SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Estudio revela que el 92% de los chilenos cree que el consumo de alcohol en Fiestas Patrias será igual o mayor que en 2024

Otro dato revela que 4 de cada 10 personas reconocen tener familiares o conocidos que suelen conducir después de beber. En ese sentido, el MTT llamó a la precaución.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja
Foto: Aton Chile.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, junto al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, la Asociación Pro Consumo Responsable de Bebidas Espirituosas (Aprocor) y Carabineros presentaron la nueva versión de la “Radiografía del Consumo de Alcohol en Fiestas Patrias 2025″, estudio llevado adelante por Aprocor y Cadem.

El estudio considera una muestra de 502 casos, donde se entrevistó a hombres y mujeres de entre 18 y 65 años, residentes en todo Chile.

Dentro de los análisis se registró que 9 de cada 10 chilenos cree que en las Fiestas Patrias 2025 el consumo de alcohol será igual o mayor al 2024. Esto, pese a que habrá menos días de celebración que el año pasado (5 días en 2024 y 4 días en 2025).

En detalle, el 92% dijo creer que el consumo de alcohol en Fiestas Patrias de este año será igual (47%) o mayor (45%) que 2024.

Respecto a los motivos para consumir bebidas alcohólicas, los encuestados señalaron que la principal motivación (con un 31% de las preferencias) es consumir para socializar, a esta opción le sigue para acompañar comidas, con un 26%, un 20% consume para pasarlo bien, un 15% indica que es para relajarse,7% por costumbre y un 1% para olvidar problemas. A eso se suma que un 2% declara otras razones.

En otras cifras, el estudio reveló que 4 de cada 10 personas reconocen tener familiares o conocidos que suelen conducir después de beber, además, un 73% declara que los chilenos no temen a los riesgos de subirse al auto de alguien que ha bebido alcohol.

Al respecto, el ministro Muñoz remarcó que “el conducir y el alcohol no son compatibles”. En ese sentido, señaló que en 2024 fallecieron 70 personas en la semana de las Fiestas Patrias.

“Las estadísticas son alarmantes y tenemos que ponernos todos en campaña para entender que la fiscalización es importante y vamos a fiscalizar (…) sin embargo, las tragedias se juegan sobre todo en la responsabilidad individual de la persona que se pone tras el volante", sostuvo.

Sobre ese punto, el estudio reveló que 9 de cada 10 encuestados, es decir un 91% declaró percibir que la fiscalización será igual o mucho más alta que en 2024. Sólo el 9% restante declara que sería más baja.

Con ello, también se registró que, pese a que la condena a manejar ebrio se mantiene alta en el tiempo, 2 de cada 10 chilenos cree que aún es “socialmente aceptable” conducir bajo los efectos del alcohol.

Más sobre:AlcoholEstudioConsumoFiestas Patrias

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La caja que ha recaudado el grupo Luksic con la venta de parte de su participación en la francesa Nexans

Caso Factop: LarrainVial ya ha pagado más de $3.300 millones a 50 aportantes de fondo cuestionado

Embajador Viera-Gallo confirma entrega de información a Argentina sobre barristas con prohibición de ingreso a los estadios en Chile

Supuesta “red de bots”: UDI reafirma postura de no judicializar la cruzada electoral por eventuales ataques a Matthei

Senadores PS piden al gobierno volver a postergar exigencia de inicio de actividades para acceder a financiamiento y crédito

Esquirlas del caso Factop: salen a remate propiedades de la empresa textil de los Sauer

Lo más leído

1.
Temblor se registra en el norte de Chile

Temblor se registra en el norte de Chile

2.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

3.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

4.
Oposición golpea la mesa: advierten que no tramitarán proyectos del Ejecutivo tras rechazo a multa por voto obligatorio

Oposición golpea la mesa: advierten que no tramitarán proyectos del Ejecutivo tras rechazo a multa por voto obligatorio

5.
Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

Cambio de hora: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj este fin de semana?

Cambio de hora: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj este fin de semana?

Cómo participar en el nuevo remate de Corona: hay muebles disponibles y ropa desde $650

Cómo participar en el nuevo remate de Corona: hay muebles disponibles y ropa desde $650

Rating del miércoles 3 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 3 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Embajador Viera-Gallo confirma entrega de información a Argentina sobre barristas con prohibición de ingreso a los estadios en Chile
Chile

Embajador Viera-Gallo confirma entrega de información a Argentina sobre barristas con prohibición de ingreso a los estadios en Chile

Supuesta “red de bots”: UDI reafirma postura de no judicializar la cruzada electoral por eventuales ataques a Matthei

Estudio revela que el 92% de los chilenos cree que el consumo de alcohol en Fiestas Patrias será igual o mayor que en 2024

La caja que ha recaudado el grupo Luksic con la venta de parte de su participación en la francesa Nexans
Negocios

La caja que ha recaudado el grupo Luksic con la venta de parte de su participación en la francesa Nexans

Caso Factop: LarrainVial ya ha pagado más de $3.300 millones a 50 aportantes de fondo cuestionado

Brecha de ingresos: ¿en qué estás?

Quién era Giorgio Armani y cuáles fueron sus principales aportes al mundo de la moda
Tendencias

Quién era Giorgio Armani y cuáles fueron sus principales aportes al mundo de la moda

Boric, candidatos, marcas e influencers: quiénes se sumaron al Mundial de Desayunos de Ibai

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

FIFA castiga a Chile con millonaria multa y drástica reducción de aforo ante Uruguay por racismo frente a Argentina
El Deportivo

FIFA castiga a Chile con millonaria multa y drástica reducción de aforo ante Uruguay por racismo frente a Argentina

Ancud se alista para recibir la Super Copa del básquetbol nacional

Duras lesiones, un quiebre familiar y bajos resultados: el año más difícil de Alejandro Tabilo golpea a la Copa Davis

Alfonsina: empanadas argentinas de autor
Finde

Alfonsina: empanadas argentinas de autor

Lionel Richie en el nuevo Claro Arena: dónde comprar las entradas para el concierto

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades
Cultura y entretención

A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades

Pedro Aznar continúa la celebración de sus 50 años de música y agenda tres shows en Chile

Los últimos días y la muerte de José Miguel Carrera en Mendoza (y cuál fue su última frase)

Xi Jinping apuesta por reforzar la cooperación con Corea del Norte tras encuentro con Kim Jong Un en Beijing
Mundo

Xi Jinping apuesta por reforzar la cooperación con Corea del Norte tras encuentro con Kim Jong Un en Beijing

Aumentan a más de 2.200 los muertos por el terremoto en el este de Afganistán

El “ejército privado” de Trump contra la inmigración: los riesgos de reclutar a 10.000 agentes del ICE

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo