Gobernador de la Araucanía condena ataque que mantiene grave a camionero tras recibir disparos

El gobernador de la región de La Araucanía, Luciano Rivas, condenó el ataque del que fue víctima un camionero que recibió el impacto de perdigones en su cabeza y que lo mantienen en riesgo vital. El hecho se produjo en Ercilla, donde un grupo de encapuchados cortó la Ruta 5 Sur a la altura del cruce Quechereguas.

El conductor herido de gravedad fue identificado como Ciro Palma, de 35 años. Junto a él, resultaron lesionados otros dos choferes que debieron detener sus camiones ante el corte de ruta, producto de una camioneta en llamas que bloqueaba el camino. El ataque fue reivindicado por el grupo “Resistencia Mapuche Malleco” y en el lugar del ataque se encontraron lienzos con amenazas a diversas instituciones, entre ellas el Poder Judicial y las policías, además del Gobierno.

Eso motivó que Rivas condenara el ataque e instara al Ejecutivo a tomar medidas ante la gravedad del ataque. “Nuevamente tenemos que lamentar un ataque terrorista en nuestra Región de La Araucanía, donde otra vez, un chofer, un trabajador, está hoy con riesgo su vida”, afirmó el gobernador Rivas.

“La verdad es que esta situación que hemos venido viviendo durante las últimas semanas, con un aumento de más del 150% de los atentados después que se termina el Estado de Excepción, en La Araucanía, nos tiene terriblemente preocupados”, dijo respecto al aumento de diversos ataques incendiarios que se han registrado en la zona.

“Esta situación no puede continuar”, manifestó la máxima autoridad regional, instando al gobierno del Presidente Gabriel Boric a tomar medidas: “Si no quieren un Estado de Emergencia, bueno, busquen cuál es la mejor alternativa porque lo que está ocurriendo hoy en las carreteras no puede seguir ocurriendo”.

Además, Rivas dijo coincidir con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con que en la zona hay crimen organizado. “Espero que no tengamos diferencias de opiniones en nuestras regiones y no hablemos de que acá tenemos delitos comunes. Lo que pasó aquí es un delito terrorista”, afirmó la autoridad.

A juicio del gobernador de La Araucanía, “detrás de esto hay organizaciones que están causando terror, que son organizaciones criminales porque están atentando directamente contra las personas”.

“Esperamos de una buena vez el gobierno tome en este tema en serio y termine con la violencia. ¿Es necesario el diálogo? Por supuesto, pero no podemos dialogar con esta gente y no podemos seguir permitiendo que trabajadores y personas que van transitando por la Ruta 5 Sur sigan viéndose atentadas, como pasó el día de ayer con una persona en riesgo vital”, concluyó Rivas en su declaración.