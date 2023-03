“Estamos trabajando y las cifras así lo demuestran”: La respuesta del gobierno a críticas de Daza por avance en vacunación contra el Covid

El subsecretario de Salúd Pública, Cristóbal Cuadrado respondió a las críticas realizadas por la exsubsecretaria del gobierno de Sebastián Piñera, Paula Daza, al avance por parte del gobierno de la vacunación bivalente contra el Covid-19.

En entrevista con La Tercera, la exautoridad acusó una falta de estrategia del Minsal en la materia y puso en duda la meta del gobierno de llegar a un 80% de la población de riesgo inoculada antes del invierno.

“No hemos visto una campaña de vacunación, no hemos visto estrategias focalizadas de vacunación. Hubiera sido importante partir el año con una buena cobertura de vacunación como se hizo en el pasado. Siempre es difícil, pero claramente aquí no hay voluntad por parte de la Subsecretaría de Salud Pública en armar una estrategia dirigida a vacunas, y tampoco comunicacionalmente hemos visto al subsecretario dando a conocer aquellas prioridades de la campaña, los niños no han sido una prioridad”, aseguró Daza a este medio.

La respuesta del gobierno no se hizo esperar y así lo expuso Cuadrado, quien aseguró que el gobierno estaba trabajando y que “las cifras así lo demuestran”.

“Me alegro que la vacunación esté siendo tema este mes de marzo. Porque este es un mes en el cual tenemos que avanzar para llegar al otoño y el invierno con altas tazas de vacunación. Por eso estamos desplegando una serie de acciones a lo largo del país, ampliando los puntos de vacunación y lanzando una nueva campaña ‘ya es tiempo de vacunarse con ambivalente’”, indicó.

La actual autoridad explicó que “estamos llegando a marzo con grados muy importantes de avance respecto a la vacunación bivalente respecto de los grupos de más riesgo (...) Nosotros estamos trabajando y las cifras así lo demuestran. El llegar a comenzar marzo con un más del 50% de la población de mayor riesgo inmunizada con la campaña bivalente es una muestra de lo que hemos estado realizando”.

En ese sentido aseguró que en el marco de una nueva campaña de vacunación contra la influenza le darán opción al grupo objetivo la posibilidad de inocularse también con la vacuna bivalente contra el Covid-19.

“Nos vamos a asegurar que los grupos de mayor riesgo van a llegar a la meta de un 80% de vacunación”, aseguró enfático Cuadrado.

“Nuestro sistema sanitario tiene una experiencia de años y años (...) estamos en camino, estamos ocupados y garantizando el acceso a las personas, para que nadie se quede sin la oportunidad de vacunarse con la vacuna bivalente”, cerró.

Este viernes se cumplen tres años desde que se informara del primer caso de coronavirus en el país, que derivó en una serie de cuarentenas a lo largo del país y en la muerte de miles de personas en Chile y en todo el mundo.