Por dichos sobre Ley de 40 Horas: diputado republicano José Carlos Meza denuncia agresión en centro comercial de Huechuraba

El diputado José Carlos Meza fue agredido en un centro comercial de la zona norte de la capital.

Este viernes, el diputado del Partido Republicano, José Carlos Meza, denunció una agresión sufrida en un centro comercial, ubicado en la comuna de Huechuraba, en la Región Metropolitana.

El registro fue compartido por el propio agresor y se viralizó a través de redes sociales, donde se aprecia que sigue al parlamentario, mientras camina por uno de los pasillos del Mall Plaza Norte.

En el registro se escucha como el sujeto le pregunta a Meza en relación por sus dichos pasados en torno a la ley de las 40 horas, cuando a fines de noviembre, en un panel de televisión, afirmó que “qué saco yo con decirle a la gente ‘mire, usted ahora tiene una jornada de 40 horas, se va a ir más temprano a la casa’, ¿a qué? A encerrarse”.

“Si nadie puede salir con los hijos a la plaza de la esquina”, sostuvo en la oportunidad.

En ese sentido, el agresor le pregunta a Meza “oiga ¿usted no es el que quiere irse tarde para la casa o sí?“.

El diputado responde que “al revés, yo me quiero ir seguro para mi casa”, mientras continuaba el hombre caminando detrás suyo.

“¿Y qué anda haciendo aquí? ¿No quiere ir a trabajar mejor? No sé poh, como querís trabajar de día y de noche", se logra entender del sujeto que increpaba al legislador.

En ese momento, Meza intenta responderle que está en el centro comercial en medio de su hora de almuerzo, para luego ser ofendido.

“Aquí anda el indio culiao (sic), el que nos quiere hacer trabajar más tarde”, reclama el sujeto que graba, para luego dar un golpe por la espalda en la cabeza al legislador.

Con todo, el diputado Meza señaló que “un cobarde se acercó a insultarme y agredirme“.

“Tengan claro todos los chilenos, este es un preludio de lo que la oposición al gobierno de José Antonio Kast va a intentar hacer. Van a intentar callarte a tí que piensas distinto, que tienes una idea que a ellos no les gusta (...) Ténganlo claro, desde el 11 de marzo vamos a ponerle un fin y cerrarle la puerta a la violencia”, sostuvo Meza.