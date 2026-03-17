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    Gobernador de Arica destaca plan fronterizo de Kast y afirma que el flujo de personas que quieren salir del país ha aumentado

    Diego Paco destacó el despliegue del plan Escudo Fronterizo que inició ayer, indicando que era necesario poner barreras y disminuir al máximo que se quiera ingresar de forma irregular.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    La jornada de ayer lunes, el Presidente José Antonio Kast dio el puntapié inicial en Chacayuta -zona fronteriza con Perú- al plan Escudo Fronterizo, el cual considera la construcción de una extensa zanja en la frontera norte del país para así reducir la inmigración irregular.

    La estrategia fue abordada esta jornada por el gobernador de la Región de Arica, Diego Paco, quien en entrevista con Radio Agricultura destacó que el objetivo no es solo el poder generar un bloqueo para impedir el paso a la inmigración irregular que ingresa caminando, “sino también de muchos vehículos que atraviesan por ese sector, con contrabando, con el robo de vehículos”.

    “Y no solamente en Arica, sino también en la provincia de Parinacota. Nosotros consideramos que es una buena señal, es muy importante, creemos que va en el camino correcto, y sobre todo con esta buena comunicación que está entre las autoridades nacionales y regionales”, señaló.

    En esta línea, Paco añadió que este plan no solo se trata de una zanja, sino que “aquí también ahí se aumentó el despliegue del Ejército, se duplicó la dotación, se aumentó también la dotación y el despliegue de Carabineros, por lo tanto, con una coordinación, con una buena comunicación, y al tomarle en serio a este problema que ya tenemos en la frontera, vemos que se va por un buen camino, es lo que es lo que corresponde”.

    En esto, indicó que hay que también ver los resultados a futuro, ya que es importante considerar que que si bien ha disminuido el ingreso de personas, durante estas últimas semanas “ha aumentado un flujo de personas que quieren salir del país”.

    “Y esas personas que quieren salir del país, no las tenemos identificadas, algunos sí, algunos no, pueden ser niños, son chilenos, no son chilenos (...) pueden ser delincuentes que tienen antecedentes, y no pueden salir del país de manera legal", sostuvo.

    Lo importante en esto, apuntó, es que las estrategias que se estén utilizando, junto a la coordinación, al buen equipamiento, y a la construcción de esta zanja, funcionen, “y podamos recuperar el orden de la seguridad”.

    En esta línea, señaló que esto no significa que se va a acabar el flujo de migración irregular o que se va a acabar la delincuencia, pero sí lo importante “es poner barreras, disminuir al máximo la probabilidad de que alguien quiera ingresar o salir, y para eso se requiere de mucha coordinación”.

    “Desde el 11 de marzo hacia atrás, no había una acción concreta de cómo enfrentar este problema (...) Después del 11 de marzo, nosotros volvemos a recuperar la esperanza, volvemos a recuperar que las cosas se puedan hacer de manera distinta, de manera correcta”, sostuvo.

    Más sobre:NacionalPlan Escudo FronterizoJosé Antonio KastGobernador de AricaDiego Paco

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