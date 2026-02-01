Fiscal Carmen Gloria Wittwer: “Sin Ángela Vivanco no estaríamos hablando de la trama bielorrusa”

La trama bielorrusa se transformó en el caso más importante que ha dirigido la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, en sus 23 años en el Ministerio Público. Esto, como ella misma sostiene, no sólo por el perfil de las personas indagadas, sino que también por el impacto social que ha generado.

Lo clave, dice, ha sido cuidar al equipo con el que investiga. Que esté preparado, que reciba directrices claras, que mantenga el buen ánimo y estén motivados. Gracias a ello, asegura, han podido conseguir resultados y sustento para las imputaciones que han formulado, como esta semana lo hicieron con la exministra Ángela Vivanco, quien el viernes quedó en prisión preventiva.

A partir de esta indagatoria, Wittwer espera que quede claro que nadie está por sobre la ley, independiente del cargo que una persona ocupe; que las instituciones funcionan, que estos son casos aislados y que la ciudadanía puede seguir confiando en el sistema judicial penal.

Usted asume esta indagación en septiembre de 2024, ¿cuándo dimensionó de lo que se trataba?

Nosotros teníamos a la vista los posibles delitos que se podrían haber cometido. Y sabíamos que había dos ítems o dos ámbitos que eran muy importantes. Uno, las resoluciones judiciales que se habían dictado en la causa Codelco-Belaz Movitec, las fechas de las resoluciones judiciales. Y por otra parte, teníamos que encontrar dineros asociados a esas fechas. Se hizo el levantamiento de información financiera y empezamos a cruzar información. Ahí, cruzando información, nos dimos cuenta de que existían ciertos patrones. Existía el patrón resolución judicial, pago. Resolución judicial, pago. Y por ahí nos fuimos dando cuenta y empezamos a investigar más en detalle, por ejemplo, quiénes habían participado en esas resoluciones. Los pagos, desde qué cuentas se habían hecho, hacia qué cuentas. Luego comenzamos a analizar las comunicaciones y las georreferenciaciones. Fue un trabajo muy paulatino.

Esta es una investigación donde parte de los investigados ya habían estado bajo la lupa, a propósito del proceso de remoción de Vivanco. Por lo mismo, ustedes pudieron notar que había elementos borrados, celulares reseteados, entre otros.

Exacto, esa fue parte de todas las complejidades que hemos tenido en esta investigación. La mayor parte de los dispositivos electrónicos estaban borrados. Tuvimos que recurrir, cuando fue posible, a medios tecnológicos para rescatar algún tipo de información. Y esto es una constante en todas estas investigaciones complejas, por lo que uno tiene que ser capaz de analizar los datos, pero luego de este análisis, hay que unir los elementos y relacionarlos. Ningún dato por sí solo tiene un sentido o un significado.

28-01-2025 - Entrevista a fiscal regional de la Región de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer - La Tercera- Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

¿El escenario se ha complejizado aún más considerando el perfil de los involucrados? Una exministra de la Corte Suprema, abogados conocidos.

No es más complejo que cualquier causa donde se encuentren involucradas autoridades públicas. Y en ese sentido, la complejidad en este caso específico está dada, en primer lugar, por el conocimiento que las partes -la mayoría son abogados- tenían. Sabían cómo podían resguardarse para eliminar rastros o medios de prueba. Por ejemplo, cuando llegamos a incautar ya sus teléfonos estaban reseteados. Eso ha sido complejo. Además, hemos tenido que fundamentar diligencias de una manera distinta, porque estamos pidiendo, por ejemplo, autorizaciones judiciales a jueces que pueden haber sido subalternos de estas personas.

¿Se toman resguardos adicionales al estar ante personas con este nivel de conocimiento del sistema?

No son resguardos distintos. Sí hemos puesto atención en que haya un registro muy exhaustivo y acucioso de las diligencias. Todo lo que requiere autorización judicial, nosotros hacemos las solicitudes muy bien fundadas y estamos siempre amparados por una resolución cuando queremos hacer diligencias que son complejas.

Para entender, ¿qué tan graves son los hechos con que se encontró?

Los hechos que estamos investigando son de la máxima gravedad.

¿No había existido algo así en la historia del Poder Judicial?

No que yo tenga conocimiento. Y son hechos de la máxima gravedad por varios motivos. Primero, porque involucran a una ministra del máximo tribunal del país. Y también es gravísimo por lo que implica y lo que involucra. Más allá de un caso concreto en que se haya afectado a Codelco, lo que se lesiona en este caso es la fe, la confianza de las personas en la justicia. Entonces, a través de esta investigación, dentro de todas las cosas que buscamos, es que finalmente quede claro que este es un caso aislado, que hemos sido capaces de investigarlo y que merece el mayor reproche posible.

