Encuentran sin vida en la cárcel de San Antonio a joven acusado de doble parricidio

La Fiscalía Regional de Valparaíso confirmó que durante la noche del miércoles, el joven de 25 años, que se encontraba detenido por el parricidio de sus padres en la comuna de San Antonio, fue encontrado sin vida al interior del recinto penitenciario.

Según señalaron desde el Ministerio Público, el hallazgo fue realizado por un funcionario del turno nocturno de Gendarmería en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de San Antonio, quien constató el fallecimiento del imputado, que se encontraba en una celda de aislamiento preventivo.

El fiscal de turno instruyó el aislamiento del sitio del suceso, mientras que personal de la Brigada de Homicidios de San Antonio concurrió al lugar para realizar las diligencias pertinentes. Asimismo, se dispuso la realización de la autopsia por parte del Servicio Médico Legal.

Respecto a las causas del fallecimiento, desde la fiscalía indicaron que “si bien la causa está en investigación y con diligencias en curso, tras la concurrencia de la Brigada de Homicidios se informó como causa probable la asfixia por ahorcamiento de tipo suicida, antecedente que será incorporado a la indagatoria que lleva adelante la Fiscalía Local de San Antonio”.

Cabe recordar que los hechos se habrían registrado en la localidad de Llolleo en la comuna de San Antonio, donde tras una discusión familiar, el imputado habría atacado con un arma blanca a sus padres, provocándoles la muerte.

Según detalló en la ocasión el jefe de la Brigada de Homicidios de San Antonio, Pablo Alegría, “efectuado el trabajo de sitio de suceso, se encontraron dos personas fallecidas de sexo masculino y femenino, ambos mayores de edad, los cuales, al reconocimiento interno policial, presentaban diferentes lesiones corto punzantes”.