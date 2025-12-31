SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Envían a prisión preventiva a médico colombiano por emitir más de 2.300 licencias falsas

    El imputado formaba parte de una red integrada por médicos extranjeros y un centro médico que, según la PDI, generó un perjuicio de casi 21 mil millones de pesos a Fonasa mediante la emisión masiva de documentos fraudulentos.

    Por 
    Roberto Martínez
    Licencias médicas. Fuente: pixabay.com

    Un médico de nacionalidad colombiana fue enviado a prisión preventiva este martes, tras ser detenido por su presunta participación en una organización dedicada a la emisión de licencias médicas falsas, en el marco de una investigación liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente y desarrollada por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) Metropolitana de la PDI.

    Al respecto, el subprefecto David Castro, jefe de la Bridec Metropolitana, explicó que el profesional se encontraba vinculado a una investigación iniciada entre abril y mayo de este año y que tuvo un punto clave el pasado 18 de diciembre, cuando se concretó la detención de siete personas, entre ellas seis médicos extranjeros y un representante legal de un centro médico, todos acusados de integrar el mismo esquema delictual.

    “Ese día ya tuvimos resultados, ya que se detuvo a siete ciudadanos extranjeros que están vinculados con la emisión de licencias médicas falsas”, precisó Castro.

    De acuerdo con los antecedentes reunidos por la PDI, el impacto económico del fraude es de gran magnitud.

    “Se logró establecer que estos médicos han causado un perjuicio a Fonasa por casi 21.000 millones de pesos y se han emitido aproximadamente 35.000 licencias médicas”, indicó el subprefecto, subrayando la escala nacional del caso.

    Emitió 2.300 licencias

    En el caso específico del médico recientemente detenido, la policía estableció que emitió más de 2.300 licencias médicas falsas entre los años 2021 y 2025, generando un daño económico cercano a los 800 millones de pesos.

    Uno de los elementos más relevantes de esta detención es que el imputado además era representante legal de un centro médico, desde donde se habrían emitido masivamente documentos fraudulentos.

    “Lo particular que tiene este ciudadano es que, además de ser médico, es representante legal de un centro médico donde también se logró establecer que se emitían licencias médicas falsificadas, por un total aproximado de 25.000 licencias”, agregó el jefe policial.

    Durante el procedimiento, la PDI incautó diversos elementos clave para la investigación: el computador del imputado, su teléfono, sus timbres y otros elementos relacionados a su profesión.

    Castro recalcó que la detención se realizó sin incidentes, dado que el imputado comprendía la gravedad de los hechos que se le imputan.

    Este caso se suma a lo resuelto el pasado 22 de diciembre, cuando el 8° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para otros siete imputados, formalizados por emisión fraudulenta de licencias médicas, fraude de subvenciones y asociación delictiva.

    Tras cuatro jornadas de audiencia, el tribunal estimó que la libertad de los acusados constituía un peligro para la seguridad de la sociedad, fijando además un plazo de investigación de 120 días.

    Según la Fiscalía, la red habría emitido 35.978 licencias médicas entre 2021 y 2024, de las cuales 26.559 fueron efectivamente pagadas, con un perjuicio que supera los $20.871 millones para Fonasa.

    El caso también guarda relación con un informe de la Contraloría General de la República, que detectó a funcionarios públicos utilizando estos permisos para viajar al extranjero o asistir a casinos.

    En este contexto, la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente solicitó además audiencias para formalizar a 318 funcionarios públicos que habrían adquirido licencias médicas fraudulentas a los profesionales investigados, ampliando el alcance de una causa que se perfila como una de las mayores investigaciones por fraude al sistema de salud en los últimos años.