Ahora, parece no ser tan aislado. A propósito de esta investigación surgen antecedentes por el que fue destituido el exministro Diego Simpertigue. ¿Cómo va eso de la mano con lo que ustedes investigan?

Estamos avanzando, y lo vamos a investigar igual de acuciosamente que como estamos investigando ahora la arista de la ministra Vivanco. Estamos en la etapa preliminar, recopilando antecedentes tanto financieros como de comunicaciones y de resoluciones judiciales.

Se ha mencionado que para haber favorecido realmente a Belaz Movitec y a los imputados Eduardo Lagos y Mario Vargas, Ángela Vivanco tendría que haber persuadido a otros jueces que votaron junto a ella en la Tercera Sala. ¿Es aquello una dificultad para la teoría del caso?

No, para nosotros no es una complejidad. Primero, porque respecto de los otros ministros no hay ningún indicio que nos indique que obtuvieron algún beneficio económico para fallar en tal sentido. Y segundo, porque los fallos que se dictaron a favor del consorcio bielorruso fueron mientras la ministra se encontraba ejerciendo el rol de presidenta de la sala. Desde ese rol, tenía muchas de las decisiones, guía el debate y tiene una injerencia final en la resolución.

¿Aunque sea la última que vota?

Aunque sea la última que vota.

28-01-2025 - Entrevista a fiscal regional de la Región de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer - La Tercera- Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

¿Ha existido colaboración de parte de la Corte Suprema?

Hemos tenido muy buena colaboración de la Corte Suprema, pero no hemos tenido acceso a los antecedentes de la Comisión de Ética.

¿Cómo se entiende que todavía exista ese rechazo a entregar esos documentos, a colaborar?

Yo no lo vería como un rechazo a colaborar, sino que responde a las propias normas que ellos tienen relativas a todo lo que es la Comisión de Ética, ellos tienen una regulación que establece que eso es secreto.

Pero nadie está por sobre la ley. ¿Sería importante que la corte pudiera aportar los antecedentes?

Claro que sería importante. Ahora, nosotros hemos accedido a parte de esas declaraciones por vías circunstanciales que tenemos de la investigación. ¿Por qué? Porque en uno de los teléfonos que incautamos encontramos fotografías de parte de la declaración de la ministra en ese cuaderno de ética.

Mencionaba que han sido bastante cuidadosos a la hora de efectuar diligencias, pero aún así ha habido cuestionamientos de parte de las defensas. ¿Cómo asumen esos reproches?

Los cuestionamientos que realizan las defensas durante sus alegaciones son normales dentro de un proceso penal y más en una investigación compleja y mediática como esta. Nuestro trabajo como Fiscalía es plantear o responder estos cuestionamientos en el tribunal, en la instancia que corresponda y no a través de cuestionamientos públicos.

A propósito de los cuestionamientos que surgen, se reprochó la forma en que se ejecutó la detención de Ángela Vivanco. ¿Era necesario llevar el procedimiento de esa manera?

Solicitamos la orden de detención porque teníamos el convencimiento de que era necesario. Desde que el viernes nos enteramos de la resolución de la Corte Suprema que confirmó todos los capítulos de nuestra querella, estimamos que era necesario y así lo planteamos al juez de turno. Si no lo hubiéramos creído necesario, no la habríamos pedido y hubiéramos pedido una audiencia de formalización.

¿La razón principal tenía que ver con una eventual fuga?

Hay varios motivos, principalmente por la gravedad de los hechos. Existen tres personas en esta causa también privadas de libertad y otras tres personas privadas de libertad en su domicilio, y Ángela Vivanco es la persona que nosotros hemos sostenido es la más importante desde el punto de vista de la estructura, de cómo se iban dando estos hechos.

¿Sobre la venta de fallos?

Claro, sobre todo lo que se ha imputado. En cada imputación que se ha realizado a los otros imputados de la causa, siempre en el fondo y en lo principal está ella. Sin Ángela Vivanco no estaríamos hablando de esto, porque precisamente son esos fallos los que dan origen a esto. En ese sentido, estimamos que era absolutamente necesario que ella fuera detenida de forma que aseguráramos que al día siguiente ella fuera puesta a disposición del tribunal y que la podríamos formalizar y pedir medidas cautelares.

Se ha cuestionado que se ejecutara la orden en un horario donde la mayoría de los noticieros estaban al aire.

