SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Estilo Chevesich: el exigente método de trabajo de la futura presidenta de la Suprema

    El próximo 6 de enero, Gloria Ana Chevesich, será la primera mujer en asumir la presidencia del máximo tribunal. Así es como se mueve la magistrada conocida por ser estricta y dura con sus pares. Su mayor desafío ahora será ceder en su liderazgo para conseguir consensos en un rudo pleno marcado por divisiones internas y pugnas de poder.

    Juan Manuel OjedaPor 
    Juan Manuel Ojeda
    gloria-ana-chevesich

    Para la pandemia del Covid-19, el Poder Judicial se enfrentó a una misión titánica. La obligación de darle continuidad al servicio judicial, en medio de la peor pandemia en siglos, forzó a que la judicatura rápidamente tuviera que preocuparse de cuidar la salud de sus funcionarios y jueces -varios adultos mayores-, pero sobre todo garantizar que todos los tribunales del país siguieran funcionando sin parar.

    Para ese desafío, el pleno nombró a la ministra Gloria Ana Chevesich como la magistrada encargada de coordinar la respuesta judicial a la emergencia sanitaria. Quienes la conocen comentan que su desempeño en esa función la retrata por completo.

    Chevesich es una jueza de trato duro, estricta, perfeccionista y exigente con sus equipos. Todo eso se vio durante la pandemia. Pero fuentes judiciales comentan que si bien su rudeza es parte de su forma de enfrentar su trabajo como ministra de la Corte Suprema, su despliegue en la pandemia también dejó en evidencia otra de sus cualidades: su calidez y preocupación por los funcionarios.

    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En esos años Chevesich le pedía personalmente a su equipo que llevara el catastro nacional de todos los funcionarios judiciales que se contagiaban de Covid-19. En medio de toda esa vorágine, Chevesich se daba el tiempo de llamar personalmente a cada uno de los funcionarios que caían enfermos.

    Su desempeño con el Covid-19 es solo uno de los encargos que ha tenido. Además, ha sido representante de la judicatura en varias instancias internacionales, pero también ha liderado en temas como la ley de tramitación electrónica, el pago de pensiones de alimentos tras los retiros del 10% de las AFP y la ley de monitoreo telemático, más conocida como tobilleras electrónicas.

    El ascenso

    Quienes han trabajado con Chevesich comentan que es una ministra que parte su día muy temprano, que le gusta pasar tiempo en el Teatro Municipal viendo ballet, conciertos u óperas y que disfruta escaparse al Cajón del Maipo, donde tiene una casa. Es de pilates diario y una magistrada que a las siete de la mañana ya está instalada en la Corte Suprema.

    Pese a que no quería el cargo y aceptó por lealtad al exministro Guillermo Silva, en 2019 la magistrada se transformó en la primera vocera mujer del máximo tribunal. En ese rol dejó en evidencia su cuidado estilo de trabajo.

    Chevesich es de exigir a sus equipos minutas y resúmenes técnicos para todo. Le gusta el dato preciso, la exactitud, no las aproximaciones. Esos documentos, que guarda en carpetas que lleva siempre bajo el brazo, son su mecanismo de seguridad para evitar errores o pasos en falso.

    En sus vocerías solía leer documentos y cada palabra de sus intervenciones era cuidadosamente elegida. A diferencia de otros voceros, como el exministro Lamberto Cisternas o la exministra Ángela Vivanco, la futura presidenta del máximo tribunal no improvisaba, no respondía preguntas sobre otros temas ajenos al propósito de sus vocerías y le costaba la espontaneidad para enfrentar a la prensa.

    Toda su carrera judicial la ha construido en el Palacio de Tribunales, razón por la cual algunos jueces la critican por tener poca calle y ser apegada a los planteamientos y la realidad de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ).

    Juan Eduardo Lopez/Aton Chile JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON CHILE

    Fue en 1986 que llegó como relatora a la Corte de Santiago y en menos de 10 años -cuando solo tenía 37- ascendió a ser relatora de la Suprema. En la Suprema la designaron como redactora de la sentencia por el desafuero del dictador Augusto Pinochet. Luego de eso, en 2002, llegó a ser ministra del tribunal de alzada capitalino. Y lo hizo de forma especial: sin concurso, ya que la Suprema aprobó su traslado por razones de mejor servicio.

    Su destino cambió para siempre al ser jueza de la Corte de Santiago. Al año siguiente, en 2003, el pleno la designó como la investigadora del caso MOP-Gate, la emblemática indagatoria por corrupción que golpeó al gobierno del expresidente Ricardo Lagos. Como investigadora de ese caso vivió en carne propia la soledad del poder: aprendió a desconfiar por temor a las filtraciones, se peleó con el expresidente de la Suprema Marcos Libedinsky, enfrentó un duro sumario en su contra, convivió con intentos por controlar su indagatoria, agresiones físicas, la exposición de su vida privada y el ninguneo de autoridades de la época, como el exministro de Justicia Luis Bates.

    ANDRES DIAZ ANDRES DIAZ

    Ahí se ganó el apodo de “jueza de hierro”, un apelativo que la identifica bien. Tanto así, que en plena crisis del Poder Judicial, que explotó por los chats de Luis Hermosilla, ese estilo implacable lo desplegó sin importar los costos. Fue de las primeras que quiso enviar a la exministra Vivanco a la Comisión de Ética, fue ella quien también propuso pasar a esa misma instancia a la ministra María Teresa Letelier, protagonizó duros interrogatorios indagando los hechos de Vivanco y además fue de los siete votos que quisieron remover, sin éxito, al exministro Antonio Ulloa.

