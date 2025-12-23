SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Presidente Boric inaugura Centro Espacial Nacional (CEN) en Cerrillos: permitirá construir 8 satélites en el corto plazo

    El recinto aportará a la investigación y desarrollo de tecnología espacial en Chile, además de un lugar de encuentro para que otros países de Sudamérica impulsen sus propios programas espaciales.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    El Presidente Gabriel Boric encabezó esta tarde la inauguración del Centro Espacial Nacional (CEN), un recinto de 5.800 metros cuadrados emplazado en la base aérea de la FACH en la comuna de Cerrillos, que reunirá capacidades de investigación, desarrollo e innovación en materia espacial.

    En compañía de los ministros de Defensa Nacional, Adriana Delpiano; Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; Educación, Nicolás Cataldo; Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación; Aldo Valle; y el comandante en Jefe de la Fuerza Aérea (FACH), general Hugo Rodríguez, el jefe de Estado relevó que la iniciativa corresponde a “un trabajo interministerial, pero además, entre el sector público, el sector privado, la academia, la sociedad civil y la Fuerza Aérea”.

    El objetivo del CEN es impulsar la investigación y desarrollo de tecnología espacial en Chile, además de ser un lugar de encuentro para que países de Sudamérica impulsen sus propios programas espaciales mediante una vinculación multilateral, indicaron desde el gobierno.

    En este sentido, el mandatario indicó que el CEN ayudará, por ejemplo, a acelerar la construcción de satélites nacionales. “Hoy día tenemos uno. Vamos a estar construyendo nueve satélites en el corto plazo (8 de ellos en el CEN y uno en el extranjero) que van a ayudar a la pesca, al cuidado del océano cuando los barcos hacen derramos de petróleo, nos van a ayudar en las temporadas de incendio, nos van a ayudar en agricultura, por cierto, en educación, en minería, que es parte de la esencia de Chile”, señaló.

    Asimismo, abrirá nuevas oportunidades de colaboración internacional a través de convenios de cooperación en el ámbito espacial, los que permitirán acceder a tecnologías de punta, compartir conocimientos, generar programas espaciales binacionales y participar en misiones espaciales conjuntas.

    “Aquí el objetivo es promover la paz, un desarrollo sostenible, una visión estratégica a largo plazo que le va a permitir a Chile posicionarse como un socio confiable para otros países, generando un ecosistema espacial dinámico y colaborativo”, profundizó el mandatario.

    Al respecto, destacó que “como nos ha demostrado la historia, los países que no invierten en ciencia, en tecnología, en innovación, en conocimiento, inevitablemente se van quedando atrás. Quizás no se nota, porque acá hay proyectos de largo plazo y hay que levantar la cabeza y salir de la contingencia para poder empujar estos proyectos de largo plazo”.

    Y, en este sentido, hizo un emplazamiento a las autoridades futuras. “Más allá de las diferencias que pueden haber, que son legítimas en una democracia, tenemos un proyecto compartido, un proyecto común. Ese proyecto se llama Chile, un desarrollo para su pueblo, para su gente, mayor bienestar, mayor cohesión, una sociedad mejor. Este centro significa eso”, relevó.

    Centro Espacial Nacional

    La construcción del Centro Espacial Nacional inició en mayo de 2024.

    Cuenta con un Centro de Control de Misión para operar los satélites en órbita del Sistema Nacional Satelital y un Laboratorio para el Desarrollo de Tecnología Espacial para ensamblar, integrar y testear satélites, entre otras tecnologías.

    Asimismo, un Laboratorio de Ciencia de Datos para procesar la información obtenida desde el espacio, que considera data centers y una supercomputadora, y un Laboratorio de Investigación, Innovación, Emprendimiento y Promoción del Talento, para generar capital humano en el área espacial, vinculando a la academia con la industria.

    En la ocasión, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, aseguró que el CEN “es un salto tecnológico clave para las capacidades de defensa e investigación de nuestras fuerzas armadas. Al mismo tiempo, es un símbolo de cómo desde nuestra Defensa Nacional contribuimos al desarrollo del país, impulsando la innovación y la tecnología con un modelo de triple hélice en el que convergen el sector público, incluidas nuestras Fuerzas Armadas, el sector privado, a través del Laboratorio de Emprendimiento e Innovación, y la academia”.

    Por su parte, el titular de Ciencia, Aldo Valle, puntualizó que se trata de “un hito histórico para Chile y una expresión concreta de cómo el Estado apuesta por la ciencia y la tecnología como pilares de su desarrollo y soberanía. Desde el Ministerio de Ciencia tenemos el mandato de promover y coordinar la actividad espacial civil, asegurando que el conocimiento científico esté al servicio del país. Por eso, los proyectos científicos que se desarrollen en el CEN contarán con una Comisión Científico-Técnica, con participación de investigadores e investigadoras que orientará y priorizará iniciativas de alto impacto. Este centro fortalece nuestras capacidades espaciales, impulsa la innovación y la formación de talento, y proyecta a Chile como un referente regional en ciencia y tecnología espacial”.

