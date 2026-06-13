Entre parrilladas, paellas y mariachis: las comunidades extranjeras que viven el Mundial en Chile

Este jueves comenzó el Mundial de Fútbol. De manera inédita, el torneo que se disputa en México, Canadá y Estados Unidos cuenta con 48 selecciones. Y si bien Chile no forma parte, en el país existen decenas de comunidades extranjeras que sí prenderán los televisores en suelo nacional con su equipo en cancha.

España, Argentina, Uruguay, Croacia, Alemania, Brasil, Colombia o Inglaterra, entre otros, tienen miles de compatriotas en suelo chileno y las distintas comunidades se organizaron con tiempo para reunirse a ver los partidos de su selección.

La primera comunidad con un número importante de residentes en Chile en ver acción fue la mexicana, de quienes se estiman hay 8.500 en suelo nacional. El equipo azteca disputó el partido inaugural del Mundial ante Sudáfrica este jueves, partido que los reunió en el Mall Sport, ubicado en Las Condes, en una invitación abierta por parte de la embajada de México en Chile. “El objetivo es compartir durante los partidos de México con otros compatriotas”, dicen representantes de dicha colectividad. ¿Por qué el Mall Sport? Fueron invitados a participar del FanFest que organiza el centro comercial.

La comunidad mexicana en Chile se reunió a ver la Copa Mundial de Fútbol de 2026 en Mall Sport. Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Otras embajadas también están involucradas en esta iniciativa: Estados Unidos, Canadá, Brasil, y Francia. “De manera similar a nosotros, durante sus partidos invitarán a su comunidad residente en este país a participar”, añaden desde la embajada mexicana.

El lugar escogido por los brasileños es el Open Bar, también en Las Condes. La invitación es para hoy desde las 13 horas, con platos típicos y música en vivo. El fuerte, evidentemente, es el partido ante Marruecos de las 18.00.

Durante los partidos también se presentan elementos catacterísticos de cada país. Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

En el caso de España, que bordean los 80 mil ciudadanos en Chile, se reunirán en el clásico Estadio Español. Su primer partido es el lunes 15 de junio frente a Cabo Verde. “Para los partidos de primera fase tendremos diversos espacios habilitados para que socios, invitados y españoles residentes puedan venir. Habrá decoración en algunos de ellos”. El domingo 21, que coincide con el Día del Padre, habrá un buffet especial con pantalla gigante y un aperitivo especial para todos los asistentes. “Pero lo más emocionante lo reservamos para la segunda ronda”, señalan confiados desde el Estadio Español, donde destacan que su carta es totalmente española, siendo la paella uno de los platos más solicitados. También la sangría.

La comunidad uruguaya, por su parte, que está compuesta por más de 10.000 residentes, es otro de los países que tiene una gran contingente en Chile. Como ya es costumbre, los charrúas se reúnen a ver los partidos de la Celeste en el restaurante Parrilladas La Uruguaya, ubicado en Ñuñoa. En esta oportunidad jugarán contra Arabia Saudita el lunes 15 de junio, luego frente a Cabo Verde y cerrará contra España. El plan es llevar “a un grupo de muchachos con tambores. Para nosotros se llama cuerda de tambores, cada cuerda son de tres. Ahí seríamos dos o tres cuerdas para tocar el candombe, la música de nosotros, para la fiesta, para el carnaval y todo eso”, señala Juan Araya, dueño del local.

Como es costumbre, la comunidad española se reunirá a ver los partidos del Mundial.

“Después, en cada evento, regalamos cosas. Según el horario del partido podemos regalar pizza, bizcocho, torta fiambre, para acompañar al mate. Para el primer partido estaríamos regalando bizcocho a la colonia uruguaya, que lo hacemos casi siempre. Las personas vienen con la camiseta celeste, bandera, y así van pasando los partidos hacia adelante, todo va creciendo”, añade Araya.

Comunidad uruguaya en Chile.

Por su parte, la comunidad argentina en Chile, que supera los 85 mil residentes, para el primer partido contra Argelia del martes 16 de junio ya tiene un evento agendado. Se trata de un banderazo a las 19 horas en las afueras del restaurante Pizza Tango, frente al Parque Bustamante, Providencia. La invitación es a ir con bandera y camiseta “a alentar a la selección argentina”. Un lugar característico de encuentro por parte de los transandinos es el Club Argentino en Chile, donde la comunidad de residentes organiza constantemente eventos, asados y juntas masivas para ver los partidos de la selección.

Comunidad uruguaya.

En este último señalan que se van a juntar, como en todos los mundiales, “con nuestras costumbres. Habrá lógicamente choripán, empanadas, milanesas, nuestros tragos y la pasión que vivimos como si estuviéramos en Argentina, todo vestido de celeste y blanco, con pantalla gigante y toda nuestra música acompañando la previa, además de sorteos todos los partidos”.

Ubicado en Av. Los Leones, en Providencia, ya cuenta con la programación para los tres primeros partidos del Mundial. Para acceder, se debe contar con una entrada, las que tienen un valor de $ 4.000.

Invitación del Club Argentino en Chile.

Por su parte, la citación para la colonia colombiana, una de las tres más grandes en Chile, es en bares y restaurantes principalmente. Destacan Sonia Internacional y Mi Finca. El primero está ubicado en Santiago Centro y es conocido como el principal epicentro para los partidos, con realización de concursos y rifas de camisetas, además de ofrecer comida típica del país.

Las mesas están servidas. Ahora sólo falta que ruede la pelota.