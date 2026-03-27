FACH se une a conmemoración del Día Púrpura e ilumina el Centro Espacial Nacional para concientizar sobre la epilepsia

La Fuerza Aérea de Chile (FACH) se sumó este año a la conmemoración del Día Púrpura y dispuso la iluminación de ese color en el frontis del edificio del Centro Espacial Nacional.

El Día Púrpura es una fecha conmemorativa internacional dedicada a generar conciencia sobre la epilepsia, apoyar a quienes la padecen y enfrentar estereotipos y mitos que rodean la condición.

La iniciativa nació el 26 de marzo de 2008 gracias a Cassidy Megan, una niña canadiense que había sido diagnosticada y que junto al apoyo de organizaciones internacionales y la prensa, hizo llegar su historia a todo el mundo.

En el marco del Día Púrpura, la Liga Chilena Contra la Epilepsia invitó a la Fuerza Aérea de Chile a sumarse al acto conmemorativo de iluminar las fachadas del país con el color característico de la fecha.

De esta forma, el Centro Espacial Nacional (CEN), inaugurado en diciembre, iluminó su frontis de color púrpura entre el lunes 23 y este viernes 27 de marzo.

El CEN se sumó a otros edificios y monumentos nacionales como el estadio Tierra de Campeones y la Municipalidad de Iquique, el estadio Claro Arena, el Palacio Falabella, el Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio, entre muchos otros.

La Liga Chilena Contra la Epilepsia es una organización sin fines de lucro que ofrece atención médica especializada, diagnóstico, farmacias con precios accesibles, apoyo social, educación y rehabilitación, tanto para personas con epilepsia como para quienes padecen de otras condiciones.