    Más sobre:GobiernoGabriel BoricPresidenteCentro Espacial NacionalCerrillosCENFACH

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente de EE.UU. anuncia construcción de nueva flota con acorazados “clase Trump”

    Jeannette Jara reaparece tras la derrota presidencial en reencuentro con su equipo de campaña

    Senado aprueba acusación contra Simpértigue y destituye al cuarto magistrado en los últimos dos años

    Corte de Punta Arenas confirma sentencia contra biólogo por violación a científica francesa en base antártica

    La otra forma de celebrar Navidad: acciones de solidaridad, reencuentros y acompañamiento

    La sorpresiva salida del gerente técnico para la reconstrucción del megaincendio y su inmediato aterrizaje en el GORE de la RM

    Lo más leído

    1.
    “Son un ejemplo e inspiración”: Presidente Boric condecora a miembros de las FF.AA., PDI y Carabineros

    “Son un ejemplo e inspiración”: Presidente Boric condecora a miembros de las FF.AA., PDI y Carabineros

    2.
    Que asistan al curso de probidad que el gobierno de Boric desistió: la invitación de Dorothy Pérez a Kast

    Que asistan al curso de probidad que el gobierno de Boric desistió: la invitación de Dorothy Pérez a Kast

    3.
    “No hemos debatido el monto del sueldo”: Kast evita comprometer una rebaja en su remuneración como Presidente

    “No hemos debatido el monto del sueldo”: Kast evita comprometer una rebaja en su remuneración como Presidente

    4.
    Cadem: 60% apoya que Kast viva en La Moneda y 66% cree que es buena idea recuperar el rol de la Primera Dama

    Cadem: 60% apoya que Kast viva en La Moneda y 66% cree que es buena idea recuperar el rol de la Primera Dama

    5.
    La mano de Boric detrás del nombramiento de Patricia Muñoz en la Defensoría de Víctimas y las resistencias que genera su designación

    La mano de Boric detrás del nombramiento de Patricia Muñoz en la Defensoría de Víctimas y las resistencias que genera su designación

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    La persecución de las fuerzas de EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    La persecución de las fuerzas de EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    Servicios

    Revisa el horario especial de los supermercados Lider por la Navidad

    Revisa el horario especial de los supermercados Lider por la Navidad

    El horario especial de los supermercados Tottus por la Navidad

    El horario especial de los supermercados Tottus por la Navidad

    Horario especial de los supermercados Santa Isabel por la Navidad

    Horario especial de los supermercados Santa Isabel por la Navidad

    Presidente Boric inaugura Centro Espacial Nacional (CEN) en Cerrillos: permitirá construir 8 satélites en el corto plazo
    Chile

    Presidente Boric inaugura Centro Espacial Nacional (CEN) en Cerrillos: permitirá construir 8 satélites en el corto plazo

    Jeannette Jara reaparece tras la derrota presidencial en reencuentro con su equipo de campaña

    Senado aprueba acusación contra Simpértigue y destituye al cuarto magistrado en los últimos dos años

    Exgerente general de Sartor AGF acude a tribunales para revocar histórica multa de la CMF
    Negocios

    Exgerente general de Sartor AGF acude a tribunales para revocar histórica multa de la CMF

    CChC pronostica el fin de la crisis del mercado inmobiliario para 2026 si se amplía el subsidio a la tasa hipotecaria

    Informe técnico pedido por el CFA concluye que pago del FES no es un “activo financiero” del Fisco

    La diferencia entre desodorante y antitranspirante, explicada por un experto
    Tendencias

    La diferencia entre desodorante y antitranspirante, explicada por un experto

    Quién era James Ransone, el actor de The Wire e It que falleció a los 49 años

    Quién es Tylor Chase, la estrella de Nickelodeon que fue vista viviendo en la calle en California

    Manuel Mayo explica por qué Azul Azul elige a Francisco Meneghini como nuevo técnico de la U
    El Deportivo

    Manuel Mayo explica por qué Azul Azul elige a Francisco Meneghini como nuevo técnico de la U

    Paqui Meneghini le gana el gallito a Paiva: Azul Azul se decide por el técnico que reemplazará a Gustavo Álvarez en la U

    La sinceridad de Mito Pereira: “Si no hubiese existido el LIV Golf, no me hubiera retirado a esta edad”

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara
    Finde

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Cómo Entrenar a tu Dragón llega al streaming: dónde ver la versión live action del éxito animado
    Cultura y entretención

    Cómo Entrenar a tu Dragón llega al streaming: dónde ver la versión live action del éxito animado

    De película: revelan la duración del esperado final de Stranger Things

    Joe Vasconcellos fija shows en Santiago y Valparaíso para el inicio de 2026

    Presidente de EE.UU. anuncia construcción de nueva flota con acorazados “clase Trump”
    Mundo

    Presidente de EE.UU. anuncia construcción de nueva flota con acorazados “clase Trump”

    La grave epidemia de enfermedades virales que agrava el colapso sanitario de Cuba

    Movimiento brasileño advierte que “agresiones” de Trump contra Venezuela ponen en riesgo a todo el continente

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación
    Paula

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida