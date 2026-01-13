Gatica lamenta absolución de Crespo y advierte que “si es necesario” recurrirá a cortes internacionales para nulidad del juicio

El diputado electo Gustavo Gatica lamentó que el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió al excarabinero, Claudio Crespo, por las agresiones que lo dejaron ciego durante una protesta ocurrida en noviembre de 2019.

“Claramente yo no estoy satisfecho con el resultado, sin embargo, hay algo que tranquiliza mi corazón y es que hoy en día en el juicio se acreditó que Claudio Crespo fue el autor del disparo. Eso a mí me tranquiliza demasiado en el ámbito más personal, yo les puedo decir que no quería morirme en unas décadas más sin saber quién fue la persona que me disparó. Hoy eso me tranquiliza muchísimo", dijo.

Luego, en relación al rol que tendrá en el Parlamento desde este año, cuestionó: “Por qué una persona que le quita la visión a otro ciudadano no es condenado. Eso lo podemos cuestionar hoy en día y podemos decir por qué pasan estas cosas en Chile. Y esa es una conversación que vamos a tener nosotros más adelante en el futuro Congreso. Hay cosas que cambiar, por qué un delito tan grave no es juzgado con cárcel. Eso tenemos que cambiarlo”.

Finalmente, Gatica adelantó que llegará hasta las últimas consecuencias para buscar la nulidad del juicio, incluso recurrir a cortes internacionales.

“Voy a tener una reunión con mis abogados y vamos a llegar hasta la última instancia para que acá se haga justicia. Creo súper relevante, por el bien de nuestra democracia, por el Chile del futuro, que estos casos no pueden quedar impunes. Casos tan graves como la pérdida de visión no pueden quedar impunes. Entonces yo les quiero decir a todos acá en la prensa y las personas que están aquí rodeándome que se queden tranquilas, que nosotros vamos a conversar con los abogados sobre la nulidad del juicio y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. si es necesario a cortes internacionales, así lo vamos a hacer”, cerró.