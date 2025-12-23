Presidente Boric inaugura Centro Espacial Nacional (CEN) en Cerrillos: permitirá construir 8 satélites en el corto plazo

El Presidente Gabriel Boric encabezó esta tarde la inauguración del Centro Espacial Nacional (CEN), un recinto de 5.800 metros cuadrados emplazado en la base aérea de la FACH en la comuna de Cerrillos, que reunirá capacidades de investigación, desarrollo e innovación en materia espacial.

En compañía de los ministros de Defensa Nacional, Adriana Delpiano; Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; Educación, Nicolás Cataldo; Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación; Aldo Valle; y el comandante en Jefe de la Fuerza Aérea (FACH), general Hugo Rodríguez, el jefe de Estado relevó que la iniciativa corresponde a “un trabajo interministerial, pero además, entre el sector público, el sector privado, la academia, la sociedad civil y la Fuerza Aérea”.

El objetivo del CEN es impulsar la investigación y desarrollo de tecnología espacial en Chile, además de ser un lugar de encuentro para que países de Sudamérica impulsen sus propios programas espaciales mediante una vinculación multilateral, indicaron desde el gobierno.

En este sentido, el mandatario indicó que el CEN ayudará, por ejemplo, a acelerar la construcción de satélites nacionales. “Hoy día tenemos uno. Vamos a estar construyendo nueve satélites en el corto plazo (8 de ellos en el CEN y uno en el extranjero) que van a ayudar a la pesca, al cuidado del océano cuando los barcos hacen derramos de petróleo, nos van a ayudar en las temporadas de incendio, nos van a ayudar en agricultura, por cierto, en educación, en minería, que es parte de la esencia de Chile”, señaló.

Asimismo, abrirá nuevas oportunidades de colaboración internacional a través de convenios de cooperación en el ámbito espacial, los que permitirán acceder a tecnologías de punta, compartir conocimientos, generar programas espaciales binacionales y participar en misiones espaciales conjuntas.

“Aquí el objetivo es promover la paz, un desarrollo sostenible, una visión estratégica a largo plazo que le va a permitir a Chile posicionarse como un socio confiable para otros países, generando un ecosistema espacial dinámico y colaborativo” , profundizó el mandatario.

Al respecto, destacó que “como nos ha demostrado la historia, los países que no invierten en ciencia, en tecnología, en innovación, en conocimiento, inevitablemente se van quedando atrás. Quizás no se nota, porque acá hay proyectos de largo plazo y hay que levantar la cabeza y salir de la contingencia para poder empujar estos proyectos de largo plazo”.

Y, en este sentido, hizo un emplazamiento a las autoridades futuras. “Más allá de las diferencias que pueden haber, que son legítimas en una democracia, tenemos un proyecto compartido, un proyecto común. Ese proyecto se llama Chile, un desarrollo para su pueblo, para su gente, mayor bienestar, mayor cohesión, una sociedad mejor. Este centro significa eso” , relevó.

Centro Espacial Nacional

La construcción del Centro Espacial Nacional inició en mayo de 2024.

Cuenta con un Centro de Control de Misión para operar los satélites en órbita del Sistema Nacional Satelital y un Laboratorio para el Desarrollo de Tecnología Espacial para ensamblar, integrar y testear satélites, entre otras tecnologías.

Asimismo, un Laboratorio de Ciencia de Datos para procesar la información obtenida desde el espacio, que considera data centers y una supercomputadora, y un Laboratorio de Investigación, Innovación, Emprendimiento y Promoción del Talento, para generar capital humano en el área espacial, vinculando a la academia con la industria.

En la ocasión, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, aseguró que el CEN “es un salto tecnológico clave para las capacidades de defensa e investigación de nuestras fuerzas armadas. Al mismo tiempo, es un símbolo de cómo desde nuestra Defensa Nacional contribuimos al desarrollo del país, impulsando la innovación y la tecnología con un modelo de triple hélice en el que convergen el sector público, incluidas nuestras Fuerzas Armadas, el sector privado, a través del Laboratorio de Emprendimiento e Innovación, y la academia”.

Por su parte, el titular de Ciencia, Aldo Valle, puntualizó que se trata de “un hito histórico para Chile y una expresión concreta de cómo el Estado apuesta por la ciencia y la tecnología como pilares de su desarrollo y soberanía. Desde el Ministerio de Ciencia tenemos el mandato de promover y coordinar la actividad espacial civil, asegurando que el conocimiento científico esté al servicio del país. Por eso, los proyectos científicos que se desarrollen en el CEN contarán con una Comisión Científico-Técnica, con participación de investigadores e investigadoras que orientará y priorizará iniciativas de alto impacto. Este centro fortalece nuestras capacidades espaciales, impulsa la innovación y la formación de talento, y proyecta a Chile como un referente regional en ciencia y tecnología espacial”.