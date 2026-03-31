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    Nacional

    Femicidio en Las Condes: mujer muere apuñalada por su pareja en un departamento

    La institución informó que durante la agresión estuvo presente una niña, hija de ambos, quien se encuentra bajo custodia policial.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Imagen referencial, de archivo SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La noche de este lunes, una mujer murió tras un ataque en un edificio de la comuna de Las Condes, en la Región Metropolitana, en un hecho que terminó con la detención del presunto agresor por parte de Carabineros de Chile.

    El incidente ocurrió durante la tarde en un inmueble ubicado en la intersección de las calles Del Inca con República Árabe de Egipto. Hasta el lugar llegó personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), que intentó reanimar a la víctima, sin éxito debido a la gravedad de sus lesiones en el cuello.

    El mayor Rodrigo Silva detalló que “Carabineros tomó conocimiento de una mujer que terminó gravemente lesionada, en un acto de violencia intrafamiliar”.

    Tras su arribo, los efectivos detuvieron al presunto autor, quien “al ser entrevistado reconoce que fue él quien le propinó las lesiones con un arma blanca a la víctima, quien terminó fallecida”.

    Según informó Silva, la pareja de la víctima era oriunda de Calama y mantenía una relación con ella. Además, durante el ataque se encontraba en el departamento una niña menor de edad, hija de ambos, que quedó bajo custodia policial.

    “Hay una niña, que es la hija de ambos, que se encontraba en el lugar y ella se mantiene en custodia de Carabineros, en espera de qué van a resolver los organismos competentes”, agregó el mayor.

    Los antecedentes del caso fueron remitidos al Ministerio Público, que determinó el trabajo de la Policía de Investigaciones (PDI), para lo cual se trasladaba al lugar la Brigada de Homicidios y la fiscal de flagrancia de la Fiscalía Oriente, Andrea Contreras.

    Más sobre:FemicidioLas CondesParejaCalamaPolicialCarabineros

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