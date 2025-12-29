Forzaron accesos: Fiscalía abre investigación por vulneración a oficinas de investigadores de Operación Apocalipsis

Un grave hecho quedó al descubierto en medio de las audiencias de formalización de los implicados en la denominada operación Apocalipsis.

La noche del sábado 27 de diciembre se le informó al persecutor a cargo de las pesquisas, el fiscal regional Occidente Marcos Pastén, que las oficinas especialmente destinadas para el trabajo de los equipos investigativos de Gendarmería que son parte del proceso habían sido vulneradas.

Según informaron desde el Ministerio Público, los hechos fueron advertidos por la misma institución penitenciaria al fiscal.

La institución que resguarda las cárceles detalló que la puerta de la oficina estaba abierta y que costaba cerrarla, como si externos hubiesen aplicado fuerza para ingresar.

Apenas conocidos los hechos, el fiscal Pastén dispuso la apertura de una investigación penal para determinar eventuales ilícitos y se instruyeron diligencias a la PDI, específicamente a la Brigada contra el Crimen Organizado y Cibercrimen.

Hasta ahora, eso sí, según conocedores del caso no se ha constatado la pérdida de evidencia de la investigación, aunque eso deberá ser confirmado con las pesquisas.

Frente a los hechos, el fiscal Pastén indicó que “ya se hicieron diligencias a ese respecto. Y lo que se nos informa preliminarmente, es que no existiría, al entender de la policía, una vulneración a la prueba ni a la integridad de la prueba que ahí se mantenía".

“Paralelamente, le hemos pedido a Gendarmería que nos informe cuáles son las medidas administrativas y de seguridad que se van a adoptar para que estos hechos no se repitan en lo sucesivo. Nosotros le otorgamos un carácter de seriedad y de gravedad a lo ocurrido”, complementó el persecutor, junto con sostener que se instó a la institución penitenciaria a ser más cuidadosos.