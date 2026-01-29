Excarabinero condenado por dejar ciega a la senadora Fabiola Campillai: Patricio Maturana accede a salida dominical

El Consejo Técnico del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina sesionó este miércoles y resolvió otorgar a Patricio Maturana el beneficio de salida dominical.

En la antesala de esta sesión, cuando publicaciones de prensa daban por hecho que el interno accedería al beneficio, Gendarmería había indicado que todavía no estaba definido.

En septiembre de 2022, el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo declaró a Maturana culpable de delitos de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas por su responsabilidad en las heridas que cegaron a la senadora Fabiola Campillai.

En octubre de 2022, se le condenó a una pena de 12 años y 183 días de prisión, sentencia que fue ratificada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, en enero del año siguiente, al rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del excarabinero.

El caso es uno de los más emblemáticos de vulneración de derechos humanos en el contexto de las protestas tras el 18 de octubre de 2019.

A eso de las 20.30 horas del 26 de noviembre de ese año, mientras se desarrollaban manifestaciones en su barrio y esperaba en un paradero el transporte que la llevaría a su trabajo, Campillai recibió el impacto de una bomba lacrimógena en el rostro disparada por Maturana, en la esquina del pasaje Ángel Guido con Fermín Vivaceta, en San Bernardo. La actual senadora perdió la visión en ambos ojos, el sentido del olfato y del gusto y sufrió una grave fractura craneana.

Maturana cumplía con los requisitos de conducta y de tiempo de cumplimento de condena establecidos para postular al permiso de salida.

Confirmación de Gendarmería

Pasado el mediodía, mediante un comunicado, Gendarmería confirmó que el excarabinero accedió al beneficio.

“Este miércoles 28 de enero sesionó el Consejo Técnico del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina, instancia en la que se analizaron las distintas solicitudes de postulación a beneficios intrapenitenciarios, por parte de la población penal de esa unidad, que cumple con los requisitos exigidos para esos fines”, detallaron.

A continuación, informaron que “se revisó y aprobó el otorgamiento del beneficio de salida dominical al interno Patricio Maturana Ojeda”.

Al cerrar su comunicado, la institución explicó que la instancia que tomó la decisión “es un órgano autónomo de cada unidad penal, multidisciplinario, que, junto con las facultades señaladas, debe hacer seguimiento y evaluar el adecuado cumplimiento de los beneficios aprobados”.