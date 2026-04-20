SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Tribunal rechaza petición de prisión preventiva y decreta arraigo nacional para estudiantes imputados por la agresión a ministra Lincolao

    El tribunal rechazó la petición de la cautelar más gravosa hecha por el Ministerio de Seguridad y el arresto domiciliario nocturno pedido por el Ministerio Público. El tribunal estableció un plazo para la investigación de 120 días.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Osvaldo Bastidas/Aton Chile

    El Juzgado de Garantía de Valdivia formalizó la tarde de este lunes a los tres estudiantes detenidos esta mañana por la agresión a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao. Se les imputó el delito de atentado contra la autoridad.

    A pesar de que el Ministerio de Seguridad -querellante a nombre del gobierno- solicitó la prisión preventiva y el Ministerio Público pidió la cautelar de arresto domiciliario nocturno, finalmente el tribunal no aceptó aquellas peticiones y decretó solamente arraigo nacional, prohibición de acercarse a la víctima y firma quincenal.

    El tribunal estableció un plazo para la investigación de 120 días.

    Durante la mañana de este lunes, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, habría adelantado que solicitarían “la cautelar más gravosa” en contra de los imputados.

    El hecho denunciado se habría producido el pasado 8 de abril, luego de la participación de la secretaria de Estado en la ceremonia de apertura del año académico de la Universidad Austral de Chile.

    Según detalla la investigación, la autoridad y la comitiva habría permanecido por dos horas sin salir del lugar debido a las manifestaciones en su contra. Tras salir del lugar, habría abandonado el lugar sufriendo empujones, lanzamiento de objetos y agresiones que le provocaron lesiones a Lincolao.

    Audiencia de formalización de los presuntos responsables del ataque a la ministra Ximena Lincolao en la Universidad Austral. Marcelo Estai/Aton Chile

    Fiscalía evalúa apelar

    Tras la audiencia, la fiscal jefe de Valdivia, Alejandra Anabalón, señaló a la prensa que desde el Ministerio Público estarían considerando apelar a la cautelar decretada por el tribunal.

    “Vamos a evaluar la apelación de la reclusión parcial domiciliaria nocturna que solicitamos. Creemos que se encuentra justificada por parte de la Fiscalía, ya que en atención a los hechos que revisten tal gravedad como atentar contra una ministra de Estado, merecen también una medida cautelar de esa naturaleza”, justificó.

    Por otro lado, Anabalón explicó que, en conjunto a la investigación desarrollada por la Policía de Investigaciones (PDI), habrían logrado establecer la participación como autores de estos tres estudiantes, además de enfatizar que todavía quedarían diligencias pendientes.

    Respecto a las posibles penas que arriesgan, la fiscal detalló que “al no tener antecedentes previos, se arriesgan a una pena de reclusión que va desde los 541 días hasta los tres años de privación de libertad, o eventualmente una multa”.

    Lee también:

    Más sobre:Ximena LincolaoUniversidad AustralEstudiantesFormalizaciónAgresión

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    PDI entrega cifras de migrantes ante comisión de Gobierno: 2.795 personas ha sido denunciadas por ingreso irregular al país en 2026

    “Marca un avance sustantivo en la relación”: Chile y EE.UU. firman acuerdo en seguridad y memorándum sobre tierras raras

    “El abrazo de Montjuic”: el masivo evento gestionado por Jackson en Barcelona con Boric y la élite del FA

    Comité de Ministros revisará cuatro proyectos de inversión que suman US$345

    Presidente de Primus por millonario fraude de 2023: “Pusimos el pecho a las balas y salvamos la empresa”

    “Eran muy ruidosos”: la banda de rock que incomodó a Eric Clapton

    Lo más leído

    1.
    Acuerdo con Steinert: Estados Unidos invertirá US$ 1 millón para fortalecer combate del crimen organizado en Chile

    Acuerdo con Steinert: Estados Unidos invertirá US$ 1 millón para fortalecer combate del crimen organizado en Chile

    2.
    Cadem: 49% cree que el Plan de Reconstrucción Nacional del Presidente Kast beneficia principalmente a los más ricos

    Cadem: 49% cree que el Plan de Reconstrucción Nacional del Presidente Kast beneficia principalmente a los más ricos

