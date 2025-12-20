SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Agresión a diputado Meza en mall: presidente de la Cámara califica hecho de “gravísimo” y advierte posibles acciones legales

    José Miguel Castro señaló que en democracia “cualquier ciudadano puede caminar sin miedo", tras el ataque sufrido por el parlamentario republicano mientras se encontraba en un centro comercial en Huechuraba.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz

    El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro, condenó la agresión sufrida por el diputado del Partido Republicano, José Carlos Meza, al interior de un centro comercial ubicado en la comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, calificando el hecho como “gravísimo”.

    “En democracia cualquier ciudadano independiente que piense distinto puede caminar sin miedo a que se le vaya a agredir. Lo que ha pasado con el diputado Meza me parece gravísimo”, afirmó Castro, quien además señaló que se contactó con el parlamentario tras lo ocurrido.

    “Se encuentra bien en estos momentos, pero no vamos a aceptar como Mesa de la Cámara que estas situaciones se sigan perpetuando”, agregó.

    “¿Usted no es el que quiere irse tarde para la casa o sí?"

    El hecho quedó registrado en un video que fue difundido en redes sociales y que se viralizó durante la jornada. En las imágenes se observa a un sujeto siguiendo a Meza por los pasillos del Mall Plaza Norte, increpándolo por declaraciones que el diputado realizó en el pasado en relación con la ley de las 40 horas.

    En el registro, el individuo alude a dichos emitidos por Meza a fines de noviembre en un panel televisivo, cuando el parlamentario cuestionó el impacto de la reducción de la jornada laboral señalando que “qué saco yo con decirle a la gente ‘mire, usted ahora tiene una jornada de 40 horas, se va a ir más temprano a la casa’, ¿a qué? A encerrarse. Si nadie puede salir con los hijos a la plaza de la esquina”.

    Mientras lo seguía, el agresor le preguntó: “¿Usted no es el que quiere irse tarde para la casa o sí?”, a lo que el diputado respondió que “al revés, yo me quiero ir seguro para mi casa”. Pese a ello, el sujeto continuó increpándolo, lanzándole insultos y finalmente golpeándolo por la espalda en la cabeza.

    El presidente de la Cámara fue enfático en señalar que se evaluarán los pasos a seguir desde el Congreso. “Vamos a tomar todos los antecedentes de esto y los vamos a poner, si es necesario, frente a la justicia, porque no vamos a permitir que a un parlamentario se le trate de la forma que se le trató a él simplemente por pensar distinto”, sostuvo Castro.

    “Eso no es Estado de Derecho, eso no es lo que queremos en Chile”, concluyó.

    Republicanos condenan agresión

    Desde la bancada del Partido Republicano también condenaron el hecho a través de una declaración pública, en la que calificaron la agresión como “cobarde” y rechazaron que se intente amedrentar a un parlamentario por sus ideas políticas.

    En esa línea, la colectividad sostuvo que “todo chileno tiene derecho a caminar libremente por cualquier espacio público, sin que sea insultado o amedrentado por su pensamiento político o sus declaraciones”, subrayando que la seguridad y la libertad de expresión constituyen pilares básicos de cualquier democracia.

    Asimismo, desde la bancada señalaron que este tipo de episodios no los hará retroceder en sus convicciones políticas, asegurando que “no nos van a amedrentar”, agregando que, como conglomerado, han enfrentado momentos complejos anteriormente y que no declinarán en sus posturas “solo por el hecho de que algunos violentos quieran callarnos”.

    “No dejaremos que los vándalos y los delincuentes le ganen a la democracia”, concluyeron.

    Cabe señalar que, tras el episodio, Meza denunció la agresión y calificó al atacante como “un cobarde”, mientras que el presidente de su colectividad, el senador electo Arturo Squella, sostuvo que lo ocurrido debe ser condenado por quienes “valoran la democracia y la sana convivencia política”.

