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    Era de su abuela: adolescente que portaba arma de fuego cargada fuera de su colegio en Curicó quedó con medidas cautelares

    El tribunal estableció que el joven quedara bajo vigilancia. En cuanto al arma de fuego, se determinó que pertenece a la abuela del adolescente, quien la tenía debidamente inscrita.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Foto: Referencial / Aton Chile.

    Fue un hecho que encendió las alarmas en la ciudad de Curicó, en la Región del Maule. La mañana del lunes un estudiante de 15 años del Colegio Polivalente Japón, fue sorprendido con un arma de fuego cargada.

    Si bien, el adolescente no ingresó al establecimiento con el armamento, se mantuvo fuera del recinto escolar hasta que fue reprendido por un docente, para que ingresara a clases.

    El fiscal Jaime Rojas, de la Fiscalía del Maule explicó que el joven “concurre al colegio a una hora de la mañana y se ubica en el exterior. Uno de los profesionales del colegio va a verlo y le pide que entre, y éste no respondía”.

    Según el relato del persecutor, el docente se percató que el estudiante poseía un arma de fuego, por lo que “llama inmediatamente al Carabineros”.

    Además de los funcionarios policiales, llegó hasta el establecimiento la madre del joven, quien logró contenerlo. Precisamente fue ella quien confirmó que su hijo portaba un arma y que la había intentado ocular en un árbol.

    El adolescente fue detenido y formalizado por porte ilegal de arma de fuego y municiones. Si bien, no prestó declaraciones, el fiscal Rojas explicó que el “joven no tiene ninguna otra causa en el sistema penal”.

    En consecuencia, el tribunal estableció “una medida cautelar que del artículo 155, letra B, sujeción a vigilancia de institución", vale decir, que el joven deberá estar bajo supervisión y presentarse periódicamente ante el juez.

    El joven de Curicó será supervisado por una institución de Talca. “La idea es que esté acompañado por los profesionales del área, que pueden ser psicólogo, asistente social, para que de alguna manera lo orienten en su conducta", indicó el fiscal.

    Respecto al arma, en la formalización se estableció que pertenece a la abuela del estudiante. “El arma está debidamente inscrita a nombre de la abuela del muchacho. Esta señora la mantenía en el domicilio", sostuvo el persecutor.

    El profesional aseguró que el joven “sacó” el arma de donde su abuela la tenía guardada “y la llevó al colegio”.

    Más sobre:PolicialCuricóFiscalíaMauleColegioArmaArma de fuegoEstudiante

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