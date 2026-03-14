Encuentran con vida a los dos hombres extraviados en Parque Nacional Villarrica

Dos hombres, de 56 y 79 años, que habían sido reportados como desaparecidos tras entrar al Parque Nacional Villarrica para recoger piñones, fueron encontrados con vida al mediodía de este sábado.

La Fiscalía de Los Ríos había instruido diligencias a la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros, quienes además fueron asistidos por el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y personal de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Según el capitán Alberto Mohr, comisario de servicio de la quinta comisaría de Panguipulli, los extraviados fueron hallados por personal de Bomberos, quienes los localizaron en un sendero del parque.