    Esa misma rigidez y apego a las normas del Código Orgánico de Tribunales también la convierten en una magistrada obtusa y que le cuesta escuchar. Ella lo sabe porque, entre otras cosas, se lo reprocharon con rudeza los ministros más disidentes a su figura en el pleno cuando se votó su nombre.

    La ministra de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich camina antes de la voceria que entregó en Tribunales donde se refierió a la manifestación en las afueras del hogar de la jueza Andrea Acevedo

    El 6 de enero asumirá la presidencia. Fuentes de la Suprema cuentan que su núcleo más cercano lo integran el actual presidente Ricardo Blanco y la ministra Andrea Muñoz. Los tres afianzaron su poder en la Cuarta Sala, una instancia que pasó de ser pro empresa bajo el mando del exministro Patricio Valdés a ser una sala pro trabajadores.

    Chevesich tiene la difícil misión de “recuperar la confianza” de la ciudadanía en el Poder Judicial. Para eso uno de sus principales desafíos será moderar su carácter y ceder en la forma de dirigir para lograr unir al pleno -una instancia colegiada con fuertes posiciones- y conseguir amplios consensos.

    Más sobre:Corte SupremaTribunalesGloria Ana ChevesichMáximo tribunal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La temporada de caza y autocríticas que se abrió en la izquierda tras la histórica derrota presidencial

    Jaime Quintana: “La falta de reflexión del FA nos puede llevar a nuevas derrotas y hacer un daño irreversible al sector”

    Las costumbres extranjeras que se toman la Navidad en Chile

    ¿Dónde crecieron más Kast y Jara? ¿Qué comunas fueron las más peleadas? Los otros datos que dejó la elección presidencial

    El rescate de una biblia literaria: la nueva vida de la mirada crítica y aguda de Enrique Lihn

    Candelabro, la revelación del rock chileno 2025: “Queremos que nuestra música suene en la micro, en la feria, donde sea”

    Lo más leído

    1.
    Reforma estructural a los SLEP y terminar el Sistema de Admisión Escolar, las batallas educativas que quiere dar el gobierno de Kast

    Reforma estructural a los SLEP y terminar el Sistema de Admisión Escolar, las batallas educativas que quiere dar el gobierno de Kast

    2.
    Por dichos sobre Ley de 40 Horas: diputado republicano José Carlos Meza denuncia agresión en centro comercial de Huechuraba

    Por dichos sobre Ley de 40 Horas: diputado republicano José Carlos Meza denuncia agresión en centro comercial de Huechuraba

    3.
    “Hemos escuchado solo a personas opositoras”: los 20 expositores del FES en el Senado que no contentan al ministro Cataldo

    “Hemos escuchado solo a personas opositoras”: los 20 expositores del FES en el Senado que no contentan al ministro Cataldo

    4.
    El día D de la operación Apocalipsis: así se comandó el operativo para frenar la red de gendarmes indagados por corrupción

    El día D de la operación Apocalipsis: así se comandó el operativo para frenar la red de gendarmes indagados por corrupción

    5.
    Minsal entrega recomendaciones para el cuidado de la salud mental durante las celebraciones de fin de año

    Minsal entrega recomendaciones para el cuidado de la salud mental durante las celebraciones de fin de año

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo a la Navidad

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo a la Navidad

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    La temporada de caza y autocríticas que se abrió en la izquierda tras la histórica derrota presidencial
    Chile

    La temporada de caza y autocríticas que se abrió en la izquierda tras la histórica derrota presidencial

    Jaime Quintana: “La falta de reflexión del FA nos puede llevar a nuevas derrotas y hacer un daño irreversible al sector”

    Las costumbres extranjeras que se toman la Navidad en Chile

    Matriz de Unimarc realiza apertura de tres nuevas tiendas entre la Región Metropolitana y la de Magallanes
    Negocios

    Matriz de Unimarc realiza apertura de tres nuevas tiendas entre la Región Metropolitana y la de Magallanes

    Gobierno destaca rol de Codelco en el mercado mundial del litio y la posición de Chile en la transición energética

    Contraloría toma razón por acuerdo Codelco-SQM, aunque con condiciones a cumplir antes del 31 de diciembre

    Laurie Paul, filósofa: “Es importante permitirse la incertidumbre”
    Tendencias

    Laurie Paul, filósofa: “Es importante permitirse la incertidumbre”

    Por qué condenaron al rapero Wiz Khalifa a nueve meses de cárcel

    Dispositivos robustos que impulsan las operaciones en terreno: así es la línea Galaxy Rugged Devices de Samsung

    Alexis Sánchez se hace centenario en la liga española
    El Deportivo

    Alexis Sánchez se hace centenario en la liga española

    Entrevista con Ruy Barbosa: “Es un sueño ir al Dakar; lo pensaba desde chico, cuando pasaba por Chile”

    Valdivia remonta ante Los Leones y estira el suspenso en la final de la Liga Nacional de Básquetbol

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    El rescate de una biblia literaria: la nueva vida de la mirada crítica y aguda de Enrique Lihn
    Cultura y entretención

    El rescate de una biblia literaria: la nueva vida de la mirada crítica y aguda de Enrique Lihn

    Candelabro, la revelación del rock chileno 2025: “Queremos que nuestra música suene en la micro, en la feria, donde sea”

    Sigourney Weaver: “Avatar 3 es una película para todas las familias mestizas y los refugiados”

    Las elecciones clave que pueden acentuar el giro a la derecha de América Latina en 2026
    Mundo

    Las elecciones clave que pueden acentuar el giro a la derecha de América Latina en 2026

    Laurie Paul, filósofa: “Es importante permitirse la incertidumbre”

    Álvaro Vargas Llosa: “La derecha tradicional está siendo desplazada en todas partes”

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
    Paula

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad