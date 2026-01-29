SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Excarabinero condenado por dejar ciega a la senadora Fabiola Campillai: Patricio Maturana accede a salida dominical

    El Consejo Técnico del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina tomó la decisión este miércoles.

    Por 
    José Navarrete
     
    María Catalina Batarce

    El Consejo Técnico del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina sesionó este miércoles y resolvió otorgar a Patricio Maturana el beneficio de salida dominical.

    En la antesala de esta sesión, cuando publicaciones de prensa daban por hecho que el interno accedería al beneficio, Gendarmería había indicado que todavía no estaba definido.

    En septiembre de 2022, el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo declaró a Maturana culpable de delitos de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas por su responsabilidad en las heridas que cegaron a la senadora Fabiola Campillai.

    En octubre de 2022, se le condenó a una pena de 12 años y 183 días de prisión, sentencia que fue ratificada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, en enero del año siguiente, al rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del excarabinero.

    El caso es uno de los más emblemáticos de vulneración de derechos humanos en el contexto de las protestas tras el 18 de octubre de 2019.

    A eso de las 20.30 horas del 26 de noviembre de ese año, mientras se desarrollaban manifestaciones en su barrio y esperaba en un paradero el transporte que la llevaría a su trabajo, Campillai recibió el impacto de una bomba lacrimógena en el rostro disparada por Maturana, en la esquina del pasaje Ángel Guido con Fermín Vivaceta, en San Bernardo. La actual senadora perdió la visión en ambos ojos, el sentido del olfato y del gusto y sufrió una grave fractura craneana.

    Maturana cumplía con los requisitos de conducta y de tiempo de cumplimento de condena establecidos para postular al permiso de salida.

    Confirmación de Gendarmería

    Pasado el mediodía, mediante un comunicado, Gendarmería confirmó que el excarabinero accedió al beneficio.

    “Este miércoles 28 de enero sesionó el Consejo Técnico del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina, instancia en la que se analizaron las distintas solicitudes de postulación a beneficios intrapenitenciarios, por parte de la población penal de esa unidad, que cumple con los requisitos exigidos para esos fines”, detallaron.

    A continuación, informaron que “se revisó y aprobó el otorgamiento del beneficio de salida dominical al interno Patricio Maturana Ojeda”.

    Al cerrar su comunicado, la institución explicó que la instancia que tomó la decisión “es un órgano autónomo de cada unidad penal, multidisciplinario, que, junto con las facultades señaladas, debe hacer seguimiento y evaluar el adecuado cumplimiento de los beneficios aprobados”.

    Más sobre:Patricio MaturanaFabiola CampillaiGendarmeríaCrisis social18-O

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscal confirma como punto de interés radier en casa de Julia Chuñil y evalúan pedir más plazo para diligencias

    Lineup de REC 2026 tendrá a Travis, León Gieco y Cuarteto de Nos y foco en reconstrucción

    Presidente de la Comisión de Educación acusa al gobierno de “eludir su responsabilidad política” tras enredo de proyecto de sala cuna

    Detienen a sujeto que vendía licencias de conducir falsas a metros de la municipalidad de Lo Prado

    Presidente Boric destaca baja del desempleo de mujeres: cifra se ubica en el 8,5%

    Grupo Penta invertirá US$58 millones en proyecto de packing frutícola en Paine

    Lo más leído

    1.
    Comienza la cuenta regresiva para la puesta en marcha del Hospital del Salvador, tras más de diez años en construcción

    Comienza la cuenta regresiva para la puesta en marcha del Hospital del Salvador, tras más de diez años en construcción

    2.
    Gendarmería aclara que aún no se ha resuelto conceder salida dominical a excarabinero que dejó ciega a senadora Campillai

    Gendarmería aclara que aún no se ha resuelto conceder salida dominical a excarabinero que dejó ciega a senadora Campillai

    3.
    Delfino, Castro y Vodanovic intentan contener molestia de alcaldes oficialistas por cita privada

    Delfino, Castro y Vodanovic intentan contener molestia de alcaldes oficialistas por cita privada

    4.
    Ángela Vivanco busca evitar la prisión preventiva y su defensor apunta contra Codelco y Valencia

    Ángela Vivanco busca evitar la prisión preventiva y su defensor apunta contra Codelco y Valencia

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Sinner vs. Djokovic por la semifinal del Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sinner vs. Djokovic por la semifinal del Australian Open 2026

    Horario y dónde ver a Alcaraz vs. Zverev por la semifinal del Australian Open 2026

    Horario y dónde ver a Alcaraz vs. Zverev por la semifinal del Australian Open 2026

    A qué hora y quién transmite la despedida de José Pepe Rojas con la Universidad de Chile

    A qué hora y quién transmite la despedida de José Pepe Rojas con la Universidad de Chile

    Fiscal confirma como punto de interés radier en casa de Julia Chuñil y evalúan pedir más plazo para diligencias
    Chile

    Fiscal confirma como punto de interés radier en casa de Julia Chuñil y evalúan pedir más plazo para diligencias

    Presidente de la Comisión de Educación acusa al gobierno de “eludir su responsabilidad política” tras enredo de proyecto de sala cuna

    A qué hora y dónde ver a Sinner vs. Djokovic por la semifinal del Australian Open 2026

    Grupo Penta invertirá US$58 millones en proyecto de packing frutícola en Paine
    Negocios

    Grupo Penta invertirá US$58 millones en proyecto de packing frutícola en Paine

    Ganancias de los bancos subieron a cerca de US$6.000 millones el 2025

    Estado demanda a Minera Montecarlo por “grave daño ambiental” en Puchuncaví

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla
    Tendencias

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    Qué se sabe del accidente de avión que dejó 15 muertos tras estrellarse en Colombia

    Con carta al ministro del Interior: la petición del presidente de Limache para recibir hinchada visitante ante Colo Colo
    El Deportivo

    Con carta al ministro del Interior: la petición del presidente de Limache para recibir hinchada visitante ante Colo Colo

    Sabalenka confirma su reinado en Melbourne y se enfrentará a Yelena Rybakina en la final del Abierto de Australia

    Paqui Meneghini define la formación de la U para el debut ante Audax Italiano en la Liga de Primera

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Lineup de REC 2026 tendrá a Travis, León Gieco y Cuarteto de Nos y foco en reconstrucción
    Cultura y entretención

    Lineup de REC 2026 tendrá a Travis, León Gieco y Cuarteto de Nos y foco en reconstrucción

    El libertino y la Cenicienta: las claves del intenso retorno de Bridgerton

    La misteriosa mirada del flamenco se estrena en marzo en los cines chilenos

    Aseguran que Trump consideraría atacar a Irán para inspirar nuevas protestas antigubernamentales
    Mundo

    Aseguran que Trump consideraría atacar a Irán para inspirar nuevas protestas antigubernamentales

    Informe de Médicos Sin Fronteras denuncia alarmante aumento de la violencia sexual y de género en capital de Haití

    Videos muestran altercado entre enfermero y oficiales federales 11 días antes de su muerte a tiros en Minneapolis

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago
    Paula

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó