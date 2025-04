Fiscalía explica por qué no formalizó a Tonka Tomicic en caso Relojes

“Cite a audiencia a los intervinientes para comunicar la decisión de no perseverar, respecto de los siguientes imputados , por no haberse reunido durante la investigación los antecedentes suficientes para fundar una acusación”.

Así, la Fiscalía Occidente materializó -en las últimas horas-, ante el Primer Juzgado de Garantía de Santiago, su decisión de “no perseverar” en la investigación donde la animadora y exrostro de Canal 13, Tonka Tomicic, tenía calidad de imputada .

En el escrito de la acusación del denominado “caso Relojes”, al que tuvo acceso La Tercera, se detalla un listados de personas a las que el Ministerio Público dirigió pesquisas y mantuvo en esta investigación por delitos aduaneros, de contrabando, además de receptación de joyas de lujo.

En la nómina, en el sexto lugar está -justamente-, la modelo quien se vio vinculada al caso en agosto de 2021 cuando Ciper reveló que uno de los compradores de relojes de lujo que eran robados en extranjero, y luego internados ilegalmente al país, era el anticuario y entonces esposo de Tomicic, Marco Antonio López , conocido como “Parived”.

Quienes conocen de la determinación que tomó el fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, explican que una de las situaciones que impidió seguir adelante en la búsqueda de responsabilidad penal de la animadora fue la inexistencia de querella de Aduana en su contra.

Si bien, el Ministerio Público no necesita una acción judicial especial para activar una ofensiva judicial por el delito de contrabando, fue clave para determinar el destino judicial de Tomicic el que el organismo nunca solicitara formalmente, a través de una acusación particular, por ejemplo, que se le acusara y llevara a juicio.

Junto con esto explican fuentes de esta investigación, una decisión de no perseverar no es sinónimo de inocencia.

“Es tal como se señala en el escrito, durante el periodo de investigación no se reunieron antecedentes suficientes para enfrentar un juicio en su contra, pero no es un sobreseimiento en que se reconozca que no hubo delito ni participación”, sostiene un conocedor de las pesquisas.

Con todo, el tribunal deberá agendar una audiencia para que se explicite oralmente lo que ya el fiscal Baeza dijo por escrito . Sólo después de eso Tomicic podrá respirar más aliviada, sobre todo teniendo en cuenta que su vinculación a este caso trajo importantes costos laborales -fue desvinculada de su canal y relegada de las marcas que la auspiciaban-, y sólo ahora que está logrando desprenderse de la indagatoria está viviendo “una especie de resurgimiento” en el mundo de las redes sociales con un docureality que retrata su actual vida.

La génesis

En el escrito, Baeza además procede a acusar -es decir detallar a quienes va a llevar a juicio oral-, a los principales líderes de la organización que eran quienes entregaron, en algún momento, joyas y especies de alto valor a Parived. Este, a su vez, factorizó algunas de las deudas con el grupo usando para ello cheques de su entonces esposa.

De hecho, sólo hace unas pocas semanas Marco Antonio López logró desprenderse de la causa judicial a través de un juicio abreviado. Esto, luego que la Fiscalía lo sacara de la estructura de la asociación ilícita en que lo instaló en un primer momento, como uno de los contactos de Estrella Dinamarca, considerada l a cabecilla del grupo.

A esta última la Fiscalía Occidente le pide una pena que en total suma 10 años de cárcel. Así se detalla en la acusación ingresada hace pocas horas en el tribunal.

a) Por el delito de asociación ilícita, la pena 61 días de presidio menor en su grado mínimo; la disolución de la sociedad Compraventa de Joyas, Relojes y Diamantes Tasaciones y Confecciones Exclusivas SPA, RUT 77.560.245-7; más las penas accesorias legales que correspondan y costas de la causa.

b) Por el delito de contrabando reiterado, la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio y multa de $1.789.931, más las penas accesorias legales que correspondan y costas de la causa.

c) Por el delito de receptación aduanera reiterada, la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, más las penas accesorias legales que correspondan y costas de la causa.

d) Por el delito de receptación reiterada, la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, multa de 5 UTM más las penas accesorias legales que correspondan y costas de la causa.

e) Por el delito de comercio irregular, la pena de 541 de presidio menor en su grado medio, más las penas accesorias legales que correspondan y costas de la causa.

f) Por el delito de comercio clandestino, la pena de 541 de presidio menor en su grado medio, multa de 1 UTA más las penas accesorias legales que correspondan y costas de la causa.

g) Por el delito de lavado de activos, la pena de 2 años de presidio menor en su grado medio y multa de 200 UTM.

A todo esto se suman cientos de joyas y relojes incautados, además de dineros de origen ilícito que se encontraron en sus cuentas.