    Encapuchados queman vehículo perteneciente a empresa forestal que prestaba servicios a la CMPC en Collipulli

    El caso está siendo investigado por un equipo de la BIPE de Angol y del Lacrim de la PDI, además de Labocar.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Apra

    Un vehículo que prestaba servicios a la empresa forestal CMPC resultó completamente quemado por desconocidos la mañana de este sábado en una ruta en Collipulli, en la Región de La Araucanía.

    Según la información preliminar manejada por el Ministerio Público, el atentado se habría producido alrededor de las 7:50 horas a la altura del kilómetro 18 de la Ruta R-35, en el sector de Curaco.

    Alrededor de entre tres y cuatro sujetos encapuchados habrían abordado con armas largas al mencionado vehículo, perteneciente a la empresa forestal Santa Rosario, que entrega servicios a CMPC.

    Cedida

    Los encapuchados habrían amenazado a los ocupantes para descender, luego les habrían sustraído sus celulares y finalmente habrían quemado la camioneta, para inmediatamente darse a la fuga.

    Según detalló la Fiscalía de La Araucanía, en el lugar no se han encontrado por el momento pancartas o panfletos que vinculen el ataque a alguna organización en particular. Preliminarmente tampoco se habrían realizado disparos.

    Respecto a los trabajadores amenazados, estos habrían resultado ilesos tras el atentado.

    Por orden de la Fiscalía, el caso será investigado por un equipo de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de Angol, el Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la Policía de Investigaciones (PDI) y Labocar de Carabineros.

