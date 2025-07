Extradición de Martín de los Santos pasa a la Corte de Apelaciones: Fiscal advierte que el proceso podría durar varios meses

Durante la mañana de este viernes 4 de julio se llevó a cabo la audiencia para discutir la extradición de Martín de los Santos Lehmann, ocasión en que se decretó la procedencia de la solicitud por lo que ahora tendrá que ser discutida en la Corte de Apelaciones de Santiago.

Según detalló el el fiscal jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda, a la salida de la audiencia, “el Tribunal de Garantía lo que decretó en este momento es la procedencia de que efectivamente la Corte de Apelaciones de Santiago discuta la extradición del señor Martín de los Santos lo que da cuenta efectivamente esta resolución es que existe un antecedente bastante relevante por parte de la Fiscalía para ser procedente de esta petición”, agregando que “esperamos que se vea dentro de los próximos días la Corte de Apelaciones de Santiago y que, por cierto, se consiga la extradición”.

En cuanto a los plazos, el fiscal mencionó que “no manejo los tiempos de la Corte, pero entiendo que esto se ve más o menos dentro de los próximos días quizás la próxima semana, y el proceso de extradición puede durar varios meses”, a la vez que señaló que consideran que “para estos efectos tenemos un caso bastante robusto”.

El fiscal en la ocasión también se refirió al mea culpa realizado por no solicitar el arraigo nacional lo que permitió que el imputado viajara a Brasil. “Hacemos un mea culpa, que ya lo hicimos el día ayer, que efectivamente deberíamos haber pedido el arraigo en esa audiencia. Cometimos un error, pero lo importante es que ahora estamos haciendo todo lo posible para que eso sea enmendado y que este señor vuelva a Chile para ser juzgado”.

Respecto a los pasos que se vienen en el proceso, una vez que se discuta en la Corte de Apelaciones, en caso de proceder la solicitud de extradición esta pasaría a Cancillería quien lo tramitaría a la Cancillería de Brasil para su tramitación.

En la ocasión también se estableció la procedencia de solicitar una medida cautelar en Brasil, ante lo cual el fiscal explicó que “naturalmente la justicia brasileña va a definir soberanamente qué cautelar le impone si es que el proceso de extradición avanza, pero lo concreto es que el tribunal considera que con lo antecedente que tenemos nosotros estamos en condiciones de pedir una medida cautelar en Brasil”.

Por su parte la defensa de Martín de los Santos apuntó que “Nuestros argumentos fueron más de fondo y nuestra estrategia ahora es discutir esto en la Corte de Apelaciones”, agregando que “nosotros creemos que el tratamiento penal de los delitos no es el mismo aquí y en Brasil y además creemos que con lo evidente que es que el Ministerio Público pretende reformalizar los hechos y agravarlos, es una infracción clara a los tratamientos internacionales de extradición”.

Defensa no ha tenido contacto con el imputado

El abogado defensor, además señaló que no ha tenido contacto con el imputado, apuntando que “yo estoy actuando conforme al mandato legal que tiene la Defensoría Penal Pública de toda persona que está sin abogado particular y imputado en un delito. Pero yo no he tenido contacto con él”.

“Nosotros estimamos que para poder cuestionar el peligro de fuga hay que entender que una razón por la que podría explicarse esta fuga y yo insisto, no he tenido contacto con él, es los atentados contra la integridad física de mi representado“, agregó.

En la misma línea el abogado se refirió a la solicitud de que Martín de los Santos sea trasladado al Anexo Penitenciario Capitán Yáber u otro panel donde tenga resguardo en caso de ser extraditado, mencionando que “creo que es un temor razonable. Mi deber como defensor de él, con el mandato legal que tengo, es propender a resguardar su integridad física”.

Respecto a lo mismo, el abogado del adulto mayor agredido, mencionó que “la defensa tiene todo su derecho a hacer las peticiones que correspondan y tal como resolvió la magistrada a la petición, que se deban realizar en el momento oportuno. Estamos todavía en una situación en que el imputado no se encuentra presente en Chile".

De acuerdo a lo que explicó el abogado de la víctima frente al proceso, “ahora él se encuentra detenido con fines de extradición. Por lo tanto, comienza a correr un plazo para que Chile envíe formalmente el pedido de extradición a Brasil”.

Según detalló, “mientras eso ocurre, se establecen los tratados y también, en este caso, en la propia ley brasileña, el imputado no recupera su libertad mientras se espera este pedido formal de Chile, que es lo que ocurrirá, evidentemente, a la brevedad, porque ya inicia hoy en día el procedimiento de extradición. La Corta de Apelaciones, idealmente, la próxima semana conozca esta situación y luego salga el pedido formal hacia allá. Una vez que eso ocurra, en Brasil se va a iniciar el procedimiento de extradición pasiva, y tal como señaló el fiscal Felipe Sepúlveda, esto puede tomar varios meses”.

La defensa de la víctima, además se refirió a la posibilidad de una expulsión del imputado por parte de Brasil para agilizar el proceso señalando que “más allá de un voluntarismo de qué es lo que uno podría esperar o no, hay normas legales, hay tratados internacionales que se deben respetar y si no hay una hipótesis concreta de expulsión, no se puede finalmente solicitar algo que es improcedente. Acá el mecanismo que está, y que se debe recorrer, y que estamos recorriendo a partir del día, es la extradición”.