la empresa Punto Criollo, utilizada según la Fiscalía para lavar los ingresos ilícitos del Tren de Aragua, estaba ubicado en Avenida Independencia, de la misma comuna.

Sólo en la empresa Bigman SpA, creada en diciembre de 2021 por Eduardo Millán Márquez (40), otro de los formalizados, su cuenta corriente fue cerrada de manera preventiva por la unidad de prevención de blanqueo de capitales del banco Santander .

Además de poner a disposición su empresa, Millán también facilitó -de acuerdo a lo investigado por la PDI- nueve cuentas bancarias en las que ingresaron $ 552 millones en abonos entre 2020 y 2025. Millán también colaboró con el tercer paso del supuesto lavado: ser un “acumulador” de criptoactivos. Mediante las cuentas a su nombre en la plataforma de transacción de criptomonedas Binance se movilizaron US$ 2 millones.

La plataforma de criptomonedas Binance ha sido masivamente utilizada por el Tren de Aragua como un mecanismo para sacar sus ganancias obtenidas en Chile. DADO RUVIC

Un rol similar al que tuvo otro de los formalizados, Franklin Espina Espina (27), quien recibió depósitos en efectivo por Servipag -entre 2022 y 2023- por $ 366 millones. Pero que también, a través de la plataforma Binance, mantuvo al menos “18 cuentas financieras asociadas a distintos países del mundo, como Chile, Perú, Venezuela, España y Bolivia, permitiendo así transferir dinero digital a las billeteras digitales de terceros, produciéndose el ocultamiento final y la integración de los dineros ilícitos fuera del país”, detalló la fiscal.

“Empanadas y Masas”

Dentro de la enorme madeja que durante más de cuatro años fue desenredando la PDI, otro local de comida rápida llamó la atención. Se trataba de “Empanadas y Masas”, ubicado en Av. San Pablo 3339, en Quinta Normal. Su nombre real era “Inversiones Julio César Montero Carrillo E.I.R.L.” y las huellas de su rol en el presunto esquema de lavado de dinero están por todas partes.

El nombre de Julio Montero era conocido para los investigadores, explican fuentes policiales. Primero, porque en las constantes vigilancias que se efectuaron a los movimientos de Larry Changa por Santiago, era usual verlo visitar el local de “Empanadas y Masas”. Segundo, explican las mismas fuentes, porque a inicios de 2022, cuando Larry Changa intentó, sin éxito, escapar del país por vía aérea, fue Montero Carrillo quien lo movilizó y le prestó “cobertura”.

Julio Montero Carrillo es sindicado por la Fiscalía como el líder de la organización dedicada a blanquear los millonarios fondos ilícitos del Tren de Aragua.

De acuerdo a los antecedentes de la investigación, entre 2020 y 2024, por las seis cuentas bancarias personales de Montero se movilizaron al menos $ 412 millones. Más aún, por la cuenta de su empresa se recibieron -sin ningún inconveniente- 434 depósitos en efectivo por $ 727 millones .

Para la Fiscalía, según dijo en la audiencia del 26 de junio pasado, Julio Montero es el líder de la máquina financiera del Tren de Aragua. Por ello fue formalizado en ausencia y ya se inició su solicitud de extradición para traerlo desde Medellín, Colombia, donde estaría luego de huir de Chile.

“Julio Montero utilizó las cuentas de sus empresas y cuentas personales con el fin de ocultar y confundir el origen de los dineros ilícitos, fondos que transformó en criptoactivos, prestando de esta manera un servicio altamente sofisticado a la organización”, dijo la fiscal en la audiencia.

Luego, en su cuenta en la plataforma de criptomonedas Binance, Montero transfirió millonarias sumas en dineros virtuales a las cuentas, también de criptoactivos, de Larry Álvarez; a la de Sonia Córdova Medina, esposa del mismo Larry Changa; a su suegra, Gleny Medina de González; a su hermano, Jorman Álvarez Núñez, y a “Víctor Moreno Álvarez”, identidad falsa con la que fue detenido Larry Changa en Colombia.

Larry Changa y varios de sus familiares están entre los destinatarios de millonarios traspasos de criptomonedas realizados en Binance.

Montero Carrillo también traspasó dinero virtual a las cuentas de otros dos de los formalizados en ausencia: Lahena Corredor Noguera y Willy Ramón Palacios, ambos sujetos a los que “transfirió los criptoactivos directamente a la capital de Aragua, Venezuela” , dinero que terminó en algunas de las 80 cuentas bancarias que ambos imputados tienen -arrojó la investigación- en nueve países distintos.

Un último elemento, dicen los funcionarios policiales, fue una pieza fundamental en el caso: en el teléfono incautado a Yexson Solano Sánchez, lugarteniente de Estrella, se encontró una planilla digital bajo el nombre “libro”.

De tres columnas y bajo el rótulo “Nueva lista para el hermano Estrella”, Solano fue meticulosamente anotando cada uno de los pagos y abonos que las diferentes facciones, células y franquicias del Tren de Aragua iban tributando a uno de sus máximos líderes . Como en una pirámide, todo terminaba en la cúspide de Carlos González Vaca.

Carlos "Bobby" Gómez es uno de los más de diez venezolanos que están en trámite de extradición para enfrentar la justicia en Chile.

Así, fila tras fila, quedaron registrados más de 50 nombres. Entre ellos el de Carlos “Bobby” Gómez, Kevin y Enano “Alayón”, líderes de la “Dinastía Alayón”; de “Los Gallegos”, en referencia al grupo que sembró el terror por enterrar vivos a sus enemigos en el cerro Chuño de Arica, y abonos por las “inversiones en oro” de Estrella en Colombia.

También los ingresos por lo que los miembros de la organización llaman “el agua” o “la vital”: los litros de ketamina líquida que, tal como ocurrió con el caso detectado hace una semana en la base aérea Los Cóndores, de la Fuerza Aérea de Chile en Iquique, diariamente son traficados por la frontera norte y traídos, principalmente, a Santiago.