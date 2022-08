Escolar muere tras recibir disparo en la frente de parte de compañero en Machalí

Un escolar de 18 años de edad falleció esta tarde tras recibir un disparo en su cabeza por parte de un compañero de colegio en la comuna de Machalí, Región de O’Higgins.

El caso -que se habría registrado pasadas las 14 horas de este viernes- quedó en manos de la Brigada de Homicidios (BH) de Rancagua, por orden del Ministerio Público.

Así, los efectivos concurrieron hasta el Estadio Guillermo Chacón de la comuna de Machalí, donde ocurrió el incidente. El recinto deportivo se encuentra emplazado a metros del Liceo Machalí, al que pertenecen los implicados.

Personal de la BH y peritos del Laboratorio de Criminalística de la PDI examinaron el cuerpo, pudiendo constatar que presentaba un único impacto de bala en su frente, además de levantar evidencia balística presente en el lugar.

Asimismo, los efectivos tomaron declaraciones a testigos, lo que permitió establecer que pasadas las 13 horas de hoy, la víctima se reunió a compartir con un grupo de compañeros de colegio -entre cuatro a cinco personas- en las graderías del estadio.

En el lugar, uno de sus compañeros -de 17 años- habría extraído un arma y comenzó a manipularla, momento en que la víctima recibió el disparo en la frente, provocando su muerte de manera inmediata.

El comisario Alejandro Morales, de la BH Rancagua, señaló que “nos encontramos realizando diligencias respecto del homicidio de un menor de edad, hecho acontecido al interior del estado Guillermo Chacón de la comuna de Machalí, homicidio que se produce por arma de fuego en las galerías de este recinto”.

“Tras realizar el disparo, el imputado de 17 años de edad, que se encuentra identificado, se dio a la fuga en dirección desconocida”, agregó.

Por su parte, el fiscal de turno, Carlos Fuentes, señaló que “es un hecho que calificamos, por la evidencia en el sitio del suceso y por los testigos presenciales, de homicidio”.

“Amenaza no hay, juego tampoco hubo, lo que señala un testigo en particular que en un momento el sujeto empieza a hacer una especie de disparos al aire, pero no había pasado la bala. Sin embargo, cuando empieza a conversar con la víctima, pasa la bala, apoya el armamento en la cabeza de la víctima y efectúa el disparo”, agregó el persecutor.