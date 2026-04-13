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    Valencia se reúne con fiscal general de China para reforzar cooperación en combate al crimen organizado

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Fiscal Nacional de Chile, Ángel Valencia, y el Fiscal General de China, Ying Yong.

    El fiscal nacional, Ángel Valencia, sostuvo este lunes un encuentro con el fiscal general de china, Ying Yong, y otras autoridades del país asiático, con el objetivo de fortalecer la cooperación en el combate del crimen organizado.

    La reunión se produjo en Shanghái, China, donde Valencia participa del comité ejecutivo de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP).

    Según informó la Fiscalía Nacional, en el encuentro con el fiscal chino se abordó la necesidad de avanzar en un acuerdo bilateral de asistencia penal y de intensificar el trabajo conjunto ante el aumento de la criminalidad transpacífica.

    Valencia también se reunió con el director de Cooperación Internacional de la Fiscalía china, Liu Zhiyuan, con quien coincidió en la importancia de fortalecer el intercambio de información y establecer canales directos entre equipos especializados en drogas, crimen organizado y delitos económicos.

    Valencia valoró la participación en la IAP, señalando que permite a Chile “recoger buenas prácticas, mejorar nuestros procedimientos y fortalecer la capacitación de nuestros equipos”, a la vez que “contribuye a dos objetivos fundamentales: mejorar la calidad del servicio que prestamos a la ciudadanía y fortalecer el esfuerzo colectivo para combatir el crimen organizado”.

    Finalmente, destacó la importancia de las relaciones con China apuntando que “para proteger nuestra economía, es necesario resguardar el prestigio de nuestros puertos y evitar que las rutas comerciales sean utilizadas para actividades ilícitas. La cooperación con China, que tiene amplia experiencia en finanzas criminales y contrabando, resulta especialmente valiosa”.

    Más sobre:Fiscal NacionalÁngel ValenciaChinaFiscal General

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