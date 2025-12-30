SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Fiscalía y Gendarmería inician indagatorias por vulneración a oficinas de investigadores de Operación Apocalipsis

    Según se le informó al fiscal a cargo, la puerta de la oficina estaba abierta y costaba cerrarla, como si hubiesen aplicado fuerza para ingresar. Las pesquisas quedaron en manos de la PDI.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce

    Un grave hecho quedó al descubierto en medio de las audiencias de formalización de los implicados en la denominada Operación Apocalipsis.

    La noche del sábado 27 de diciembre se le informó al persecutor a cargo de las pesquisas, el fiscal regional Occidente Marcos Pastén, que las oficinas especialmente destinadas para el trabajo de los equipos investigativos de Gendarmería que son parte del proceso, habían sido vulneradas. Esto, en dependencias de la Escuela de la institución comandada por Rubén Pérez.

    Según informaron desde el Ministerio Público, los hechos fueron advertidos por la misma institución penitenciaria al fiscal.

    En esa oportunidad, la institución que resguarda las cárceles detalló que la puerta de la oficina estaba abierta y que costaba cerrarla, como si externos hubiesen aplicado fuerza para ingresar.

    Apenas se tomó conocimiento de los hechos, el fiscal Pastén dispuso la apertura de una investigación penal para determinar eventuales ilícitos y se instruyeron diligencias a la PDI, específicamente a la Brigada contra el Crimen Organizado y Cibercrimen.

    En paralelo, durante la jornada de este lunes, como pudo conocer La Tercera, Gendarmería dispuso el inicio de un sumario administrativo para determinar responsabilidades en lo ocurrido, dado que la seguridad de las dependencias depende de ellos.

    Hasta ahora, según conocedores del caso, no se ha constatado la pérdida de evidencia de la investigación, aunque eso deberá ser confirmado con las pesquisas.

    Frente a los hechos, el fiscal Pastén indicó que “ya se hicieron diligencias a ese respecto. Y lo que se nos informa preliminarmente, es que no existiría, al entender de la policía, una vulneración a la prueba ni a la integridad de la prueba que ahí se mantenía".

    “Paralelamente, le hemos pedido a Gendarmería que nos informe cuáles son las medidas administrativas y de seguridad que se van a adoptar para que estos hechos no se repitan en lo sucesivo. Nosotros le otorgamos un carácter de seriedad y de gravedad a lo ocurrido”, complementó el persecutor, junto con sostener que se instó a la institución penitenciaria a ser más cuidadosos.

    Formalización de imputados

    Si bien lo ocurrido en las oficinas del equipo investigador fue centro de atención, durante la jornada de este lunes continuó la formalización de los imputados y este martes se definirían las cautelares de la mayoría de los imputados.

    La resolución del 12° Juzgado de Garantía de Santiago, como se informó, se entregará a las 20.30 horas.

    “Nosotros hemos mantenido nuestra pretensión de prisión preventiva para todos los imputados. Creemos que el tribunal ha recibido de nuestra parte un caso sólido, un caso fundado. Tenemos la tranquilidad de haber hecho una investigación acuciosa y es por eso que nosotros esperamos que la resolución acoja esos planteamientos”, sostuvo al respecto el fiscal Pastén.

    Agregó, en el mismo sentido, que si bien son respetuosos de las facultades que tiene el tribunal, estiman que hay elementos sólidos para dictar la prisión preventiva de los implicados.

    Respecto de alegaciones de algunas defensas respecto de vulneración de garantías de sus representados, el persecutor fue claro en sostener que han llevado una indagación acuciosa, con medidas intrusivas que pasaron por visado del mismo tribunal.

    “Las facultades que nosotros utilizamos están todas amparadas en las recientes modificaciones que se hicieron al Código Procesal Penal, precisamente para generar nuevas técnicas de investigación de agentes encubiertos e informantes, y da la posibilidad perfectamente posible de que una persona que no sea agente policial pueda tener estas calidades. Todas estas autorizaciones que se entregaron y toda la revisión de los antecedentes para los efectos de las concesiones de las órdenes de detención fueron analizadas por el tribunal de garantía. Por lo tanto, tenemos la tranquilidad de que no hemos vulnerado ninguna norma ni ninguna garantía constitucional de ninguno de los imputados”, indicó.