Cuando fuimos notificados de la resolución de la Corte Suprema sobre la querella de capítulos comenzamos de inmediato a trabajar en la solicitud de orden de detención. La trabajamos en la fecha y tiempo que correspondía, debido a la multiplicidad de antecedentes que teníamos y que había que exponer de manera muy cuidadosa al juez, luego el juez obviamente tiene que tener un tiempo necesario para resolver. En tanto estaba resuelta esa solicitud, nosotros nos comunicamos con la policía para que fuera a hacer la diligencia de detención.

28-01-2025 - Entrevista a fiscal regional de la Región de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer - La Tercera- Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

¿Qué le parece que Ángela Vivanco sostenga que se está ante un show mediático?

Para presentar una querella de capítulos, solicitar una orden de detención y formalizar a una exministra de la Corte Suprema hay que tener antecedentes suficientes y los antecedentes del Ministerio Público están.

El imputado Lagos, en una declaración que luego se negó a firmar, reconoció pagos a la exministra y a la pareja de ella, Gonzalo Migueles. Pero ahora ha pedido la nulidad de dicha diligencia. ¿Afectaría que quedara nula esa diligencia?

En nuestro concepto no afecta. Una declaración de un imputado es un antecedente dentro de los múltiples que tenemos en una investigación. Un caso como este jamás lo vamos a sustentar sobre la base de una sola declaración, sea de un testigo, sea de un imputado, sea de una víctima. Siempre tienen que haber muchos antecedentes adicionales, antecedentes de corroboración. Entonces, la declaración del imputado Lagos es un antecedente más.

Él acusa que fue víctima de apremios ilegítimos en ese procedimiento e incluso denunció y se querelló contra el fiscal que le tomó declaración, Marcos Muñoz.

Respecto de eso hay una investigación que no tengo yo, así que tampoco me puedo referir a eso.

Pero usted pudo haber conversado con el fiscal Muñoz y conocer cómo se dieron las cosas.

Mire, lo voy a responder de la siguiente forma. Durante esa declaración había carabineros, gendarmes, pero sobre todo, sobre todo –y esto es lo más importante– estaba su abogado defensor presente, además del fiscal.

Si bien Lagos no firmó su declaración, su testimonio se expuso en la audiencia de formalización de Ángela Vivanco. ¿Tiene valor su relato en esta etapa del proceso?

Eso vamos a tener que verlo en su momento. En este minuto no estoy en condiciones de decir si va a tener validez o no. Dependerá de lo que ocurra en la audiencia donde se analizará la nulidad y de si él persiste en el acuerdo de colaboración o no.

28-01-2025 - Entrevista a fiscal regional de la Región de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer - La Tercera- Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

¿Es creíble el relato que él entrega?

Ahora no me puedo pronunciar respecto de la credibilidad. Lo que ahora nos interesa es ver cómo podemos corroborar lo que él dijo y si es capaz de aportar antecedentes que prueben lo que dijo.

¿Cuán relevantes han resultado los acuerdos de colaboración suscritos con los imputados? También suscribieron uno Sergio Yáber, Yamil Najle, Harold Pizarro y Gabriel Silber.

Son una herramienta bastante nueva en la ley, es una herramienta muy importante, sobre todo en causas complejas, en que hay multiplicidad de imputados, pero hay requisitos para que esa cooperación tenga valor, validez en el proceso. Todos los antecedentes que un imputado aporte en virtud de este acuerdo tienen que ser corroborados, tienen que ser verificados. En la medida en que eso no se verifique, no se corrobore, el acuerdo no puede prosperar.

Y en este caso, ¿en qué posición está Gabriel Silber?

Gabriel Silber suscribió también un acuerdo, él está aportando antecedentes, pero esto es algo absolutamente dinámico, y como el proceso todavía está vigente, todavía no hay ninguna decisión tomada a su respecto. Estamos en proceso de corroboración de antecedentes.

Recientemente pudimos conocer que la Fiscalía de Aysén indagará a la pareja de Gabriel Silber, la senadora Loreto Carvajal, por presuntamente haber recibido una millonaria suma para favorecer el nombramiento de Yamil Najle, y que también se indagará a otros parlamentarios, como Matías Walker, Sergio Gahona y Cristián Araya.

Ahí hay un error que no sé de dónde salió. Aysén va a investigar una sola arista, no es la arista de todos esos políticos. La arista que ve Aysén es la arista derivada de dichos que provienen de una declaración del imputado Lagos sobre la senadora Loreto Carvajal. Solo eso.

¿La arista sobre los parlamentarios Walker, Gahona y Araya la mantiene usted?

Así es.

¿La senadora Carvajal tiene la calidad de imputada?

De investigada, yo creo. Desconozco más allá. Yo tuve esta denuncia y envié el oficio al fiscal nacional.