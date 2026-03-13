Estados Unidos pone en marcha extradición de “el Turko”, líder de “Los Piratas” y sospechoso del crimen del exteniente Ojeda

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, así como el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios de la fiscalía chilena, confirmaron en la tarde de este viernes que el líder de Los Piratas, célula del Tren de Aragua en Chile, fue arrestado en territorio estadounidense.

Se trata de Rafael Enrique Gámez Salas (40), alias “el Turko”. Entre otros crímenes, se le acusa de dirigir el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, delitos perpetrados en febrero de 2024 entre Independencia y Maipú, Región Metropolitana.

A “Adrián Rafael Gamez Finol”, como también es conocido “el Turko”, se le acusa además de estar involucrado en la muerte del teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez, quien tras intentar frustrar un robo de celulares fue baleado por integrantes de “Los Piratas”.

El arresto tuvo lugar el miércoles de esta semana, según comunicó la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia. Marca, además, el inicio del proceso de extradición a Chile.

“Mientras se encontraba en Estados Unidos, fue condenado por tráfico de personas y Chile lo acusa de crímenes violentos atroces. Este hombre representa una clara amenaza para la seguridad pública y jamás debió haber estado en este país, pero reingresó ilegalmente a Estados Unidos durante la administración Biden. El Departamento de Justicia, junto con nuestros socios federales e internacionales, seguirá priorizando la seguridad pública”, dijo el fiscal general adjunto Todd Blanche.

“La detención de Rafael Enrique Gámez Salas con fines de extradición es prueba de la sólida y continua cooperación entre Estados Unidos y nuestros socios extranjeros para combatir el crimen transnacional, desmantelar organizaciones terroristas extranjeras como Tren de Aragua y exigir responsabilidades a sus miembros por sus atroces actos criminales”, afirmó el fiscal general adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia.

“Estados Unidos no es un refugio seguro para delincuentes extranjeros peligrosos. Agradecemos a la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Penal, que trabajó extensamente con las autoridades chilenas durante el último año para obtener los hechos y las pruebas necesarias para iniciar este proceso de extradición”, añadió.

En tanto, el primer fiscal auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, Bill Essayli, señaló: “Nuestro país jamás debe convertirse en refugio para inmigrantes ilegales criminales que son altos cargos de organizaciones terroristas extranjeras”.

Luego prosiguió: “Continuaremos trabajando estrechamente con nuestros socios de las fuerzas del orden en el extranjero para garantizar que este acusado comparezca ante la justicia en un tribunal chileno”.

Fiscalía ECOH y el protagonismo de “el Turko”

Desde la Fiscalía ECOH, en tanto, ratificaron que la detención se materializó una vez que el Gámez cumplió condena por un delito migratorio. Ahora pasa a manos de la justicia criminal de dicho país, a la espera de su extradición a Chile en virtud de los plazos establecidos.

En concreto, “el Turko” habría dirigido a los tres sujetos que, hasta el momento, han sido detenidos por el caso de Ojeda: un joven de 17 años de iniciales A.C, detenido en marzo de 2024, mientras que los otros dos son hombres adultos que han sido vinculados al Tren de Aragua y que huyeron de Chile apenas se perpetró el crimen.

El 11 de abril de 2024 fue detenido Yolvi González, venezolano de 21 años que inicialmente fue detenido como autor del asesinato del teniente de Carabineros, Emmanuel Sánchez, quien murió tras recibir cuatro disparos al intentar evadir una encerrona. González fue detenido junto a otros dos sujetos, identificados como Josué Ramírez (28 años) y Wuilberth Olivares (34), ambos venezolanos.