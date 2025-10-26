Gajardo confirma investigación penal y administrativa contra gendarmes por posible participación en fuga de reos en Valparaíso

Una investigación penal y administrativa en contra de gendarmes del Centro Penitenciario de Valparaíso se encuentra en curso, en el contexto del bullado escape de tres reos del recinto carcelario ocurrido en agosto pasado.

Así lo señaló un reportaje publicado en el diario La Estrella de Valparaíso, en que se detalla como el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, envió un oficio al Juzgado de Garantía de Valparaíso solicitando a la fiscal Lidia Aspee el detalle con los nombres de posibles funcionarios involucrados en los hechos.

Lo anterior luego que la fiscal hubiera realizado el siguiente comentario en una entrevista con TVN: “Una gran parte de los funcionarios de Gendarmería está comprometida o vinculada al crimen organizado”.

(De derecha a izquierda) Juan González, Jairo González, Claudio Fornes.

La investigación fue confirmada también este domingo por el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, en una entrevista dada a Meganoticias.

“ Efectivamente hay una investigación en curso, tanto de carácter penal como administrativa para determinar si hubo o no participación de funcionarios o funcionarias de gendarmería”, señaló al citado medio.

“Nosotros en esto hemos sido muy claros, no puede haber ningún espacio para ningún tipo de corrupción al interior de Gendarmería. La Gendarmería es una institución demasiado importante para nuestro sistema penitenciario, para nuestro sistema de seguridad”, agregó al respecto.

“Y por lo mismo el director nacional de Gendarmería, después de un reportaje que se dio en la prensa, le pidió al Ministerio Público, principalmente porque daba a entender que había antecedentes que podían involucrar quizás funcionarios de los que nosotros no estamos enterados y que es necesario también hacer sumario administrativo. Y por lo mismo pidió su antecedente oficialmente al Ministerio Público”, detalló inmediatamente.

La mencionada fuga se habría producido el pasado jueves 14 de agosto durante la madrugada. Ese día, Claudio Fornes Vicuña, Juan González Quezada y Jairo González Miranda aprovecharon la densa neblina de la noche para escapar cortando los barrotes de sus celdas y posteriormente huyendo al exterior utilizando una tirolesa.

Los sujetos, con antecedentes penales por delitos como homicidio y tráfico de drogas, estuvieron una semana prófugos hasta que fueron nuevamente capturados en una plaza del peaje El Totoral, en Copiapó.