Fiscal Carrera defiende prisión preventiva para Manuel Guerra: “Lo que nos corresponde ahora es mantener y seguir este camino”

El fiscal Mario Carrera defendió este viernes la decisión del Ministerio Público de solicitar la prisión preventiva para el exfiscal Manuel Guerra, medida que fue finalmente acogida por el tribunal, asegurando que “lo que nos corresponde ahora es mantener y seguir este camino”.

Aunque en un inicio desde la fiscalía habían solicitado la medida cautelar de arresto domiciliario total para Guerra cambiaron su solicitud por la de prisión preventiva.

Según explicó Carrera, “nosotros estábamos dispuestos efectivamente a tomar esa segunda opción, ese segundo camino, en la medida que se cumplieran ciertos requisitos, que por una parte, y esto es lo principal, la defensa no cuestionara los antecedentes de la investigación”.

“La defensa por otros temas anexos a la Fiscalía, que no tienen que ver con nosotros, tomó la decisión efectivamente de controvertir todos los antecedentes de la investigación, y eso evidentemente nos dejaba la libertad para solicitar la medida cautelar de mayor intensidad”, expresó.

Es así como señaló que “la Fiscalía estaba dispuesta efectivamente a una medida cautelar de menor intensidad, eso no se dio de esa manera, y por lo tanto hicimos lo que íbamos a hacer en un principio, que es solicitar la prisión preventiva”.

Respecto a una posible apelación por parte de la defensa a la medida cautelar, el fiscal descartó que estén abiertos a evaluar la medida, señalando que “nosotros tomamos un camino, y por lo tanto lo que nos corresponde ahora es mantener y seguir este camino”.

En la ocasión, Carrera además valoró la decisión del tribunal, apuntando que “lo que dice de una u otra manera es que durante cinco años el Ministerio Público y en particular la figura de Manuel Guerra estuvo subordinado a factores externos, a intereses digamos de fuera del Ministerio Público, y eso efectivamente es fuerte, porque eso pone una muralla al Estado de Derecho”.

En la misma línea, el fiscal se refirió al plazo de investigación, mencionando que es “bastante poco” y que quizás exista algún tipo de ampliación debido a las diligencias.

“El juez nos dio 45 días, que es bastante poco, y en ese tiempo quizás habrá alguna ampliación por alguna diligencia que nos pida querellantes o defensa, pero de todas maneras partimos de un supuesto plazo breve. Tenemos que tomar decisiones también respecto de otras posibles imputaciones porque no vamos a hacer juicios orales distintos después”, mencionó.

Respecto a las otras dos personas imputadas en la causa, Chadwick y Hermosilla, el fiscal expresó que “el foco principal de esta investigación es el señor Manuel Guerra”, añadiendo que “tenemos que hacernos cargo evidentemente de las otras dos personas que están imputadas y tomaremos decisiones respecto de si formalizamos o no formalizamos y si están los medios probatorios suficientes respecto de ellos o no”.