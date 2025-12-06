Exalcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, volverá a arresto domiciliario total tras apelación de querellantes

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt aceptó el requerimiento por parte del Ministerio Público, el municipio local y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), y revocó la medida del Juzgado de Garantía que rebaja la cautelar del exalcalde Gervoy Paredes (ex-PS) a solamente arresto domiciliario parcial.

La semana pasada, el tribunal había aceptado rebajar la medida preventiva argumentando que “efectivamente ha habido un cumplimiento de la medida cautelar que estaba vigente, por lo tanto, no se justifica mantenerla con ese nivel de intensidad".

Sin embargo, las entidades querellantes apelaron a la medida, que finalmente terminó por ser revertida este viernes, por lo que Paredes volverá a tener arresto domiciliario total .

“Hoy (viernes) alegamos ante la ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que resolvió revocar esa decisión del Tribunal de Garantía acogiendo nuestros planteamientos, de manera que se restituye la medida cautelar de arresto domiciliario total”, destacó el jefe de la Unidad Penal Municipal de Puerto Montt, Marcos Emilfork.

“A nuestro juicio, resulta proporcional a la necesidad de cautela, que en este caso es el peligro para la seguridad de la sociedad, particularmente por el número y la gravedad de los delitos formalizados, sus penas y también por el cuantioso daño patrimonial fiscal causado al municipio", agregó el abogado.

El otrora jefe comunal es acusado por el Ministerio Público por los delitos de cohecho, fraude al Fisco y enriquecimiento ilícito de funcionario público. Según la investigación, habría aumentado su patrimonio de manera no justificada en más de $214.000.000.

En conversación con Radio Biobío, Paredes habría defendido su inocencia y anunciado que rechazaría llevar el caso a un juicio abreviado. “Lo que ellos buscan finalmente es que me inhabiliten por siempre. Ellos cometieron un asesinato político y no quieren que vaya candidato a nada nunca más en la vida”, señaló.

“Lo veremos en su momento en un juicio oral. No estoy de acuerdo tampoco con seguir alargando esta investigación. Yo sé que a los que son culpables probablemente les convenga, pero a nosotros no. Le pediré a mi defensa que se oponga a aquello”, concluyó al respecto.