    3.
    El papel de los estudiantes imputados por el ataque a Lincolao y la apuesta del gobierno por pedir la prisión preventiva

    El papel de los estudiantes imputados por el ataque a Lincolao y la apuesta del gobierno por pedir la prisión preventiva

    4.
    Primer crucero híbrido-eléctrico creado en Chile navegó en el río Calle Calle

    Primer crucero híbrido-eléctrico creado en Chile navegó en el río Calle Calle

    5.
    Impulso legislativo y operativos en terreno: la apuesta de Steinert para retomar el control de la agenda en seguridad

    Impulso legislativo y operativos en terreno: la apuesta de Steinert para retomar el control de la agenda en seguridad

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Hasta qué hora y dónde llueve hoy en la Región Metropolitana?

    ¿Hasta qué hora y dónde llueve hoy en la Región Metropolitana?

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Servicios

    Comienza el Día del Cine: ¿Cómo comprar entradas en promoción desde $2.000?

    Comienza el Día del Cine: ¿Cómo comprar entradas en promoción desde $2.000?

    Cuándo y a qué hora se podrá ver la Lluvia de estrellas Líridas desde Chile

    Cuándo y a qué hora se podrá ver la Lluvia de estrellas Líridas desde Chile

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Unión La Calera en TV y streaming

    PDI entrega cifras de migrantes ante comisión de Gobierno: 2.795 personas ha sido denunciadas por ingreso irregular al país en 2026
    Chile

    PDI entrega cifras de migrantes ante comisión de Gobierno: 2.795 personas ha sido denunciadas por ingreso irregular al país en 2026

    “Marca un avance sustantivo en la relación”: Chile y EE.UU. firman acuerdo en seguridad y memorándum sobre tierras raras

    “El abrazo de Montjuic”: el masivo evento gestionado por Jackson en Barcelona con Boric y la élite del FA

    Comité de Ministros revisará cuatro proyectos de inversión que suman US$345
    Negocios

    Comité de Ministros revisará cuatro proyectos de inversión que suman US$345

    Presidente de Primus por millonario fraude de 2023: “Pusimos el pecho a las balas y salvamos la empresa”

    Chile y Estados Unidos firman acuerdos de cooperación y Washington aportará US$ 1 millón en seguridad

    El robot humanoide que terminó una carrera más rápido que cualquier persona en la historia
    Tendencias

    El robot humanoide que terminó una carrera más rápido que cualquier persona en la historia

    Por qué las autoridades en Japón advierten de un posible megaterremoto, tras el reciente sismo 7.4

    Cómo son los “robots asesinos” que Ucrania está utilizando para proteger a sus soldados

    Matías Claro apunta a los torneos internacionales como meta en su arribo a la presidencia de Cruzados: “Es lo mínimo”
    El Deportivo

    Matías Claro apunta a los torneos internacionales como meta en su arribo a la presidencia de Cruzados: “Es lo mínimo”

    Fundación chilena Fútbol Más recibe prestigioso Premio Laureus por su apoyo a la comunidad

    Colo Colo se expone a sanciones: informe del juez Fernando Véjar acusa fuegos artificiales en el Monumental

    Qué revela la carta del CEO de Amazon sobre el futuro de la tecnología
    Tecnología

    Qué revela la carta del CEO de Amazon sobre el futuro de la tecnología

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    “Eran muy ruidosos”: la banda de rock que incomodó a Eric Clapton
    Cultura y entretención

    “Eran muy ruidosos”: la banda de rock que incomodó a Eric Clapton

    Entre el eco de Hamnet y la llegada de Julio Milostich: Hamlet-Multitud vuelve al Teatro UC

    Escritor italiano Andrea Bajani visita Santiago para presentar “El aniversario”

    Wojciech Balczun, ministro polaco: “Pagamos un gran precio por haber sido ingenuos en el pasado y pensar que Rusia es un socio predecible”
    Mundo

    Wojciech Balczun, ministro polaco: “Pagamos un gran precio por haber sido ingenuos en el pasado y pensar que Rusia es un socio predecible”

    De Wall Street a la energía renovable: los grandes ganadores de la guerra en Irán

    Trump cree que es “altamente improbable” una prórroga del alto al fuego en Irán

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas
    Paula

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito

    El club de los reparadores