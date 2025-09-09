Ethan Guo entrega donación a Fundación Nuestros Hijos y llama a entregar más información sobre cáncer infantil

En la sede de Fundación Nuestros Hijos (FNH), el piloto estadounidense Ethan Guo (19) concretó la entrega de la donación de 30 mil dólares acordado con la Fiscalía como salida alternativa al proceso judicial que se llevaba a cabo por el aterrizaje de emergencia realizado con con su avioneta en la Antártica.

La contribución, destinada a financiar programas de rehabilitación oncológica infantil, se enmarca en la colaboración permanente entre Fundación Nuestros Hijos y el Hospital St. Jude Children’s Research Hospital de Memphis, EE.UU., alianza que busca fortalecer los programas de atención y mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes con cáncer en Chile.

Tras permanecer dos meses en la base Teniente Marsh, Guo arribó el pasado sábado a Punta Arenas -sin su avioneta- a bordo del rompehielos Almirante Viel de la Armada, y fue este martes que concretó la donación.

El aporte es de carácter voluntario, cuya beneficiaria final es Fundación Nuestros Hijos en su calidad de entidad asociada al Hospital St. Jude. Desde la institución destacaron que este apoyo permitirá seguir impulsando su misión de mejorar la sobrevida y la calidad de vida de los pacientes pediátricos oncológicos, a través de programas gratuitos de rehabilitación, acompañamiento psicosocial, cuidados paliativos, colegios hospitalarios y casas de acogida.

Asimismo, la fundación no se refirió al proceso judicial ni de la situación personal del donante. Sin embargo, agradeció el aporte y subrayó la relevancia de que más recursos se destinen a la rehabilitación oncológica infantil, un ámbito tan urgente como invisibilizado.