SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Por dichos sobre Ley de 40 Horas: diputado republicano José Carlos Meza denuncia agresión en centro comercial de Huechuraba

    El agresor increpó al legislador por sus dichos en torno a la ley de reducción de jornada laboral y lo golpeó por la espalda cuando caminaba por el recinto.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    El diputado José Carlos Meza fue agredido en un centro comercial de la zona norte de la capital.

    Este viernes, el diputado del Partido Republicano, José Carlos Meza, denunció una agresión sufrida en un centro comercial, ubicado en la comuna de Huechuraba, en la Región Metropolitana.

    El registro fue compartido por el propio agresor y se viralizó a través de redes sociales, donde se aprecia que sigue al parlamentario, mientras camina por uno de los pasillos del Mall Plaza Norte.

    En el registro se escucha como el sujeto le pregunta a Meza en relación por sus dichos pasados en torno a la ley de las 40 horas, cuando a fines de noviembre, en un panel de televisión, afirmó que “qué saco yo con decirle a la gente ‘mire, usted ahora tiene una jornada de 40 horas, se va a ir más temprano a la casa’, ¿a qué? A encerrarse”.

    “Si nadie puede salir con los hijos a la plaza de la esquina”, sostuvo en la oportunidad.

    En ese sentido, el agresor le pregunta a Meza “oiga ¿usted no es el que quiere irse tarde para la casa o sí?“.

    El diputado responde que “al revés, yo me quiero ir seguro para mi casa”, mientras continuaba el hombre caminando detrás suyo.

    “¿Y qué anda haciendo aquí? ¿No quiere ir a trabajar mejor? No sé poh, como querís trabajar de día y de noche", se logra entender del sujeto que increpaba al legislador.

    En ese momento, Meza intenta responderle que está en el centro comercial en medio de su hora de almuerzo, para luego ser ofendido.

    “Aquí anda el indio culiao (sic), el que nos quiere hacer trabajar más tarde”, reclama el sujeto que graba, para luego dar un golpe por la espalda en la cabeza al legislador.

    Con todo, el diputado Meza señaló que “un cobarde se acercó a insultarme y agredirme“.

    “Tengan claro todos los chilenos, este es un preludio de lo que la oposición al gobierno de José Antonio Kast va a intentar hacer. Van a intentar callarte a tí que piensas distinto, que tienes una idea que a ellos no les gusta (...) Ténganlo claro, desde el 11 de marzo vamos a ponerle un fin y cerrarle la puerta a la violencia”, sostuvo Meza.

    Más sobre:José Carlos MezaPartido RepublicanoMall Plaza NorteCongresoJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Doble homicidio queda al descubierto en cité de Santiago Centro: cuerpos presentan impactos de bala y uno estaba maniatado

    Presidente Boric participa en egreso de oficiales de Carabineros y destaca la “valoración que ha alcanzado” la institución

    Metro de Santiago restablece servicio en la Línea 2 luego del cierre de cuatro estaciones por problema en la vía

    Palestinos de Beit Jala realzan rol de Chile durante encendido de árbol de Navidad: “Está con nosotros de verdad, no solo de palabra”

    EE.UU. lanza un “ataque masivo” contra ISIS en Siria en represalia por la muerte de tres estadounidenses

    “Solo quiero darle un abrazo gigante”: madre de Daniela Sáez agradece rescate de su hija extraviada en Farellones

    Lo más leído

    1.
    El día D de la operación Apocalipsis: así se comandó el operativo para frenar la red de gendarmes indagados por corrupción

    El día D de la operación Apocalipsis: así se comandó el operativo para frenar la red de gendarmes indagados por corrupción

    2.
    Muere bombero en medio de labores de control en incendio ocurrido en cité del centro de Santiago

    Muere bombero en medio de labores de control en incendio ocurrido en cité del centro de Santiago

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo a la Navidad

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo a la Navidad

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Doble homicidio queda al descubierto en cité de Santiago Centro: cuerpos presentan impactos de bala y uno estaba maniatado
    Chile

    Doble homicidio queda al descubierto en cité de Santiago Centro: cuerpos presentan impactos de bala y uno estaba maniatado

    Por dichos sobre Ley de 40 Horas: diputado republicano José Carlos Meza denuncia agresión en centro comercial de Huechuraba

    Presidente Boric participa en egreso de oficiales de Carabineros y destaca la “valoración que ha alcanzado” la institución

    Matriz de Unimarc realiza apertura de tres nuevas tiendas entre la Región Metropolitana y la de Magallanes
    Negocios

    Matriz de Unimarc realiza apertura de tres nuevas tiendas entre la Región Metropolitana y la de Magallanes

    Gobierno destaca rol de Codelco en el mercado mundial del litio y la posición de Chile en la transición energética

    Contraloría toma razón por acuerdo Codelco-SQM, aunque con condiciones a cumplir antes del 31 de diciembre

    Por qué condenaron al rapero Wiz Khalifa a nueve meses de cárcel
    Tendencias

    Por qué condenaron al rapero Wiz Khalifa a nueve meses de cárcel

    Dispositivos robustos que impulsan las operaciones en terreno: así es la línea Galaxy Rugged Devices de Samsung

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Valdivia remonta ante Los Leones y estira el suspenso en la final de la Liga Nacional de Básquetbol
    El Deportivo

    Valdivia remonta ante Los Leones y estira el suspenso en la final de la Liga Nacional de Básquetbol

    Leandro Marelli mantiene la punta en el Abierto de Chile y Matías Errázuriz se pone al acecho

    Dirigirá en la Copa Libertadores: Jaime García se queda en Huachipato por un año más

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Leonardo DiCaprio y Titanic: la película que lo lanzó al estrellato y que hoy evita ver
    Cultura y entretención

    Leonardo DiCaprio y Titanic: la película que lo lanzó al estrellato y que hoy evita ver

    Javiera Mena cierra el año con un concierto en el Teatro Municipal de Santiago

    GAM homenajea a Gabriela Mistral a través de las artes visuales

    Palestinos de Beit Jala realzan rol de Chile durante encendido de árbol de Navidad: “Está con nosotros de verdad, no solo de palabra”
    Mundo

    Palestinos de Beit Jala realzan rol de Chile durante encendido de árbol de Navidad: “Está con nosotros de verdad, no solo de palabra”

    EE.UU. lanza un “ataque masivo” contra ISIS en Siria en represalia por la muerte de tres estadounidenses

    El Departamento de Justicia no cumple con el plazo para publicar todos sus archivos del caso Epstein y divulga solo una parte

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
    Paula

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad