Gobierno anuncia querella por crimen en Calama y aboga por implementación de pórticos de detección de armas en colegios

En dependencias de Carabineros en el centro de Santiago, la tarde de este viernes, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y su par de Educación, María Paz Arzola, abordaron juntas la riña escolar que terminó con una inspectora muerta al ser agredida por un alumno mayor de edad en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama.

“Vamos a adoptar todas las medidas necesarias para evitar que hechos como estos vuelvan a ocurrir”, manifestó la ministra Steinert.

La autoridad apuntó a la iniciativa que busca facilitar la implementación de pórticos de detección de armas en colegios.

“No es aceptable que un niño ande con un arma blanca en un establecimiento educacional y por eso cada establecimiento educacional debe tener la tecnología”, planteó.

En esa línea, indicó que esto permitiría “detectar, por ejemplo, si un alumno ingresa con un arma blanca, como ocurrió en este caso, un adulto de 18 años y así evitar que los colegios sean vulnerables y se corra un riesgo tan grave como el visto hoy”.

“Esa ley está pendiente de su promulgación y publicación y, por lo tanto, llamamos a los establecimientos educacionales que, una vez publicada, puedan adoptar los mecanismos necesarios para proteger a toda la comunidad estudiantil. Nosotros, como Ministerio de Seguridad, nos vamos a hacer parte, vamos a interponer una querella por el delito de homicidio consumado, homicidio frustrado y los ilícitos que correspondan”, informó la titular de Seguridad.

Arzola, en tanto, hizo un llamado a toda la sociedad, planteando que “esto requiere del apoyo de todos y no se puede volver a repetir”.

"Era imposible prever que algo así iba a pasar. Este establecimiento es un establecimiento, uno podría decir normal, que no presentaba problemas adicionales que uno pudiera como pensar que algo así podría ocurrir. Las clases están suspendidas y ahora la prioridad es desplegar todos los apoyos. la contención emocional de esa comunidad y esa es la urgencia ahora", sostuvo.