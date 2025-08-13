Fiscal del caso de secuestro de empresario en Quilicura dice que mantienen diligencias para ubicar a otros involucrados

El fiscal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público Jorge Carmona informó que siguen desarrollando diligencias para ubicar a más involucrados en el caso del empresario Rodrigo Cantergiani, secuestrado en Quilicura el pasado 7 de agosto.

“Faltan diligencias que estamos haciendo, por eso es una causa que aún se mantiene reservada y respecto de las demás diligencias estamos trabajando, para, lo antes posible, dar con el paradero de otros partícipes”, explicó el persecutor en el Centro de Justicia la tarde de este miércoles.

De los seis detenidos, todos extranjeros en situación irregular en el país, el 2° Juzgado de Garantía de Santiago fijó medidas cautelares privativas de libertad para cinco de ellos.

“Por ahora estamos en la etapa investigativa”, respondió Carmona al ser consultado por el número total de personas que intervinieron en el crimen.

Respecto a las primeras detenciones, el fiscal indicó que los imputados “tienen distintas participaciones, previamente organizadas”.

“Este es un delito que parte con la retención mediante amenaza e intimidación de una víctima en la comuna de Quilicura. Posteriormente hay un traslado de esta víctima hasta un segundo punto. Desde ese punto se contactan con la familia, se exige el rescate y pago de una suma de dinero y especies. Al concretarse esta entrega, hay un tercer momento, que es la entrega de este dinero”, detalló el fiscal.

Carmona detalló que una vez que este dinero es resguardado por parte de los sujetos, es transportado hasta un último punto, un domicilio en Estación Central en el que es finalmente funcionarios del OS9 de Carabineros, que en conjunto con Fiscalía ECOH, detienen a una parte de la banda y logran y la recuperación de “la mayor parte de las especies”.