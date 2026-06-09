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    “Eso la enaltece y lo valoro”: Kast agradece disculpas de Vodanovic por polémicos folletos del PS

    Mandatario valoró que la timonel socialista reconociera como un “error” la distribución de folletos contra el proyecto de Reconstrucción Nacional. Además, defendió los avances en seguridad a 90 días de asumir el gobierno.

    Por 
    Roberto Martínez

    El Presidente José Antonio Kast abordó este lunes la controversia generada por los folletos impulsados por militantes del Partido Socialista (PS) contra el proyecto de Reconstrucción Nacional, valorando públicamente las disculpas ofrecidas por la senadora y presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic, quien reconoció como un “error” la distribución del material que acusaba al Mandatario de “mentir”.

    Desde Tocopilla, en la Región de Antofagasta, el jefe de Estado agradeció directamente el gesto de la timonel socialista y sostuvo que este tipo de rectificaciones contribuyen a mejorar el clima político.

    “Primero, agradecerle a la presidenta del Partido Socialista por las disculpas. Creo que eso la enaltece y lo valoro. Es un buen ejemplo de cómo tenemos que resetear algunas actitudes en la política, porque no hace bien ese tipo de caricaturas, no le hace bien a Chile”, afirmó.

    El Mandatario añadió que el debate político debe centrarse en propuestas y no en campañas de descalificación.

    “Lo que le hace bien a Chile es que le dediquemos todo el tiempo a pensar en propuestas concretas de cómo mejorar (...) Ese mismo tiempo que se le dedicó a elaborar un volante, se lo pueden dedicar a estudiar de manera seria, responsable, las modificaciones que se quieren plantear al proyecto de ley”, sostuvo.

    Kast también reiteró que el Ejecutivo continuará impulsando el proyecto de Reconstrucción Nacional o denominado como megarreforma, y pidió respaldo parlamentario para avanzar en la discusión legislativa.

    “Esperamos que se vote lo más pronto que pueda, después de que pase toda la discusión en las distintas comisiones del Senado, y veamos si se aprueba la idea de legislar”, señaló.

    Asimismo, hizo un llamado a los senadores a respaldar el avance de la iniciativa.

    “Esperamos y le hacemos un llamado a los senadores que más allá de las diferencias que puedan tener, apoyen la idea de legislar, que es para avanzar. Y después se votará artículo por artículo como corresponda”, indicó.

    La polémica por los panfletos del PS

    La controversia se originó luego de que se difundieran panfletos elaborados por militantes socialistas donde aparecía la imagen del Presidente junto a la frase “Kast miente”, en el contexto de las críticas opositoras al proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el gobierno.

    El sábado, el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, cuestionó duramente el uso de la imagen presidencial en propaganda partidaria, señalando que “utilizar la imagen presidencial para denostar, en publicaciones oficiales del PS, se distancia de las reglas básicas de respeto y del cuidado de las formas en la convivencia democrática”.

    Posteriormente, Paulina Vodanovic reconoció públicamente el error y anunció que el material no sería distribuido.

    El folleto: no autoricé la imagen y respetamos la institucionalidad de nuestro país, no será distribuido. Se lo hice saber ayer al ministro del Interior. Reconocemos el error”, señaló la senadora en X.

    No obstante, la timonel socialista insistió en sus críticas al contenido de la reforma impulsada por el Ejecutivo y pidió que la discusión se concentre en el fondo del proyecto.

    Kast defiende avances en seguridad a 90 días de gestión

    Este martes se cumplan 90 días desde el inicio de su administración, plazo que el propio gobierno había fijado para comenzar a mostrar avances concretos en materias de seguridad y control migratorio.

    Durante la misma intervención, en la antesala de que concluya el plazo, el Presidente fue consultado sobre posibles autocríticas en materia de seguridad, considerando que el rediseño del Ministerio de Seguridad se concretó en una segunda etapa de la administración.

    Lejos de abordar las controversias de la cartera, Kast respondió defendiendo los avances alcanzados durante este período y aseguró que ya existen señales visibles de cambio.

    Presidente José Antonio Kast MARIO TELLEZ

    Acabamos de tener la Cuenta Pública, donde expliqué el estado en que habíamos recibido la nación, los desafíos que tenemos hacia adelante, y también cosas que hemos realizado en estos 90 días que se cumplen mañana”, afirmó.

    También destacó las medidas implementadas en el sistema penitenciario y el fortalecimiento de los controles en cárceles.

    “Lo que ustedes pueden ver que se está realizando en el sistema carcelario, es de nuevo muy fuerte y muy potente, que tengamos un ministro de Seguridad que ya lleva varios allanamientos en las distintas cárceles, que se comience un sistema nuevo de máxima seguridad”, añadió.

    “Ya empiezan a notar el cambio de mano”

    Kast reconoció que los resultados en seguridad toman tiempo, aunque insistió en que ya existiría una percepción de cambio entre la ciudadanía.

    “Creo que son avances, más allá si se hizo el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, pero esto va a seguir. Y vamos a seguir en la misma línea. Y les aseguro que hoy día hay muchas personas que ya empiezan a notar el cambio de mano”, afirmó.

    Más sobre:Presidente KastPaulina VodanovicPartido SocialistaFolletosSeguridad90 díasNacional

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