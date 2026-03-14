Encuentran con vida a los dos hombres extraviados en Parque Nacional Villarrica
Las personas fueron encontradas en un sendero del parque y en buen estado de salud.
Dos hombres, de 56 y 79 años, que habían sido reportados como desaparecidos tras entrar al Parque Nacional Villarrica para recoger piñones, fueron encontrados con vida al mediodía de este sábado.
La Fiscalía de Los Ríos había instruido diligencias a la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros, quienes además fueron asistidos por el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y personal de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).
Según el capitán Alberto Mohr, comisario de servicio de la quinta comisaría de Panguipulli, los extraviados fueron hallados por personal de Bomberos, quienes los localizaron en un sendero del parque.
También señaló que ambos se encontraban en buen estado de salud, aunque igualmente se procedió a constatar lesiones antes de llevarlos a sus domicilios.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
4.
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.