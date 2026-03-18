Fiscalía en formalización del exfiscal Manuel Guerra: “Él dejó de velar por el Estado de Derecho, veló por un grupo en específico”

Durante la mañana de este miércoles en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, se llevó a cabo la octava jornada de formalización del exfiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, imputado por el Ministerio Público por los delitos de cohecho, prevaricación y violación de secreto.

En la ocasión el fiscal adjunto Anatole Larrabeiti, defendió la solicitud de prisión preventiva por parte del Ministerio Público.

Según expuso el fiscal, “no es un elemento que ayude a la convivencia social el hecho de que una persona que está llamada a perseguir de manera objetiva se ponga de acuerdo con los imputados y les pregunte qué quieren y además saque al Consejo de Defensa, otro órgano que debe velar por el Estado de Derecho en este país“.

Es así como apuntó que “él dejó de velar por el Estado de Derecho. veló por un grupo en específico o al parecer, y eso es lo que tenemos que investigar de manera vehemente y objetiva”, añadiendo que “la gravedad de ello altera a toda la institución en primer lugar, al Ministerio Público, restándonos una credibilidad enorme y al país le quita credibilidad en cuanto a cómo opera el Estado de Derecho”.

“A nivel del Ministerio Público es la causa más grave que ha existido, por desgracia, en la historia del mismo”, sostuvo.

El fiscal además señaló que “por eso estamos pidiendo prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad en primer lugar, y en segundo por lo ya señalado respecto del peligro para la investigación dada a las personas involucradas que todavía no han sido formalizadas”.

De acuerdo a lo que explicó el fiscal en la ocasión, “la influencia que tiene en particular el señor Guerra tiene relación justamente con sus 19 años en el Ministerio Público, con la experiencia y conocimientos que ello implica, las redes sociales que creó, las personas que él llama de confianza y que logró posicionar en algunos puestos de jefatura en su minuto, las que recomendó posteriormente para entrar incluso hasta el Poder Judicial".

“Pareciera dar cuenta que es muy sencillo para él poder acceder a personas que son de vital importancia el día de mañana en la toma de una declaración o incluso en la incautación de determinados correos o otro tipo de información”, agregó el fiscal.

Consejo de Defensa del Estado

Por su parte desde el Consejo de Defensa del Estado, también respaldaron la solicitud de prisión preventiva, apuntando que los chats evidencian una conducta sistemática de entrega de información a terceros.

En la misma línea cuestionaron la contratación en la Universidad San Sebastián, señalando que “pareciera que finalmente la recompensa se logró con la contratación en la Universidad San Sebastián”.

“Llamaba la atención, insisto, la forma de la contratación. Cualquier académico a jornada completa le gustaría ganar 13 millones de pesos, porque si por 22 horas ganaba más de seis, obviamente es el doble de horas, no hay un fiscal que gane eso en la academia, era proporcionalmente el profesor mejor pagado”, sostuvo el CDE.

Desde el CDE, además mencionaron que “incluso cuando habla con el señor Hermosilla le dice, acá esperándolo en la Universidad San Sebastián. Lo que da a entender, que ya había hablado también con el señor, no era una sorpresa para el señor Hermosilla que le dijo, ‘ah, mira, estás postulando a la Universidad San Sebastián’. No, era en definitiva algo que ya venía”.

En la misma línea, el abogado querellante Mauricio Daza, sostuvo que Guerra “en la Universidad San Sebastián ganaba bastante más, un beneficio económico neto muy importante, más allá de las sospechosas, para decirlo suave, circunstancias en la cual él fue contratado, y de esa perspectiva obviamente involucraba un beneficio más allá que se le permitió realizar otros trabajos, lo cual también podía complementar sus ingresos de manera importante”.

A la vez, Daza también se refirió al caso Penta, cuestionando el actuar de Guerra, apuntando que “si él tenía la convicción de que acá el Ministerio Público no tenía mucho más que hacer, porque la imputación no tenía fundamentos, no tenía sentido, bueno entonces ¿Qué es lo que hace un fiscal habitualmente? Decisión de no perseverar, o sobresee, con eso se acaba la intervención del Ministerio Público. Acá no, él fue más allá, realizó una actuación que impedía la persecución penal respecto de los imputados“.