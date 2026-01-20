Entregan balance por incendios forestales: viviendas destruidas aumentan y hay dos detenidos por incumplir toque de queda

Autoridades entregaron un nuevo balance sobre los incendios forestales tras el Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) donde señalaron que la cifra de viviendas destruidas aumentó a 590.

La instancia se desarrolló en el marco de las coordinaciones para combatir los siniestros que se han desarrollado en la zona centro-sur del país. Son 28 incendios los que se mantienen en combate, y la cifra de personas fallecidas se mantiene en 20.

Por otro lado, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló que existe actualización de las cifras de viviendas consumidas por las llamas, detallando que “ la Región de Ñuble da cuenta de 82 viviendas destruidas, que se suman a las 508 que ya han sido constatadas en la Región de Biobío. Por tanto, estamos hablando de un total de 590 viviendas”.

En ese contexto, hicieron mención especial a siete establecimientos educacionales que terminaron consumidos por las llamas, afectando a 77 niños, niñas y adolescentes que se ven damnificados por la situación.

Además, indicaron que son cuatro centros de salud que también tuvieron daños producto de los incendios. El subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, informó que, tras la evacuación que se efectuó hace dos días, la urgencia del Hospital Penco Lirquén comenzó a retomar servicios.

“En relación a los clientes que se han visto afectados por cortes del suministro de electricidad, estamos hablando de poco más de 200 en Ñuble y casi 7.000 en el caso de Biobío, a lo que se suman más de 2.000 en el caso de La Araucanía”, mencionó Elizalde.